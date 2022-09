Auto ziņas: itāliešu vējš no Vidusjūras. Izmēģinām Maserati krosoveru Grecale

Automašīnas nosaukums veidots no Vidusjūra vēja Gregale nosaukuma. Grecale lauzīs priekšstatu par Maserati kā nesasniedzamu un Ferrari radniecīgu marku. Grecale tehniski drīzāk ir rados ar Alfa Romeo Stelvio un maksā sākot ar 84 000 eiro. Vēl viens mīts par motoru, ka vajag lielu.... Grecale ir tikai divu litru 4 cilindru turbo, bet ar 300 ZS.

Automašīnas nosaukums veidots no Vidusjūra vēja Gregale nosaukuma. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Atšķirībā no šī paša dzinēja Alfa Romeo, Maserati tas savienots ar vieglā hibrīda iekārtu, tāpēc ir par 50 ZS jaudīgāks. Visas Grecale, izņemot vēl tikai gaidāmo elektrisko Folgora, aprīkotas ar astoņpakāpju "automātiem". Iekšpusē Maserati Grecale būtiski atsķiras no Levante paaudzes modeļiem - turklāt ne vien estētiski, bet arī funkcionāli. Maserati Grecale nav mazs auto, taču vieglā virsbūve un īsā stūre to padara gaisīgu un atsperīgu.

Paātrinājums līdz 100 km/h nekad nav garāks par piecarpus sekundēm. Un skaidri jūtams, ka Grecale var braukt ātrāk. Maserati pārspējis konkurentus arī mūzikas izvēlē. Grecale ir vienīgais Maserati bez supermodeļa MC20 ar itāliešu high end firmas Sonus Faber skaņas iekārtu. Tā lieliski skan arī automašīnas aizmugurē!