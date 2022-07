“Mego” turpina tirgot Krievijas preces, kaut arī to solīja pārtraukt

Pirms Jāņiem Jauns.lv apmeklēja vienu no “Mego” veikaliem Rīgā, Tērbatas ielā, un tā piedāvājumā atrada vairākus Krievijas ražojumus – degvīnu, limonādi, majonēzi. Savukārt jelgavnieks Guntis Kalns sociālajā saziņas vietnē “Facebook” par sava piemājas “Mego” preču klāstu raksta:

“Kārtējo reizi aizgāju uz augšminēto bodi un sāku domāt - kā tad tur ir ar tām precēm? Skatiens pievērsās majonēzes mērcēm. Paņemot paciņas rokā, bija skaidri redzams svītrkods, kas sākas ar 46, un, rūpīgāk apskatot iepakojumu (uz Krievijas precēm tiek norādīts gan derīguma termiņš, gan ražošanas datums), kļuva skaidrs, ka krievu preces joprojām tiek iepirktas - viena mērce bija ražota 04.04.22 ar derīguma termiņu līdz 2023. gadam, cita - 29.04.22 ar derīguma termiņu līdz 2022. gada novembrim (atgādināšu, ka karš sākās 24.02.22) Tātad tie nav nekādi “vecie krājumi””. Līdz ar to viņš pārdomā, vai tik tiešām turpmāk iepirkties “Mego”?

Jāatgādina, ka 25. februārī “Mego" valdes loceklis Igors Šihmans paziņoja, ka veikalu tīkls ir sācis Krievijā ražoto preču piegāžu pārtraukšanu, paužot neapmierinātību pret Krievijas militāro agresiju Ukrainā. Bet, kā izrādās, šo preču piegāde it nebūt nav pārtraukta.

Jauns.lv jautāja “Mego”, vai tas nozīmē, ka šis bija melīgs apgalvojums. “Mego” Mārketinga nodaļas vadītājs Aleksandrs Afanasjevs Jauns.lv teica:

“Kā iepriekš esam ziņojuši, sakarā ar esošo situāciju pasaulē, tirdzniecības tīkls “Mego” veic izmaiņas preču klāstā. Jau pirms kāda laika tika uzsākta preču piegādes pārtraukšana no Krievijas, un katrs piegādātājs tiek izskatīts individuāli. Jau šobrīd no sortimenta esam izņēmuši vairāk nekā 200 preces, starp tām ir zivju produkti, alkohols, saulespuķu eļļa, piena produkti, kā arī saldumi un kosmētikas preces. Papildus esam pārskatījuši arī Baltkrievijā ražotas preces un no preču klāsta ir izslēgta zivju un piena produkcija. Arī turpmāk mēs rīkosimies atbildīgi, ņemot vērā Latvijas valdības un kompetento starptautisko institūciju lēmumus”.

Jautāts, kā tad tur ir ar tām precēm, ko Jauns.lv atrada veikala plauktā, Afanasjevs vien atbildēja par degvīnu un limonādi – tā esot “atlikumu izpārdošana”.