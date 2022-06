Ilgi gaidīts skats: Dienvidu tiltu agrā rītā šķērso pirmie jauno elektrovilcienu vagoni

Čehijas "Škoda Group" uzņēmuma "Škoda Vagonka" ražotie elektrovilcienu vagoni Rīgā piegādāti pa sauszemes ceļu ar divām kravas automašīnām.

Līgo dienā aptuveni stundu pēc saullēkta pirmie divi jaunā elektrovilciena vagoni šķērsoja Dienvidu tiltu. Cik skaisti aust rīts! #paradivilcienu pic.twitter.com/NcULXPNOep — "Pasažieru vilciens" (@PVilciens) June 23, 2022

PV iepriekš informēja, ka elektrovilciens uz Rīgu tiek vests pa daļām - četrās apsargātās kravas automašīnās. Vienā daļā no ražotnes Pilzenē tiek vesta vilciena ritošā daļa, otrā no ražotnes Ostravā tiek vestas jumta sastāvdaļas, savukārt trešajā un ceturtajā - pirmie divi no pavisam četriem elektrovilciena vagoniem. Pārvietošana no Čehijas notiek caur Poliju un Lietuvu.

Ritošā daļa Rīgā nogādāta 21.jūnijā, bet jumta sastāvdaļas Latvijā nogādātas trešdien. Savukārt vagonus lielo gabarītu dēļ pārvietoja tikai naktīs, lai pēc iespējas mazāk traucētu satiksmi, tāpēc tie galamērķi sasniedza vēlāk.

Atlikušos divus šī elektrovilciena vagonus plānots piegādāt nākamnedēļ.

PV valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis atzīmē, ka ekspertu komanda vilcienu vēl samontēs un vairāku mēnešu garumā izmantos dažādām pārbaudēm Latvijas dzelzceļa infrastruktūrā, pārliecinoties par elektrovilciena atbilstību drošības un citiem standartiem.

Paredzēts, ka PV visus 32 elektrovilcienus, kuri būs pilnībā gatavi pasažieru pārvadājumiem, saņems līdz 2023.gada beigām. Katrs no tiem sastāvēs no četriem vagoniem. Viena elektrovilciena garums būs 109 metri. Katrā vilcienā būs sēdvietas 436 pasažieriem. Vilcienos būs viena līmeņa iekāpšana no pasažieru platformām.

Vilcienu gaita, salīdzinot ar pašlaik lietošanā esošajiem, būs vienmērīgāka un trokšņu līmenis salonos būs zemāks. Jauno vilcienu konstruktīvais ātrums būs līdz 160 kilometriem stundā, kamēr esošajiem vilcieniem tas ir 120 kilometri stundā. Maksimālo ātrumu būs iespējams attīstīt iecirkņos, kur to nākotnē ļaus dzelzceļa infrastruktūra.

Pēc jauno elektrovilcienu iegādes PV varēs ieviest intervāla grafikus visos elektrovilcienu maršrutos. Tas nozīmē, ka darba dienu rītos un vakaros, kas tradicionāli ir noslogotākais laiks, vilcieni kursēs ik pēc 15 līdz 20 minūtēm. Paredzēts, ka ar jaunajiem vilcieniem izpildīs reisus Aizkraukles, Tukuma, Skultes un Jelgavas virzienā.

Visa projekta kopējās izmaksas ir 257,889 miljoni eiro, un 23 jauno elektrovilcienu sastāvu iegāde plānota ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 114,211 miljonu eiro apmērā.

PV ir izveidots 2001.gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no "Latvijas dzelzceļa" veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija "Latvijas dzelzceļa" meitasuzņēmums, taču 2008.gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.