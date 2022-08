Auto ziņas: Civic Vienpadsmitais. Ar ko unikāls Hondas jaunākais kompaktnieks?

Testa automašīnas izvēle šoreiz bija pavisam vienkārša, jo Civic palicis tikai viens virsbūves variants.

“Kā paši redzat, arī jaunaja raksturīga fastback forma, kas padarīja tik īpašu 10.paaudzes modeli. Tomēr šis ir pilnīgi jauns Civic. Tas pats ir garāks, tam ir garāka bāze, platāka "špūre", arī garāka priekšējā pārkare, toties īsāka aizmugurējā,” stāsta Normunds Avotiņš.

Salons kļuvis plašāks un tajā ir mazāk mulsinoša avangarda un vairāk elegantu detaļu.

“Te ir virtuālais mērskalu panelis, ir arī versijas ar analogo tahometru, nezinu, kāpēc. Jauns displejs ar visiem iespējamiem savienojumiem,. Un klimats ar mehāniskiem kloķīšiem, kam ir patīkams "feedback". Gandrīz katra Civic paaudzes palikusi atmiņā ar kādu neparastu salona risinājumu. Vienpadsmitais izlaidums nav izņēmums. Paskatieties uz šūnu raksta restīti visā paneļa garumā. Tās ideja ir tālredzīgāka nekā izskatās.”

Smalkā režģa misija ir izkliedēt gaisa plūsmu lai tā nevilktu tieši sejā vai kur citur. Tik karstā dienā atvēsinājums ir īsti vietā.

“Honda Civic ir unikāls automobilis spēka iekārtas dēļ. Elektromotors ir jaudīgāks par benzīna motoru, kas arī nav nekāds vājais. Pašuzlādes hibrīdiem tā ir reta kombinācija. Ko tas dod? To, ka automobilis vispirms ir elektromobilis un tikai pēc tam viss pārējais.”

Elektromotora jauda ir 135 kilovati jeb 181 zirgspēks. Sistēmas summārā jauda ir vairāk nekā 200 zirgspēku. Pārnesumkārba darbojas ar pogām.

“Spriežot pēc nosaukuma mums ir variators jeb e-CVT. Nav te nekāda variatora, te ir monopārnesums, viena ātruma pārnesumkārba kā elektromobiļiem. Rodas jautājums kā tas viss saliekas kopā? Tur sākas programmēšana. Ja ieliekam sporta režīmu un paātrināmies, tad Hondas elektronika imitē pārslēgšanos lai mums būtu jautrāk braukt un nebūtu variatoriem raksturīgais rēciens. Te ir tāds kā sporta tonītis!”

Agrāko trīs dzinēju vietā tagad ir viens, bet tas aizstāj visus. e:HEV ir tikpat ekonomisks kā vecais vienlitra dzinējs un pat var sacensties ar nu jau viegli piemirsto dīzeli.

“Īpaši netaupoties, esam tikuši līdz 5.8 litriem. No rīta ar pilnu bāku Honda rādīja 800 km, kas hibrīdam ir labi, un mums jau arī nav 80 l bāka.”

Degvielas ekonomiju veicina tā saucamais Atkinsona cikls, jeb sadales vārstu darbības secība, ko savos hibrīdos bieži izmanto Toyota.

Civic jauda savukārt ir tāda pati kā savulaik 1,5 turbo taču sprintā līdz 100 km/h jaunais Civic vecajam ieliek krietnas divas sekundes.

“Stūres iekārta ir īsāka un stingrāka. Kad mēs ieejam lēzenā līkumā, kas kļūst šaurāks, un iedodam gāzi, automobilis burtiski ieskūvējas līkumā kā sporta mašīna.”

Honda inženieri Civic e: HEV dēvē par "hibrīdu braucējam" jeb driver's hybrid.

“Būsit ievērojuši, ka mums ir zemstūres sviras. Ko tad ar tām pārslēdz, ja mums ir tikai viens ātrums? Izrādās, ka rekuperācijas līmeni. Jāsaka, ka salīdzinot ar citiem, Civic ir viens no komfortablākajiem. Atlaižot pedāli, mašīna "neknābā". Braukšanas prieks atstāts pirmajā plānā.”

Lai to pavairotu, jaunais Civic ir viegls. Motorpārsegs izgatavots no alumīnija, aizmugurējais vāks no plastmasas. Un ar visu to Civic kļuvis klusāks. Maģija...

“Vēl man arī tīri labi patīk ergonomika. Feini, kas tas auto ir garš. Pietiks vietas arī garākiem cilvēkiem. Stūri var tālu atbīdīt no paneļa. Plašas iespējas. Laba redzamība, spoguļi pareizās vietās. Nav kur piesieties!”

Līdz 2023. gadam ieskaitot mūs gaida vēl pieci jauni Honda modeļi. Nav šaubu, ka motorizācijas ziņā tie ies jaunā Civic hibrīda pēdās. Latvija fāstbeks jabūt pārdošānā līdz šī gada beigām.

Verdikts

Nu re, tāds ir tas jaunais Civic. Mums ir tikai viens dzinējs un tikai viena tipa virsbūve. Vai no šādas kombinācijas maz var kas iznākt? Redz ka var. Labi, ka jaunā Civic dizains vairs nav tik ekstravagants kā agrāk. Šo auto varētu apskatīt ļaudis, kam Honda vispār patīk, bet iepriekšējais Civic šķita mazliet par traku.