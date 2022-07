Martins Gauss skaidro, kāpēc "airBaltic" izīrējusi savas lidmašīnas un tagad nomā no citiem

Kas šobrīd notiek ar "airBaltic" floti? Kāpēc jūsu jaunās lidmašīnas tiek izīrētas citām aviokompānijām, bet pats "airBaltic" lidojumus veic ar vecākām lidmašīnām?

Parasti aviokompānijas par savu floti, ko tā darīs un kur lidos, izlemj jau pusgadu iepriekš. Kad Covid-19 pandēmijas laikā mēs lēmām, ko darīt ar savām lidmašīnām, balstoties uz prognozēm, tika nolemts daļu no mūsu flotes ilgtermiņā izīrēt citām aviokompānijām, kā "Lufthansa" un "SAS". Tie ir ilgtermiņa līgumi, kurus noslēdzām, lai pelnītu. Šis ir ļoti ienesīgs bizness, mēs pelnām naudu ar to, ka mūsu lidmašīnas un apkalpe lido citām aviokompānijām. Un tad sākās piegādes ķēžu problēmas vairākām detaļām, kas nepieciešamas mūsu lidmašīnu apkopei, kādēļ ir radušies kavējumi ar apkopi.

Tā kā mēs nevaram atgūt lidmašīnas, ko esam nodevuši kādam citam ilgtermiņa īrei, šādā situācijā aviokompānijai ir divas iespējas - var atcelt reisus, un tā ir situācija, kādu mēs šobrīd redzam Eiropā, kad aviokompānijas atceļ tūkstošiem reisu, vai var atrast kādu, kas mums izīrē lidmašīnas īstermiņā. Tas ir tas, ko šobrīd dara "airBaltic". Mēs nevēlamies atcelt savus lidojumus, jo daudzi no mūsu lidojumiem ir cilvēku vasaras brīvdienas. Mēs nevēlamies teikt saviem klientiem, ka jūs nekur nelidosiet, kā tas šobrīd notiek citviet Eiropā.

Tātad "airBaltic" īstermiņā nomā citu aviokompāniju lidmašīnas, lai nodrošinātu savus reisus. Tās visas ir Eiropas aviokompānijas, kuras ir apstiprinājusi Civilās Aviācijas aģentūra.

"airBaltic" ir jaunākā un modernākā flote pasaulē ar 36 "Airbus" lidmašīnām, un mēs pelnām naudu, kas mums ir jādara pēc Covid-19. Tādēļ mēs īstermiņā nomājam citu aviokompāniju lidmašīnas un apkalpi, lai spētu nosegt visus reisus, kurus paši nevaram apkalpot. Iemesls, kā jau minēju, ir tas, ka mums nav pieejamas tās lidmašīnas, kas atrodas tehniskajā apkopē. Šīs apkopes nenotiek kā parasti un kavējas, jo nav pieejamas rezerves daļas piegāžu ķēžu traucējumu dēļ. Visas lidmašīnas tiek pārbaudītas katras 48 stundas, katras 100 stundas, ik pēc 500 stundām un ik pēc 1000 stundām. Noteiktas lidmašīnu detaļas ir jāmaina noteiktos intervālos, bet, ja detaļas nav pieejamas, tad lidmašīnas nelido.

Mēs esam pieņēmuši lēmumu nodrošināt visus reisus, bet, protams, saprotam atsevišķu pasažieru neapmierinātību, kad viņi nelido ar "airBaltic" "Airbus", bet citām lidmašīnām. Taču galvenais, ka mēs pasažierus nogādājam galamērķī. Mēs saprotam, ka radusies situācija nav perfekta, bet alternatīva ir nelidot vispār. Mēs diemžēl nekādi nespējam ietekmēt lidmašīnu detaļu pieejamību, jo tās ir sekas, ko radījis Covid-19 un karš Ukrainā.

Protams, mēs par radušos situāciju pasažieriem atvainojamies katru reizi, kad viņi nelido ar "airBaltic" lidmašīnām, un viņi saņem kuponu atlaidei nākamajam lidojumam. Jā, pasažieri nelido ar "airBaltic" lidmašīnām, bet svarīgākais ir, ka mēs lidojam. Salīdzinot ar citām Eiropas aviokompānijām, "airBaltic" ir ļoti augsta punktualitāte.

