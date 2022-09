Video: kādēļ Rīgas ostā šajā sezonā piestāj rekordliels skaits kruīza kuģu?

Šajā sezonā Rīgas ostā piestājis rekordliels skaits kruīza kuģu. Tas skaidrojams ar to, ka Krievijas sāktā kara dēļ Ukrainā no kruīzu ceļojumu maršrutiem pa Baltijas jūru izņemta Sanktpēterbuga un tās vietā stājusies Rīga. Rīgas ostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš skaidro: “Sanktpēterburga bija viens no primārajiem mērķiem kruīzu kuģu ceļojumos pa Baltijas jūru, bet, sākoties karam, turp vairs nebrauc. Un, lai nesaīsinātu ceļojumu ilgumu, par Rīgu interesējas kruīzu ceļojumu operatori, kas vēsturiski uz Rīgu savus pasažierus nekad nav veduši.”