Gājiens sāksies plkst.13 un notiks pa maršrutu Vērmanes dārzs - Elizabetes iela - Brīvības iela - Bruņinieku iela - Tērbatas iela - Vērmanes dārzs.

Autovadītājiem jārēķinās, ka atbilstoši nepieciešamībai no plkst.11 līdz plkst.14 transportlīdzekļu satiksmi slēgs vai regulēs Tērbatas ielā no Merķeļa ielas līdz Matīsa ielai, Brīvības ielā no Elizabetes ielas līdz Matīsa ielai, Elizabetes ielā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Dzirnavu ielā no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Barona ielai.

Satiksmes ierobežojumi paredzēti Blaumaņa ielā no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Lāčplēša ielā no Baznīcas ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Ģertrūdes ielā no Baznīcas ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Akas ielā no Ģertrūdes ielas līdz Tērbatas ielai, Martas ielā no Tērbatas ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Stabu ielā no Baznīcas ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Bruņinieku ielā no Baznīcas ielas līdz Krišjāņa Barona ielai un Matīsa ielā no Brīvības ielas līdz Tērbatas ielai.

Satiksmi regulēs un sabiedrisko kārtību pasākuma laikā uzraudzīs Valsts policija sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju.

No piektdienas vakara pasākumam tuvajās ielās būs aizliegta apstāšanās un stāvēšana.

Ņemot vērā policijas norādījumus, sestdien no plkst.6 līdz plkst.19.30 Vērmanes dārzu slēgs gājēju kustībai, izņemot pasākuma dalībniekus.

Savukārt Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" slēgs savā pārvaldījumā esošās autostāvvietas minētajās vietās norādītajā laikā. Nepieciešamības gadījumā stāvēšanai novietotos transportlīdzekļus pārvietos uz tuvāko stāvēšanai atļauto vietu.

Gājiena laikā tiks veiktas izmaiņas arī atsevišķu autobusu un trolejbusu kustībā. Atsevišķi sabiedriskā transporta līdzekļi tiks novirzīti pa apvedceļiem, tāpat norises vietas tuvumā iespējama īslaicīga sabiedriskā transporta kustības apturēšana.

LETA jau ziņoja, ka šodien notiks Rīgas praida gājiens "Mēs visi esam Latvija", kura mērķis ir iestāties par iekļaujošu sabiedrību un Civilās savienības likuma pieņemšanu, tā nodrošinot visu ģimeņu tiesisko aizsardzību, aģentūru LETA informēja "Riga Pride" organizētāji.