FOTO: noskaidrota Latvijas Gada prece

Labos vārdus par katra veikalu tīkla iecienītākajām precēm teica Nataļja Šķēle (Mego tīkla marketinga vadītāja), Juris Lamberts (Aibe tīkla attīstības direktors) un Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs – Ojārs Karčevskis (arī “Astarte Nafta” valdes priekšsēdētājs). Ar degustāciju uzstājās Daisena Latvia ar TOFFIFEE konfektēm, SMILTENES PIENS ar saviem produktiem, DAGI ar siļķes fileju skandināvu gaumē, Top Food ar kūpinātiem siera salmiņiem.

“Kopumā šajos 20 gados nosaukumu „Gada prece” ieguvušiem 706 produktiem pievienojušies 35. Svinīgajā ceremoniju man palīdzēja vadīt Dainis Domiņš (līdzpriekšsēdētājs) un Lāsma Reine (mūsu direktore). Starp citu, sarēķinājām, ka Latvijas Tirgotāju asociācijai jau ir 111 gadi. Parasti piedalījās arī Zemkopības ministri, jo lielākā daļa preču ir lauku ražojumi. It sevišķi sirsnīgs bija Jānis Dūklavs, atsaucīgs – Kaspars Gerhards. Šodienas valdības ministri uzskatāmi parādīja savu attieksmi pret ražotājiem – ne Zemkopības ministrs Didzis Šmits, ne Ekonomikas ministre Ilze Indriksone neatrada laiku (vai iespēju atsūtīt kādu runātspējīgu un saprātīgu savas ministrijas pārstāvi) pateikt labos vārdus un uzklausīt ražošanas līderus,” komentēja LTA prezidents Henriks Danusēvičs.

Starp 35 laureātiem ir gan ilgspējīgi produkti kā Provansas majonēze Francis (Balttur), Nestea ledus tēja ar citronu (Osama Distributions), Venden Avota ūdens Mežavots, Balticovo olas A/M. gan jaunumi. No jaunajiem interesanti ir Rēzeknes Gaļas kombināta sautētas brieža gaļas (no Latvijas valsts mežiem) konservi un līdzsvaram pašmāju audzēto cūku brokastu bekons. Tāpat šogad pirmo reizi pasniedzām novadu gada preci – Dobeles Gada prece ir pašmāju velosipēdu ražotāji BS Bicycles ar zīmolu Baronese.

Nominatu saraksts