Vai tas nozīmē, ka "airBaltic" šajā vasarā nebija gaidījis tik lielu pasažieru pieplūdumu un tādēļ iepriekš tika lemts par daļas flotes ilgtermiņa iznomāšanu citiem?

Kad mēs plānojām attīstību laikam pēc Covid-19, šai vasarai un arī nākamajiem gadiem, plāni bija jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju un Latvijas valdību. Mūs lūdza būt ļoti konservatīviem savos plānos, lai neradītu jaunas problēmas un "airBaltic" nebūtu nepieciešams papildu finansējums tā iemesla dēļ, ka mums ir par daudz lidmašīnu.

Tāpēc nolēmām izvēlēties drošāko variantu, lai ar daļu no mūsu lidmašīnām arī turpmāk pelnītu naudu, nododot tās ilgtermiņa īrei citām aviokompānijām. Mēs to darīsim arī turpmāk, jo 2024.gadā mums būs 50 lidmašīnas un visas lidmašīnas nelidos tikai "airBaltic". Šogad situācija ir sarežģītāka, jo papildus ir nākusi klāt rezerves daļu sagādes problēma. Šādas problēmas neviens nespēja prognozēt, tās vienkārši notiek kā fakts. Ja mēs to būtu zinājuši, protams, rīkotos citādi. Arī to, kādi būs Covid-19 saslimstības rādītāji pēc četrām nedēļām, tagad neviens nevar zināt, vai ne? Mēs nevaram ielūkoties nākotnē, bet cenšamies pieņemt labākos biznesa lēmumus, lai varam pelnīt.

Cik lidmašīnu jūs šobrīd izīrējat citiem?

"airBaltic" šajā vasaras sezonā ir izīrējusi 11 lidmašīnas.

"airBaltic" ir jauna flote, kāpēc tika daudz remontdarbu un trūkstošu detaļu?

Tie nav remontdarbi, lidmašīnas ir ļoti sarežģīti mehānismi, un ir ļoti stingras tehniskās apkopes prasības lidaparātam. Pat, ja lidmašīnas neizmanto katru dienu, katrai daļai ir noteikts kalpošanas laiks. Tāpēc katrs lidaparāts tiek pārbaudīts ik pēc 48 stundām. Un tad ir 100 stundu pārbaudes, 200 stundu pārbaudes utt. Ir ļoti stingras prasības, ko definējis lidmašīnas ražotājs, pat lidmašīnas dzinēji ir jāmaina pēc kāda laika. Ja jauna lidmašīna ir lidojusi tikai gadu, ir daudz detaļu, kas jāmaina, un vienalga, vai tā ir jauna lidmašīna vai 20 gadus veca lidmašīna, starpības nav. Problēmas ar detaļu pieejamību nav tikai lidmašīnām, tāpat tas ir mašīnām, datoriem un citām lietām. "airBaltic" lielākās problēmas ir ar dzinējiem, jo, kad dzinējs tiek noņemts, tas tiek sūtīts uz "Pratt & Whitney" rūpnīcu ASV, un pēc tam atgriezts lidsabiedrībai. Lielākā aizkavēšanās šobrīd ir tieši Amerikā, jo viņiem nav detaļu dzinējiem. Paši tos mainīt mēs nevaram. Šobrīd visa aviācijas nozare saskaras ar šo problēmu, tās nav tikai "airBaltic" problēmas.

"airBaltic" lidmašīnu apkopē kopumā strādā gandrīz 500 cilvēku, un mēs pārbaudām ne tikai savas lidmašīnas, bet arī citu aviokompāniju lidaparātus. Ir lielās lidmašīnu pārbaudes, ko saucam par "the seat check", un tad lidmašīnai ir jādodas angārā uz pāris dienām. Līdz ar detaļu kavēšanos šobrīd situācija ar lidmašīnu tehnisko apkopi ir problemātiska. Mēs nevaram lidot ar nepārbaudītām lidmašīnām, tādēļ vienīgais risinājums ir lūgt to darīt citiem jeb īrēt lidmašīnas no citiem, jo lidojumus mēs esam pārdevuši un tos neatcelsim.

