Auto ziņas: arī elektrisks "Subaru" ir īsts "Subaru"?

Vairumam viesu tā bija pirmā tikšanās ar pirmo pilnībā elektrisko modeli "Subaru" vēsturē. Kā stāsta "Ad Rem Auto" tirdzniecības konsultante Evita Dzanuškāne, "Subaru" klienti ļoti novērtē to, ka "Solterra" joprojām ir laba pilnpiedziņa. Atšķirībā no Toyota bZ4X, uz kā bāzes ražota "Solterra", "Subaru" pieejams tikai ar abiem velkošajiem tiltiem. Pa 80 kW elektromotoram katrā asī veido summāro jaudu 218 ZS apmērā. "Solterra" patlaban ir absolūti vienīgais Subaru produkts ar tādu dinamiku, nepilnas 7 sekundes līdz 100 km/h. Lai gan no mehāniskas pilnpiedziņas "Solterrā" vairs nav ne vēsts, "Subaru" paturējis no benzīna modeļiem pazīstamo X Mode režīmu izvēlni sevišķi izaicinošiem braukšanas apstākļiem.