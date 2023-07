Kredītņēmēja portrets: kas visbiežāk aizņemas, lai iegādātos mājokli

“Šobrīd mājokļu kredītņēmēja vidējais vecums ir 35 gadi, kura ģimenē aug viens bērns, ir algots darbs ar ienākumiem virs vidējās ikmēneša darba algas valstī. Visbiežāk šie kredītņēmēji ir nozares speciālisti un strādā tādās jomās kā informāciju tehnoloģijas, finanses, loģistika, valsts un pašvaldības iestādēs, kā arī veselības aprūpē,” stāsta kreditēšanas eksperts Kaspars Sausais.

Vidēji viena kredītņēmēja ikmēneša ienākumi ir no 1900 līdz 2300 eiro pēc nodokļu nomaksas. Ja tiek piesaistīts līdzaizņēmējs (laulātais, vecāki u.c.), mājsaimniecības kopējie ienākumi ir vidēji ap 3400 eiro pēc nodokļu nomaksas.

Pusei kredītņēmēju ir bērni

Pēdējā gada laikā kredītņēmēju vecuma sadalījums nav būtiski mainījies. Aktīvākie kredītņēmēji ir vecuma grupā no 30 līdz 40 gadiem, kas sastāda aptuveni pusi no visiem darījumiem. Tai seko 20 līdz 30, kā arī 40 līdz 50 gadīgi klienti – ar katru no šīm grupām slēgta aptuveni piektā daļa (20%) no visiem darījumiem. Mazāka aktivitāte vērojama vecuma grupā virs 50 gadiem.

Aptuveni pusei kredītņēmēju ir bērni. Visbiežāk ģimenē ir 1 bērns (25%) vai 2 bērni (20%), tad seko ģimenes ar 3 bērniem (8%), liecina bankas dati.

Vidējais aizņēmums 90 tūkstoši eiro

Šobrīd vidējā izsniegtā hipotekārā kredīta summa ir ap 90 tūkstošiem eiro uz 22 gadu periodu, savukārt vidējais kredīta ikmēneša maksājums ir ap 500 eiro.

“Neatkarīgi no klienta vecuma, kredīta izsniegšanas kritēriji visiem ir vienādi – banka izvērtē klienta ienākumus, izdevumus, finanšu saistības, kredītvēsturi, un to, lai finanšu saistības, ieskaitot mājokļa kredīta maksājumu, veidotu ne vairāk kā 40% no personas vai mājsaimniecības ikmēneša ienākumiem. Papildus tiek vērtēts klienta ģimenes stāvoklis, apgādājamo skaits, izglītības līmenis un darba attiecības, jo visi šie faktori ietekmē kredīta apmēru un klienta spēju veikt kredītmaksājumus. Banka katra klienta situāciju izvērtē individuāli, un finansēšanas nosacījumi tiek noteikti atbilstoši klienta profilam un izvēlētajam īpašumam,” atgādina K. Sausais.

Kopumā 40% no visiem kredītiem ir ar līdzaizņēmēju, bet gandrīz katrs otrais tiek izsniegts ar valsts garantijām pirmajai iemaksai.

Visbiežāk aizņemas divistabu dzīvoklim sērijveida mājā

Bankas dati liecina, ka aptuveni 37% kredītņēmēju aizņemas sērijveida dzīvokļu iegādei padomju laikos celtās mājās, kam seko dzīvokļi jaunajos projektos (26%), bet trešā populārākā izvēle ir privātmājas iegāde vai būvniecība (21%).

"Saskaņā ar 2021. gada Eurostat datiem 65% Latvijas iedzīvotāju mitinās dzīvokļos, kas ir otrs augstākais rādītājs starp Eiropas Savienības valstīm, atpaliekot tikai no Spānijas. Nekustamā īpašuma tirgus analīze liecina, ka lielākā daļa mājokļu piedāvājumu ir dzīvokļi daudzdzīvokļu ēkās, tādēļ tas ir likumsakarīgi,” saka mājokļu kreditēšanas eksperts Kaspars Sausais.