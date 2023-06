Kā nopirkt kvalitatīvus produktus par zemu cenu?

Nedārgi = kvalitatīvi

Vēl pirms pāris gadiem starp vārdiem “dārgi” un “kvalitatīvi” varēja likt vienlīdzības zīmi, bet tagad, attīstoties tehnoloģijām un augot pircēju prasībām, cena ne vienmēr nosaka kvalitāti. Turklāt mūsdienu tirgus nepieļauj ražot nekvalitatīvus pārtikas produktus – konkurence ražotāju vidū ir pietiekami liela, lai klientu vēlmju apmierināšana būtu viena no prioritātēm.

Kāpēc tik lēti?

Ieraugot veikalā preci par zemu cenu, bieži vien rodas bažas par tās kvalitāti vai citu iemeslu tik pievilcīgai cenai. Nebaidies un droši pērc, jo cena ne vienmēr ir kvalitātes rādītājs. Maxima veikalos bieži vien noteiktām preču grupām vai precēm ir īpaši lielas atlaides vai arī prece ir iekļauta kādā no lojalitātes programmām, piemēram, vilinošo cenu iegūsti, uzrādot Paldies karti.

Jo vairāk, jo zemāka cena

Ja vien ir pietiekami daudz vietas uzglabāšanai, ir vērts pievērst uzmanību lielapjoma precēm, piemēram, cena par kilogramu biezpienam būs mazāka, ja to pirksi kilograma iepakojumā, nevis tādu, kurā ir tikai 300 gramu. Dažkārt pat 500 gramu iepakojums maksā tikai par pāris centiem dārgāk nekā 300 gramu iepakojums. Tāpēc izmanto šādu iespēju un pērc vairāk, maksājot mazāk. Tiesa, pirms veic pirkumu, pārdomā vai nopirkto varēsi izlietot un pārtika nenonāks atkritumos. Tāpat Maxima veikalos nereti ir piedāvājumi, kad divas preces var iegādāties par vienas cenu, tātad, nopērkot vienu preci, otru saņem par velti.

Pirkšu to, ko reklamē

Ja veikala plauktos parādās kāds jauns, līdz šim nezināms produkts par ļoti pievilcīgu cenu, tam reti kāds uzreiz pievērš uzmanību. Visbiežāk izvēlas krietni dārgāko produktu no blakus plaukta, jo tas ir zināms un to kāda slavenība cītīgi reklamē TV ekrānos. Uzdod sev jautājumu – kuru pirksi tu? Visdrīzāk to, par kuru tev ir radīts priekšstats, ka tev to noteikti vajag un ka tas ir pats labākais. Bet vai tev tiešām vajag tieši šo produktu? Pamēģini izvēlēties citu, un, iespējams, atklāsi kaut ko daudz izdevīgāku un tikpat garšīgu. Tomēr sava iecienītākā veikala reklāmas ignorēt nevajadzētu, jo, piemēram, Maxima ar reklāmu palīdzību informē pircējus gan par aktuālajām akcijām, gan iknedēļas piedāvājumiem. Un, tieši pateicoties reklāmām, vari uzzināt, ka taviem iecienītajiem produktiem šobrīd ir superizdevīgs piedāvājums.

Mainīt ieradumus ir izdevīgi

Iepērkoties ļoti bieži ejam pa iemītu taciņu – izvēlamies savu iecienītāko zīmolu preces, jo esam pie tām pieraduši. Bet reizi pa reizei ir vērts mainīt ieradumus un ļauties kaut kam jaunam, turklāt tā iepazīsi kvalitatīvus produktus par izdevīgu cenu. Piemēram, Maxima ir izveidojusi vienotu privāto preču zīmolu Well Done, un šīs preces ir pieejamas visos Maxima veikalos Baltijā. Zīmola Well Done klāstā ir iekļauti gandrīz 700 augstas kvalitātes produktu par pieejamu cenu visās pārtikas produktu kategorijās, un tas palīdzēs ģimenēm nodrošinātu ikdienas pārtikas produktu grozu.

Vairāk preču – labāki piedāvājumi!

Reti kurš specializētais produktu vai zīmolu veikals spēj piedāvāt tik labas cenas kā lielveikals. Tāpēc, ja, piemēram, gaļu un gaļas izstrādājumus līdz šim pirki specializētā veikalā, ielūkojies Maxima produktu plauktos! Te, iespējams, atradīsi izdevīgāku piedāvājumu un zemāku cenu tiem pašiem produktiem. Vienmēr atceries, ka tu tērē savu naudu un, jo gudrāk iepirksies, jo vairāk ietaupīsi!

Maxima aktuālos piedāvājumus skatīt šeit.