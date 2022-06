Latvijas Pasts pirmoreiz pārsniedz 100 miljonu eiro apgrozījumu

Apgrozījuma pieaugumu lielā mērā veicināja pasta tranzīta sūtījumu segments, vienlaikus samazinoties tradicionālo pasta pakalpojumu pieprasījumam, ko ietekmēja gan pandēmijas laikā noteiktie ierobežojumi, gan digitālo risinājumu pieaugums patērētāju ikdienā, gan ienākošo sūtījumu skaita samazinājums līdz ar PVN maksājumiem no pirmā centa trešo valstu sūtījumiem, sākot ar 2021. gada 1. jūliju.

Latvijas Pasta 2021. gada neto apgrozījums par 11,2 miljoniem eiro jeb 11,9% pārsniedz 2020. gada apgrozījuma līmeni. Vienlaikus dažādu ārēju apstākļu ietekmē uzņēmuma neto peļņa ir negatīva un veido 1,2 miljonus eiro.

2021.gads Latvijas Pasta darbībā jau otro gadu pēc kārtas iezīmējās ar būtisku Covid-19 vīrusa izplatības novēršanas pasākumu ietekmi uz sabiedrības darbības rādītajiem, no vienas puses, būtiski palielinot e-komercijas sūtījumu apjomu un pieprasījumu pēc ērtākas sūtījumu saņemšanas risinājumiem, bet, no otras puses, valstī noteikto drošības prasību dēļ ierobežojot klātienes pasta pakalpojumu sniegšanas iespējas pasta pakalpojumu sniegšanas vietās, un tādējādi negatīvi ietekmējot pasta nodaļās sniegto pakalpojumu apjomus.

Būtiskāko Latvijas Pasta ieņēmumu palielinājumu pārskata periodā veido pasta sūtījumu tranzīta pakalpojumi. 2021. gadā Latvijas Pastā apstrādāto tranzīta sūtījumu apjoms turpināja pieaugt, uzņēmumam pieņemot divreiz vairāk čārtera tranzītkravu lidmašīnu nekā 2020. gadā un deviņreiz vairāk nekā 2019.gadā. Tranzīta pakalpojumu izaugsme rezultējusies ar sabiedrības ieņēmumu pieaugumu 2021. gada 12 mēnešos par 58,1%.

Ieņēmumu pieaugums vērojams arī eksprespasta pakalpojumu iekšzemes sūtījumu segmentā, ko veicināja klientu vēlme ārkārtējās situācijas laikā sūtījumu saņemt maksimāli ātri ar kurjera starpniecību. Sūtījumu noformēšanai arvien vairāk tika izmantots e-sūtīšanas rīks, kas bija īpaši ērts sūtījumu nosūtīšanai Covid-19 laikā, jo ļauj klientam noformēt un nosūtīt sūtījumus, neizejot no mājām vai biroja un neapmeklējot pasta nodaļu. Kopējais eksprespasta sūtījumu skaits 2021. gada 12 mēnešos salīdzinājumā ar 2020. gada 12 mēnešiem ir palielinājies par 17,5%.

Saskaņā ar izmaiņām Eiropas Savienības tiesību aktos no 2021. gada 1. jūlija pilnīgi visām precēm, kas iegādātas ārpus ES, bija jāsāk piemērot pievienotās vērtības nodoklis un jāveic sūtījumu atmuitošanas procedūra.

Līdzīgi kā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, līdz ar jauno noteikumu stāšanos spēkā Latvijas Pasts novērojis būtisku sūtījumu skaita samazināšanos no trešajām valstīm.

Jaunā ES atmuitošanas sistēma ietekmējusi kopējos universālā pasta pakalpojuma (UPP) ieņēmumus, kura samazinājums salīdzinājumā ar plānoto ir 6,7%. Ievērojams sūtījumu skaita samazinājums UPP segmentā ir vērojams tieši trešo valstu ienākošajiem sūtījumiem pēc 2021. gada 1. jūlija, ES ieviešot jauno muitošanas kārtību, kā arī no Latvijas uz ārvalstīm sūtītajai vēstuļu korespondencei un Latvijas iekšzemes vēstuļu korespondences sūtījumiem, kuru kritums līdz ar moderno tehnoloģiju attīstību turpinās katru gadu, pamatā juridiskajiem klientiem pārejot uz elektroniskās sarakstes vides izmantošanu saziņā ar saviem klientiem, kā arī samazinoties tradicionālo vēstuļu segmentam. Kopējais vēstuļu korespondences iekšzemes sūtījumu skaits 2021. gada 12 mēnešos salīdzinājumā ar 2020. gada 12 mēnešiem ir samazinājies par 17,11%.

