Aktīvais remontdarbu laiks galvaspilsētā. Ko ņemt vērā sastrēgumu laikā Rīgā?

Aktīvais remontdarbu laiks galvaspilsētā līdzi nesis arī šķietami iepriekš neredzētus sastrēgumus: teju visas dienas garumā satiksme ir ļoti lēna ne tikai Rīgas centrā, bet arī citos pilsētas rajonos. Autovadītājiem ceļam jāierēķina vairāk laika, un tas daudzos rada gan uztraukumu par to, vai galamērķī izdosies nonākt laikus, gan arī nesaprašanos situācijās, kad viens vai otrs šoferis neievēro pieklājības likumus, lai visa satiksme uz priekšu kustētos raitāk un bez lieka stresa. Apdrošināšanas sabiedrībā BALTA novērots, ka iespēja iekļūt ceļu satiksmes negadījumā laika posmā no plkst. 8.00 līdz 9.00 ir aptuveni 20 reižu lielāka, nekā dodoties ceļā no plkst. 6.00 līdz 7.00.