"SPAR" jau pavisam drīz atvērs otro veikalu Latvijā

Veikala svinīgā atklāšana paredzēta 30. augustā plkst.10.00. Tajā piedalīsies Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš, “SPAR Latvija” valdes priekšsēdētājs Andris Vilcmeiers un SIA “SKARLETA” valdes loceklis Artūrs Gabaliņš.

“Patiess prieks atvērt jau otro “SPAR” veikalu Latvijā. Pirmā tirdzniecības vieta trešo nedēļu veiksmīgi darbojas Saldū, turklāt drīzumā plānojam atvērt arī nākamos veikalus, arvien vairāk paplašinoties Latvijas tirgū. Vienlaikus mums ir ļoti svarīgi atbalstīt un sadarboties ar vietējo kopienu un iedzīvotājiem, tāpēc Liepājas veikalā vienu no sienām veltīsim Liepājas koncertzālei,” stāsta “SPAR Latvija” valdes priekšsēdētājs Andris Vilcmeiers.

Liepājā “SPAR” būs vidēja izmēra piemājas veikals ar visām ikdienā nepieciešamajām precēm, kas ir tīkla populārākais veikala formāts. Līdzīgi kā nesen atvērtajā veikalā Saldū, šeit arī būs plaši pieejams “SPAR” preču zīmes sortiments. Veikala plauktos atradīsies gan zīmola ekonomisko, gan premium, bio un eco līniju produkti – bakalejas preces, kafija un tēja, dažādi dzērieni, saldumi, konservēti produkti, kā arī nepārtikas preces. Tāpat veikalā varēs iegādāties preces no Baltijas iecienītākajiem ražotājiem un zīmoliem, kā arī svaigus produktus no vietējiem Latvijas uzņēmumiem. Veikalā kopumā strādās 15 darbinieki, no kuriem pieci jauni darbinieki tiks pieņemti darbam beķerejā un svaigās gaļas zonā.

Līdz šā gada beigām plānots atvērt veikalus arī citviet.

“SPAR” ir pasaulē vadošā autonomā pārtikas mazumtirdzniecības ķēde. Uzņēmums uzsāka darbību 1932. gadā ar vienu veikalu Nīderlandē, savukārt patlaban tīklā darbojas vairāk nekā 13 500 veikali 48 pasaules valstīs, ik dienas apkalpojot 14,5 miljonus klientu. 2020. gadā tika atvērts 181 jauns veikals un sasniegts 39,8 miljardu eiro apgrozījums.