"airBaltic" arī turpmāk neatcels reisus šīs situācijas dēļ?

Nē, lidojumus mēs neatcelsim, bet, protams, mēs regulāri pārskatām savu maršrutu tīklu, pielāgojam un samazinām reisu skaitu. Taču "airBaltic" nerīkosies līdzīgi kā citas Eiropas aviokompānijas, kā, piemēram, "Lufthansa", kas vēl šorīt [14.jūlijā] paziņoja par vēl 2000 reisu atcelšanu. Viņi vēlas atgriezties pie normāliem darbības apjomiem, jo, kā zināms, Vācijas, Lielbritānijas, Nīderlandes lidostās ir lielas problēmas ar bagāžas iekraušanas nodrošināšanu un drošības kontrolēm.

Mēs tā nerīkosimies, jo mūsu lidojumi ir izpārdoti un cilvēki vēlas doties atvaļinājumā.

Ja jūs pajautātu jebkuram pasažierim lidostā, vai mums vajadzētu atcelt lidojumu, jo mums nav lidmašīnas, vai arī mēs varam jums piedāvāt lidot ar citu lidmašīnu, es domāju, ka viennozīmīgi atbilde būtu - lidot. Tas ir kā ar jebkuru transporta līdzekli - ja auto nomā esi pasūtījis konkrētu mašīnu, bet viņi var piedāvāt mašīnu, tikai citu, tad ir divas izvēles - nebraukt vai tomēr braukt. Manuprāt, ir skaidrs, ko cilvēki izvēlas.

Bet, protams, mēs ļoti atvainojamies saviem pasažieriem un saprotam to, ka viņi bija pieraduši lidot ar modernākajām lidmašīnām pasaulē. Tādā ziņā mēs, latvieši, esam ļoti priviliģētā stāvoklī. Šobrīd svarīgākais ir tas, ka "airBaltic" savus pasažierus nogādā galamērķī, bet diemžēl ne vienmēr ar "Airbus" A220-300 lidmašīnām.

Situācija nākamgad būs labāka? Pasažieri atkal varēs lidot ar "Airbus"?

Tā būs labāka jau ziemas sezonā, jo mums būs nepieciešams mazāks skaits lidmašīnu. Mums vairs nebūs nepieciešamības īstermiņā īrēt lidmašīnas no citām aviokompānijām, lai gan turpināsim daļu flotes izīrēt citiem ilgtermiņā, lai pelnītu.

Ziemā mēs katru gadu cenšamies paveikt lielāko daļu apkopes darbu, jo ziemas sezonā sezonalitātes dēļ lidojumu skaits un maršrutu tīkls ir samazināts. No oktobra mēs spēsim iztikt ar savām lidmašīnām, turklāt nākamajos trīs mēnešos mēs saņemsim vēl četras jaunās "Airbus" lidmašīnas.

Vai jūs nebaida, ka pasažieri šīs situācija dēļ turpmāk izvēlēsies citas aviokompānijas "airBaltic" vietā?

Mēs jūtamies pagodināti, ka latvieši tā lepojas ar lidojumiem jaunajos "Airbus" A 220 300, un ir arī pamats lepoties ar modernāko floti Eiropā un pasaulē. Es nedomāju, ka tas rada lielas problēmas, ja pasažierim reizi vai divas gadā nākas lidot ar citu lidmašīnu. Šogad mēs esam pārvadājuši jau 1,4 miljonus pasažieru un atgūstamies no Covid-19 pandēmijas. Es nedomāju, ka kāds tagad teiks, ka, ja nevaru lidot ar modernāko lidmašīnu, tad ar "airBaltic" nelidošu vispār. Starp citu, šogad jūlijā mūsu lidojumi ir gandrīz pilnībā rezervēti. Esam pievienojuši papildu sēdvietas, izmantojam lielākas lidmašīnas, tādēļ vēl dažas vietas varam pārdot. Jūlijā "airBaltic" noslodzes rādītāji ir ļoti augsti.

Cik pasažieru šogad kopumā plānojat pārvadāt?

