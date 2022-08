Pētījums apliecina, ka 7% autovadītāju mēdz rakstīt ziņas telefonā, braucot pie stūres, bet 2% lasa ziņas vai pēta jaunumus sociālajos tīklos. 43% norādījuši, ka nemēdz pie stūres darīt vēl citas lietas.

Salīdzinot pētījuma rezultātus ar 2021.gada datiem, secināts, ka par diviem procentpunktiem pieaudzis to autovadītāju skaits, kuri pie stūres runā pa telefonu, par septiņiem procentpunktiem pieaudzis to autovadītāju skaits, kuri dzer kafiju, savukārt, to šoferu skaits, kuri pie stūres ēd, pieaudzis par četriem procentpunktiem.

Autovadītāju atbildes liecina, ka ar blakus lietām pie stūres biežāk nodarbojas vīrieši. Vadot automašīnu, pa telefonu runā 41% vīriešu, kamēr šādu paradumu piekopj 29% sievietes. Arī kafiju pie stūres vīrieši (35%) mēdz dzert biežāk, nekā sievietes (32%). Līdzīga situācija ir arī ar ēšanu pie stūres - tā dara 27% vīriešu un 21% sieviešu.

"Carlsberg 0.0 atbildīgas braukšanas indekss" ir bezalkoholiskā alus "Carlsberg 0.0" pētījums, kas tapis sadarbībā ar Drošas braukšanas skolu un pētījumu centru "Norstat". Pētījumā, kas veikts aprīlī, piedalījās 1000 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Aptaujas ietvaros respondenti varēja izvēlēties vairākus atbilžu variantus. Pētījums veikts ar mērķi sekmēt atbildīgu braukšanu un izpratni par to, kas rada papildus riskus uz ceļiem, un kā tos novērst.