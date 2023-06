Elektriskais mocis, kas ieskrienas ātrāk par superbaiku. Uzzini, kur to apdrošināt

Elektriskais mocis "Energica Ribelle" izskatās kā nācis no citas planētas - izrādās no tās pašas, kur dzimis "Ducati" un "Ferrari". Motocikla baterija ir tikpat liela kā pirmajiemk Volkswagen e-Up. Pie ātrās uzlādes to var uzpildīt līdz 80% 40 minūtēs. Ja runājam par jaudas īpatnībām, tad "Ribelle" ieskrienas ātrāk par superbaiku. 2,6 sekundes līdz "simtam" tiešām izklausās nopietni. Kurš gan apņemtos apdrošināt tādu zvēru?

"Ribelle" ieskrienas ātrāk par superbaiku. 2,6 sekundes līdz "simtam". (Foto: Ekrānuzņēmums)

Tas, kurš arvien meklē jaunus ceļus, un kā aizvietotājauto negadījumos jau piedāvā elektromobiļus "Tesla" - "Balcia Apdrošināšana". Vairāk skaties TV Autoziņu sižetā.