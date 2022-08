Beidzas iepakojuma depozīta sistēmas pārejas periods

Depozīta sistēmas ieviešanai ražotāju un tirgotāju ērtībai bija paredzēts sešu mēnešu ilgs pārejas periods no 01.02.2022. līdz 31.07.2022., kura laikā veikalu plauktos atradās iepakojumi gan ar depozīta zīmi, gan bez tās.

Šobrīd depozīta sistēmā var nodot stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes) iepakojumus, kuros iepildīti bezalkoholiskie dzērieni, visa veida alus un daļa alkoholisko (līdz 6%) dzērienu. Sākot ar šodienu visiem minēto dzērienu šāda veida iepakojumiem uz etiķetes ir jābūt depozīta samaksā depozīta maksa 0.10 EUR apmērā, ko pēc iepakojuma nodošanas var saņemt atpakaļ. Kopumā Latvijā ir pieejami 1411 depozīta punkti.

Foto: Publicitātes foto

Ministrs Artūrs Toms Plešs uzsver: "Šodien depozīta sistēmā iezīmējas būtisks atskaites punkts, ļaujot tai darboties pilnvērtīgi, dodot iespēju visus sistēmā paredzēto iepakojumu integrēt aprites ekonomikā. Nav nekādu šaubu par to, vai tas ir jādara. Zināms, ka plastmasas atkritumu dēļ ik gadu 260 pasaules sugu ir apdraudētas no tā, ka norij kādu (plastmasas) atkritumu, un katru gadu bojā aiziet 100 000 jūras dzīvnieku, kas cietuši no atkritumiem, it īpaši plastmasas radītā piesārņojuma dēļ. Tādēļ aicinu visus iedzīvotājus plaši izmantot depozīta sistēmu un pateicos visiem, kas savos paradumos to jau integrējuši. Lai veicinātu arvien lielāku izlietoto iepakojumu nonākšanu sistēmā, mēs plānojam to pakāpeniski arvien uzlabot. Tā jau pavisam drīz pie nododamo iepakojumu klāsta tiks pievienoti arī dažādi sīrupu, uz spirta bāzes ražoto kokteiļu un visu veidu alkoholisko dzērienu iepakojumi."

Valsts vides dienesta ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga: "Depozīta sistēmas ieviešanas periodu vērtēju, kā labu. Ražotāji un importētāji kopumā veiksmīgi ir tikuši galā ar pielāgošanos jaunajai sistēmai. Pārejas periods ir bijis pietiekams, lai visi spētu pārkārtoties. Arī iedzīvotāji ir pieņēmuši un apguvuši sistēmu, jo šobrīd kopš sistēmas darbības sākuma 45% no tirgū laistā depozīta iepakojuma jau atgriežas sistēmā! Tas ir ļoti labs rādītājs, kas sasniegts jau pārejas periodā un līdz gada beigām atgrieztais apjoms, visticamāk, sasniegs plānotos 70 procentus. Pārmaiņas un iekļaušanos aprites ekonomikā visgrūtāk pieņem tirgotāji. Lai arī absolūtais vairākums atbalsta sistēmu un sniedz pēc iespējas labu nodošanas servisu saviem pircējiem, tomēr vēl arvien ir daļa tirgotāju, kuri necenšas nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu saviem pircējiem. Gribu uzsvērt, ka depozīta sistēma nav par ērtumu. Tā ir mūsu visu atbildīga rīcība pret vidi. Tas nozīmē vispirms attieksmes un tad arī paradumu maiņu. Pārmaiņas nekad nav vienkāršas un nenotiek pašas no sevis, bet es ticu, ka mērķis – tīrāka vide, ir šo pūļu vērts!"

SIA "Depozīta Iepakojuma Operators" valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis: "Redzam, ka sabiedrības iesaiste pieaug – ja pirmajā depozīta sistēmas darbības mēnesī atgriezto iepakojumu apjoms pret tirgū laisto bija vien pāris procenti, tad jūnijā tie jau bija virs 50% un prognozējam, ka jūlijā tie būs ap 60%. Līdz ar pārejas perioda beigām depozīta sistēmas pilnveidošanas darbi neapstājas – turpināsim uzstādīt jaunus taromātus vietās, kur saņemti pieprasījumi, kā arī ir atsevišķi depozīta punkti, kuros, sekojot līdzi aktuālajiem atgriešanas rādītājiem, jau drīzumā plānojam veikt nomaiņu uz lielākas jaudas taromātu. Tāpat arī turpināsim sadarboties ar tirgotājiem, lai uzlabotu taromātu iztukšošanas un tīrīšanas biežumu un veikalu klientiem taras atgriešanas pakalpojums vienmēr būtu ērts un pieejams – īpaši tas attiecas uz darba dienu vakariem un brīvdienām."

Nākamgad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija plāno paplašināt depozīta sistēmā nododamo iepakojuma klāstu, ietverot arī sīrupa plastmasas (PET) un stikla pudeles, kā arī skārdenes, alkoholisko kokteiļu uz spirta bāzes PET, stikla pudeles un skārdenes, kā arī visu veidu alkoholisko dzērienu plastmasas pudeles un skārdenes. Ministru kabineta noteikumos plānots arī šiem iepakojuma veidiem noteikt pārejas periodu, lai veiksmīgi iekļautos sistēmā.