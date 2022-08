Ar kruīza kuģi COSTA FASCINOSA Rīgas ostā ierodas 10 miljonais pasažieris

Lai gan Tanja un Kristians ir aktīvi ceļotāji, šī ir pirmā reize, kad abi viesojas Rīgā. Šajā kruīzā doties viņus pamudināja interese par Baltijas valstu vēsturi un unikālo arhitektūru.

Vakar sumināt 10 miljono pasažieri ostā bija ieradies Rīgas mērs Mārtiņš Staķis, Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Viesturs Zeps, pārvaldnieks Ansis Zeltiņš, kā arī grupa DA GAMBA, kas sveica Rīgas viesus ar jaudīgu koncertu uz kuģa piestātnes. Sava īpaša vakara programma bija arī 10 miljonajai pasažierei un viņas ģimenei, to kā pārsteiguma dāvanu bija sarūpējusi Rīgas brīvostas pārvalde.

“Visu vakaru jutos kā pasakā! Mēs noteikti Rīgā vēl atgriezīsimies”, vakara noslēgumā pēc svētku vakariņām Melngalvju namā teica Tanja. Rīgā ģimenei ļoti paticis, pa dienu ekskursiju laikā pilsētā apskatīta gan Vecrīga, apmeklēts tirgus un nobaudīta vietējā virtuve.

Itāļu kruīza kompānijas Costa Cruises kuģi Rīgā pirmo reizi ienāca 2005. gadā, kopš tā laika pie mums viesojušies 8 dažādi Costa kruīza kuģi, kopā Rīgu apmeklējot 52 reizes un atvedot pie mums gandrīz 145 tūkst. pasažieru.

“Vienmēr ir liels prieks būt skaistajā Rīgā un gods, ka visi varam būt liecinieki šim īpašajam notikumam Rīgas ostā. Rīga ir zināms un labi novērtēts galamērķis un iemesls, kāpēc viesi, īpaši vācieši, izvēlas Costa kruīzus Ziemeļeiropā. Mēs esam lepni, ka 10 miljonais pasažieris uz Rīgas ostu atbraucis, ceļojot tieši ar COSTA FASCINOSA. Mēs apsveicam Rīgas ostu ar šo sasniegumu un ar nepacietību gaidām mūsu nākamo tikšanos jūsu viesmīlīgajā pilsētā”, tā Mario Moretta, COSTA FASCINOSA kapteinis.

Sagaidāms, ka šajā sezonā uz Rīgu ar kruīza kuģiem ieradīsies ap 80 tūkstošiem ārvalstu tūristu. 7 mēnešos Rīgas ostā jau reģistrētas 63 kruīza kuģu vizītes, tiem atvedot uz Rīgu 42 880 pasažieru, visvairāk no Vācijas (18,4 tūkst.) un ASV (9,7 tūkst.), kā arī Lielbritānijas, Zviedrijas un Kanādas.

Kopš 2000. gada Rīgas ostā reģistrēti ap 8200 pasažieru kuģu ienācieni, no tiem lielākā daļa - ap 6600 bijuši regulārās pasažieru līnijas ietvaros, savukārt 1600 bijušas kruīzu kuģu vizītes. Aptuveni 8,8 miljoni no visiem atbraukušajiem bijuši prāmju pasažieri, bet ~ 1,2 miljoni - kruīzu pasažieri no kopā vairāk nekā 124 valstīm.

Šo gadu laikā Rīgā viesojušies vairāk nekā 200 dažādi kruīza kuģi, no tiem visvairāk ienācieni reģistrēti kruīza kuģim VIKING CINDARELLA, kas laika periodā no 2004. gada līdz 2013. gadam ostā ienāca 73 reizes, kopā atvedot uz Rīgu 120 tūkst. pasažieru.

Lielākais kruīza kuģis pēc bruto rādītāja jeb kuģa kopējās ietilpības (138194GT, 311m) šajā laikā bijis VOYAGER OF THE SEAS, kas Rīgā pirmoreiz viesojās šajā gadā, savukārt garuma ziņā lielākais kuģis bija CELEBRITY SILHOUETTE (319m), tas Rīgu apmeklēja 2017. gadā. Pēc vienā reizē atvesto pasažieru skaita līderis ir COSTA PACIFICA ar 3523 pasažieriem uz klāja, tas Rīgā kopš 2011. gada ostā ienācis 37 reizes, atvedot 115,7 tūkst. pasažieru.

Šī 2022. gada kruīzu sezona Rīgas ostā sola rekordlielu kruīzu kuģu vizīšu skaitu - vairāk nekā 100 kruīza ienācienus, kas par ceturto daļu pārsniegs pēdējo pilno kruīza sezonu 2019. gadā. No tiem 13 kuģi pie mums šosezon viesojas pirmoreiz, un ap 20 kruīza kuģi uzturējušies vai vēl uzturēsies Rīgā vairāk nekā vienu dienu. Saskaņā ar šī brīža grafiku sezonas pēdējie kruīza kuģu ienācieni plānoti oktobra sākumā.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi