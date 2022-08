Apbalvotas labākās 2021.gada būves Latvijā. FOTO

Nominācijā "Ainava" pirmā vieta piešķirta Ķemeru parka pārbūvei un restaurācijai Jūrmalā, otrā vieta - Bērnu atpūtas un rotaļu laukumam Uzvaras parkā Jelgavā un Valmieras sporta un aktīvās atpūtas parkam "Mežs", bet trešā vieta - zinātnes un inovāciju centram "Vizium" Ventspilī. Šajā kategorijā atzinība piešķirta Valgas - Valkas dvīņu pilsētas centra laukumam.

Par labāko BIM objektu atzīts daudzstāvu dzīvojamo ēku projekts Kaivas ielā 48, Rīgā. Otrajā vietā šajā kategorijā ierindots dzīvojamā kvartāla "Merks Viesturdārzs" trešās kārtas māja Rūpniecības ielā, Rīgā, bet trešajā vietā - daudzstāvu dzīvojamo ēku projekta 1.kārta Rīgā, Lucavsalas ielā 5.

Nominācijā "Koka būve" pirmā vieta piešķirta Ogres Centrālajai bibliotēkai, otrā vieta - Latvijas arhitektu un inženieru būvei Dānijā - elektroauto uzlādes stacija Kopenhāgenas iekšpilsētā Frederiksbergā, bet trešā vieta Jaunmārupes bērnudārzam. Atzinība šajā kategorijā piešķirta Latvijas valsts mežu Zemgales reģiona klientu centram Jelgavā, Rīgas ielā 54A, un laivu mājai Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā.

Par labāko restaurāciju atzīta Hoijeres kundzes viesnīcas pārbūve par muzeju Kungu kvartālā Liepājā. Otrajā vietā ierindots Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles torņa koka konstrukcijas remonts un skārda seguma maiņa, bet trešajā vietā - Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīca. Atzinības piešķirta Lielvircavas muižas kungu nama 2.stāva atjaunotajām telpām Platones pagasta Jelgavas novadā un ēkas pārbūvei par dienesta viesnīcu Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 92.

Nominācijā "Dzīvojamā jaunbūve" piešķirta atzinība projektam "Divi krasti" Ķengaraga ielā Rīgā.

Kā labākā inženierbūve atzīts Ziemeļu mols Ventspils ostā, otrajā vietā ierindota Marijas ielas pārbūve Smiltenē un trešajā vietā - tramvaju sliežu rekonstrukcija no Vienības līdz Stacijas ielai, 18.Novembra ielas un Ventspils ielas krustojuma pārbūve Daugavpilī. Savukārt atzinība piešķirta Viestura ielas pārbūvei Jēkabpilī un Mēmeles ielas pārbūve Bauskā.

Nominācijā "Pārbūve" pirmā vieta piešķirta Vidzemes slimnīcas Neiroloģijas nodaļai un Insulta vienībai Valmierā, otrā vieta - Daugavpils dzimtsarakstu nodaļas ēkai ar paaugstinātu energoefektivitāti, bet trešā vieta - Smiltenes vidusskolas pārbūvei un Tukuma 2.vidusskolas pārbūve. Atzinība piešķirta Okupācijas muzeja pārbūvei un piebūvei "Nākotnes nams" Latviešu strēlnieku laukumā Rīgā.

Nominācijā "Publiska jaunbūve - Ražošanas ēka" pirmā vieta piešķirta noliktavu kompleksam "Loģistikas parks A6" Maskavas ielā 462, Rīgā, otrā vieta - bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtai sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi" un SIA "Dzelzsbetons MB" ražotnei Liepājā, bet trešā vieta AS "Balticovo" ražošanas kompleksam Bauskas novada Iecavas pagastā un daudzstāvu autostāvvietai Daibes ielā 27, Mārupē.

Par labāko publisko jaunbūvi atzīta Ogres Centrālā bibliotēka, otrajā vietā ierindots Mežaparka Lielās estrādes pārbūves posms B2 un trešajā - zinātnes un inovāciju centrs "Vizium" Ventspilī. Atzinība pasniegta sociālo pakalpojumu centram Limbažos.

Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija titulu "Gada būvkonstruktoru 2021" piešķīra Ērikam Pungam no SIA "Sitera", īpaši uzteicot inženiera darbu Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Datorzinātņu un IT fakultātes un publiskās auditorijas ēkas jaunbūvē. Balvu pasniedza 2020.gada labākais būvkonstruktors Kaspars Kurtišs no Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas.

Labāko objektu radītāji saņēma balvas - simboliskās arkas, plāksnes ar titula apliecinājumu, gadagrāmatu ar visu pieteikto būvju attēliem un informāciju, kā arī bērnu zīmējumu konkursa "Mana novada dārgakmens" - jaunā būve uzvarētāju darbiem. Vairāki objekti un pasūtītāji saņēma žūrijas uzslavas, skates atbalstītāju un partneru simpātiju balvas.

Latvijas Būvnieku asociācijas un Latvijas Būvinženieru savienības sadarbībā ar 21 profesionālo biedrību un nozares institūciju rīkotā skate "Gada labākā būve Latvijā" šogad notiek 24.reizi. Žūrija vērtēja vairāk nekā 60 pērn ekspluatācijā nodotās būves, infrastruktūras un ainavu objektus.