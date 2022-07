VIDEO: Cīruļu ģimene atvadās no kolorītās Maljorkas

Cīruļi ir kaislīgi sportiska, veselīga dzīvesveida entuziasti. Ivars ir 2012. gada pasaules čempions spēka trīscīņā un vairāku pasaules rekordu īpašnieks, savukārt viņa sieva Lelde aizraujas ar fitnesu un pārzina veselīgu un sportisku uzturu.

Abi kopā ir izveidojuši sporta biedrību “GoldBarbell”, kas visā Latvijā organizē dažādus sporta festivālus gan bērniem, gan pieaugušajiem, viņiem ir arī sava privātā sporta bāze Dobelē, kur Cīruļi rīko treniņnometnes, tostarp arī profesionāliem sportistiem.

Cita starpā vērts arī piebilst, ka tieši Ivars Cīrulis Latvijā aizsāka aktīvu pasaulē virālā deju izaicinājuma “Jerusalema” popularizēšanu, kā rezultātā vairākās pašvaldības, Sākot ar Dobeli, metās lielā skaitā izdejot populāro deju, nofilmējot priekšnesumu videoklipus.

“Maljorkas noslēdzošā sērija ir arī pirmās sezonas beidzamā sērija. Noslēdzošajā Maljorkas sērijā apmeklēsim dažas pludmales, netālu no Magalufas, bet tā kā lielākā daļa, izrādījās, ir nūdistu pludmales, tad daudz filmēt nesanāca, bet pludmales ir fantastiski skaistas. Anete no Maljorkas mums ieteica vienu jūras velšu restorānu un tiešām – bijām patīkami pārsteigti, viss ir svaigs un ļoti garšīgs. Pēc pusdienām aizbraucam uz Belveras pili, no kuras paveras burvīgs skats uz Palmas pilsētu. Nākamajā rītā, uzreiz pēc brokastīm, dodamies uz salas austrumu krastu, kur ilgstoši maldoties un klīstot pa kalniem un džungļiem, atklājam Paradīzes pludmali, ar nosaukumu “Calo del Moro” un šī pludmale ir mūsu Maljorkas TOP1 pludmale, ko ieteiktu atrast un izbaudīt visiem. Beidzamās divas dienas pavadām austrumu krasta pilsētiņā Cala Millor un burvīgā viesnīcā “Marins Beach Club”, kur mēs tikām pie tikko svaigi izremontēta numuriņa, ar savu privāto terasi un baseinu. Sava ceļojuma noslēgumā vēl uzspējam apmeklēt Palmas katedrāli un dažas pilsētiņas Austrumu krastā. Noteikti mēs uz Maljorku vēl atgriezīsimies un uzfilmēsim jaunas sērijas par to, ko šajā reizē vēl neuzspējām,” par noslēdzošo sezonas sēriju izsakās Ivars Cīrulis.