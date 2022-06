Kopējā statistika visās platformās

Maijā skaitliski lielāko apmeklējuma pieaugumu kopējās statistikas topā – par 88 000 Real Users – uzrādījis portāls santa.lv, ko maijā lasījuši 549 000 interneta lietotāju. Tāpat kopējās statistikas topā vērojamas maijam raksturīgās tendences – Pasaules čempionāta hokejā un Eirovīzijas dziesmu konkursa mēnesī pieaugusi sabiedrisko mediju ziņu portāla lsm.lv auditorija, sasniedzot par 57 000 lietotājiem vairāk nekā iepriekš (689 000 Real Users no visām ierīcēm kopā). Tas portālam ļāvis pakāpties par divām pozīcijām uz topa ceturto vietu, apmainoties pozīcijām ar tvnet.lv, kas mēneša statistikā zaudējis 28 000 lietotājus un sasniedzis 641 000 Real Users. Tāpat kā iepriekš topu atklāj ziņu portāls delfi.lv ar 858 000 lasītājiem un auditorijas pieaugumu par 16 000 Real Users, tam seko vietne inbox.lv, ko maijā apmeklējuši 743 000 lietotāji (par 12 000 mazāk nekā aprīlī), bet Top 3 jau otro mēnesi pēc kārtas noslēdz jauns.lv ar 714 000 Real Users, kas ir par 26 000 lasītājiem vairāk nekā aprīlī. Top 5 maijā noslēdz portāls la.lv ar 653 000 lasītājiem – par 10 000 vairāk nekā mēnesi iepriekš.

Bez jau minētajiem par 62 000 lietotājiem pieaugusi vietnes tv3.lv auditorija, sasniedzot 622 000 lietotājus no visām ierīcēm kopā, bet par par 46 000 lietotājiem pieaudzis arī laika ziņu portāla gismeteo.lv apmeklējums, sasniedzot 293 000 lietotājus no visām ierīcēm. Tikmēr skaitliski lielāko auditorijas kritumu – par 37 000 lietotājiem – uzrādījis portāls apollo.lv.

Apmeklējumi no datoriem

Statistikā par apmeklējumu no datoriem maijā skaitliski lielāko auditorijas pieaugumu starp topa vietnēm – par 57 000 Real Users – uzrādījis portāls ss.com. Par 53 000 lietotājiem pieaugusi swedbank.lv auditorija no datoriem, vienlaikus vietnei pakāpjoties uz topa piekto pozīciju ar 502 000 Real Users. Līdzīgi kā kopējā statistikā, par 52 000 lietotājiem pieaugusi sabiedrisko mediju ziņu portāla lsm.lv auditorija (335 000 lietotāju). Tikmēr par 46 000 Real Users vairāk nekā aprīlī sasniegusi interneta enciklopēdija wikipedia.org, bet par 43 000 lietotājiem vairāk sasniegusi e-komercijas vietne 220.lv, kuru maijā apmeklējuši 268 000 interneta lietotāju.

Kā ierasts, maijā topu atklāj Google, ko lietojuši 1 015 000 Real Users, video straumēšanas vietne youtube.com, ko apmeklējuši 715 000 lietotāju no datoriem, bet pirmo trijnieku noslēdz facebook.com ar 668 000 Real Users. Ceturtajā pozīcijā ierindojas pašmāju inbox.lv ar 567 000 lietotājiem no datoriem, bet Top 5, kā minēts, noslēdz swedbank.lv.

Apmeklējumi no mobilajām ierīcēm

Maijā apmeklējumā no mobilajām ierīcēm topu kā iepriekš atklāj delfi.lv ar 842 000 lasītājiem, kas ir par 16 000 lietotājiem vairāk nekā iepriekšējā mēnesī. Tam seko jauns.lv, kas maijā pakāpies uz otro pozīciju ar 681 000 Real Users, auditorijai pieaugot par 30 000 lasītājiem, bet Top 3 noslēdz portāls lsm.lv, tāpat kā kopējās statistikas topā uzrādot ievērojamu auditorijas pieaugumu – par 47 000 Real Users – un sasniedzot 640 000 lietotāju, kas portālu apmeklējuši no mobilajām ierīcēm, t.sk., lietojot mobilo aplikāciju. Ar 626 000 Real Users un auditorijas kritumu par 28 000 lasītājiem uz ceturto pozīciju nokritis ziņu portāls tvnet.lv, bet Top 5 noslēdz la.lv ar 606 000 lietotājiem, kas ir par 14 000 vairāk nekā aprīlī.

Apmeklējumā no mobilajām ierīcēm maijā, tāpat kā kopējās statistikas topā, skaitliski lielāko auditorijas pieaugumu uzrādījis portāls santa.lv – par 95 000 lietotājiem – sasniedzot 511 000 lasītāju no mobilajām ierīcēm. Tikmēr par 64 000 Real Users pieaugusi vietnes tv3.lv auditorija (593 000 lietotāju no mobilajām ierīcēm), bet par 37 000 lietotājiem vairāk sasniegusi laika ziņu vietne gismeteo.lv (221 000 Real Users).

Dati par mediju grupām

Maijā datos par mediju grupām visvairāk lietotāju sasniegusi DELFI grupa ar vietnēm delfi.lv, t.sk., calis.lv, atverskapi.lv, mansdraugs.lv, tavsdarzs.lv, vietni bilesuparadize.lv, Delfi TV, kā arī mobilo aplikāciju, ko apmeklējuši 890 000 un 60 procenti Latvijas interneta lietotāju, kopējai auditorijai pieaugot par 18 000 lietotāju. Tikmēr TVNET grupa jeb dati par portāliem tvnet.lv (t.sk., receptes.lv), spoki.lv un apollo.lv, kā arī statistika par tvnet.lv, apollo.lv un rus.tvnet.lv aplikācijām, liecina, ka grupa sasniegusi par 27 000 mazāk Real Users nekā aprīlī – 783 000 un 52 procentus Latvijas interneta lietotāju.

Trešajā pozīcijā starp grupām ierindojas Rīgas Viļņi mediju grupa ar vietnēm jauns.lv, t.sk., otkrito.lv jeb rus.jauns.lv, rigasvilni.lv, zurnali.lv, kā arī datiem par jauns.lv straumēšanu, kas pagājušajā mēnesī sasniegusi 714 000 Real Users un 48 procentus interneta lietotāju, kas ir par 25 000 vairāk nekā aprīlī. Tikmēr, grupas līmenī uzrādot auditorijas pieaugumu par 52 000 lietotājiem, par pozīciju starp grupām pakāpusies TV3 mediju grupa, kas aptver datus par tv3.lv, play.tv3.lv video un starfm.lv straumēšanu, kā arī tv3play.lv aplikāciju un pagājušajā mēnesī sasniegusi 44 procentus jeb 659 000 Latvijas interneta lietotāju. Uzrādot grupas auditorijas pieaugumu par 10 0000 lietotājiem, la.lv/ TV24 grupa ar vietnēm la.lv, lrtv.lv un tv24.lv maijā sasniegusi 653 000 un 44 procentus interneta lietotāju.

Saskaņā ar gemiusAudience datiem, adQuota tīklā iekļautās interneta lapas maijā sasniegušas 1 136 000 un 76 procentus interneta lietotāju. Mobile platformā adQuota tīkla vietnes pagājušajā mēnesī sasniegušas

1 029 000 Real Users, bet PC platformā – 520 000 Latvijas interneta lietotāju.