To ir ļoti grūti pateikt, jo rezervācijas tiek veiktas vien astoņām nedēļām uz priekšu. Tās ir Covid-19 sekas, jo cilvēki daudz vairs neplāno uz priekšu. Mūsu prognozes bija par 3,3 miljoniem pasažieru šogad mūsu maršruta tīklā, bet, kā zināms, mēs ar savām lidmašīnām un apkalpi lidojam arī citām aviokompānijām, kas ir papildu vēl 1,5 miljoni pasažieru. Tātad kopējais "airBaltic" pasažieru skaits šogad varētu būt lielākais mūsu vēsturē, ja nenotiek kādi neparedzēti apstākļi.

Jāsaka gan, ka pasažieru rezervācijas profils šobrīd ir tikai astoņas nedēļas. Cilvēki vēl nerezervē lidojumus novembrim un decembrim, tas notiek ļoti lēni. Taču katra mēneša plānus mēs šobrīd pārsniedzam, kas ir labi. No savas mājas bāzes Rīgā mēs šobrīd lidojam ar 19 lidmašīnām, divas lidmašīnas ir Viļņā, divas Tallinā, viena Tamperē. Vēl 11 mūsu lidmašīnas šobrīd tiek izīrētas ilgtermiņā, bet dažas ir apkopē. Līdz gada beigām mums būs 40 lidmašīnas, visas "Airbus", tādēļ situācija būs labāka, jo mums būs jaunas lidmašīnas un mazāk lidojumu. Protams, mums ir arī tādi jauni tālie galamērķi kā Dubaija, Marakeša, Las Palmas, Tenerife, kuros lidmašīna ir noslogota visu dienu. Nākamajā gadā sakot ar pavasari mēs saņemsim vēl astoņas jaunas lidmašīnas un mums būs vairāk lidojumu nekā šogad.

Kad jūs plānojat sasniegt pirms Covid-19 pandēmijas pasažieru apjomus?

Tas varētu būt jau nākamgad, ja ne šogad. Jau tagad mēs pārsniedzam tos apjomus, ko pārvadājām 2019.gadā. Ja nebūs jaunu Covid-19 viļņu, tad nākamgad noteikti pasažieru skaits augs. Mūsu biznesa plāns paredz, ka līdz 2026.gadam sasniegsim septiņus līdz astoņus miljonus pasažieru gadā, tādēļ ka mums lido vairāk lidmašīnu.

Kā šobrīd sokas jūsu Tamperes bāzei?

Bāzi Somijā, Tamperē, mēs atvērām maijā, un tur pastāvīgi ir viena lidmašīna, kas apkalpo pasažierus septiņos virzienos. Bāze ir veiksmīga, un mēs sasniedzam tos mērķus, kas izvirzīti biznesa plānā. Somijas tirgū "airBaltic" ir pazīstams, un lēmums atvērt bāzi Tamperē ir bijis pareizs. Šī vasara ir ļoti veiksmīga. Mēs vēl nezinām, kāda būs ziemas sezona, to izvērtēsim pēc sezonas noslēguma, un cerams, ka Tampere kļūs par ilgtermiņa bāzi, kur mums augt. Tas mums dod lielus ieņēmumus.

Gribētu vēl piebilst, ka, lai arī "airBaltic" ir nacionālā aviokompānija ar mājas bāzi Rīgā, mēs 75% ieņēmumu gūstam ārpus Latvijas. Tā tas ir tradicionāli aviokompāniju biznesā. Mēs esam līderis arī Igaunijas tirgū, un viņi ir ļoti apmierināti ar mums. Ja tagad palasa Latvijas "Twitter", tad pašreizējā situācijā šķiet, ka viss ar "airBaltic" ir slikti, taču ir miljoniem latviešu, kuri novērtē savu vietējo aviokompāniju, bet diemžēl par to netvīto katru dienu. Kopumā "airBaltic" ar pašreizējo situāciju tiek galā ļoti labi uz pārējo Eiropas aviokompāniju fona, mēs ļoti labi atgūstamies pēc Covid-19 pandēmijas un darām visu, lai atkal mūsu pasažieri var lidot tikai ar "Airbus" lidmašīnām. Tas tā nebūs vēl pāris nedēļas, bet ziemas sezonā un nākamajā vasarā situācija jau būs daudz, daudz labāka.