“2021. gads ir Latvijas Pastam vēsturisks un godpilns periods, jo, neskatoties uz saspringtajiem ārējiem apstākļiem, mums izdevies sasniegt rekordapgrozījumu,” uzsver Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns. "Pateicoties mūsu klientu lojalitātei un Latvijas Pasta darbinieku entuziasmam un izdomai Covid-19 laikā, investīcijām tehnoloģijās un risku diversifikācijas pasākumiem, pirmoreiz pastāvēšanas laikā esam pārkāpuši 100 miljonu eiro apgrozījuma atzīmi."

2021. gada 12 mēnešos būtiski pieauga pārrobežu pasta sūtījumu pārvadāšanas izdevumi – pirmkārt, sūtījumu apjoma dēļ, un, otrkārt, vispārējo globālo transportēšanas izmaksu dēļ, ko ietekmēja Covid-19 globālās krīzes sekas uz aviopārvadājumu tarifiem, kas ir galvenais pasta sūtījumu transportēšanas veids un kas atsevišķos virzienos palielinājās neproporcionāli augstu.

Pārskata periodā Latvijas Pasts īstenoja vairākus modernizācijas un attīstības projektus, būtiskākie un lielākie no tiem – sūtījumu digitālā muitošanas lietotne atmuito.pasts.lv un Latvijā pirmā automatizētā pakomāta jeb paku torņa atklāšana.

Gatavojoties vērienīgajām izmaiņām ES, no 2021. gada 1. jūlija ieviešot trešo valstu sūtījumu muitošanu no pirmā centa, Latvijas Pasts investēja ap 300 000 eiro informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un procesu administrēšanas kapacitātes paplašināšanai, jaunu digitālo klientservisa un datu apmaiņas sistēmu ieviešanai, tostarp izveidojot arī lietotni atmuito.pasts.lv. Paziņojumā klientam tiek ietverta katram saņēmējam unikāla un individuāla saite uz lietotni atmuito.pasts.lv. gan mobilās īsziņas, gan arī drukātajā aicinājumā, uz kura ir QR kods, – to noskenējot, sūtījuma saņēmējs tiek novirzīts uz lietotni atmuito.pasts.lv.

Attīstot dažādas sūtījumu izsniegšanas risinājumus atbilstoši klientu mūsdienu patēriņa paradumiem, Latvijas Pasts savu pakomātu tīklu pārskata periodā papildināja ar efektīvu un modernu sūtījumu izsniegšanas iekārtu jeb paku torni vienā no noslogotākajiem Rīgas mikrorajoniem Pļavniekos. Latvijas Pasta paku tornis ar automatizēto sūtījumu izsniegšanas funkciju ir efektīvākais šobrīd Latvijā strādājošais sūtījumu apkalpošanas risinājums. Piecus metrus augstajā tornī vienlaikus var uzglabāt ievērojami lielāku sūtījumu skaitu – līdz pat 500 sūtījumu vienlaikus –, un tas nozīmē, ka klienti sūtījumus saņem ātrāk. Turklāt tas ir videi draudzīgāks, jo ar būtiski lielāku kapacitāti aizņem pavisam nelielu teritoriju – 5,4 m2.

Jau pēc pārskata perioda beigām lielāko ietekmi uz Latvijas Pasta darbību turpināja veidot ar Covid-19 saistītie faktori, kas 2022. gada sākumā būtiski skāra darbinieku veselību un darbaspējas, trešo valstu sūtījumu atmuitošanas un nodokļu maksāšanas sistēma ES dalībvalstīs, kā arī Krievijas militārā agresija Ukrainā un no tās izrietošā sūtījumu apmaiņas un tranzīta sūtījumu plūsmas pārplānošanas un pārorganizēšanas nepieciešamība. Sūtījumu apjomu ietekmēja arī pircēju noskaņojuma svārstības, kas saistītas ar pirktspēju, uz ko iespaidu atstāj energoresursu, degvielas un attiecīgi visu pārējo patēriņa cenu kāpums.

Līdz ar pasaules pasta nozares aktuālajām tendencēm un globālo tehnoloģisko revolūciju Latvijas Pasts pēdējos gados būtiski mainās: pieprasījums pēc tradicionālajiem pasta pakalpojumiem samazinās, bet tajā pašā laikā ievērojami pieaug moderno pasta pakalpojumu segments. Palielinoties interneta komercijas apjomiem, arvien vairāk preču tiek iegādāts virtuāli, un tās jāpiegādā klientiem arvien īsākos termiņos daudzveidīgākā, klientiem izdevīgākā veidā. Tāpēc Latvijas Pasts mērķtiecīgi turpina modernizācijas projektu īstenošanu, aktīvi virzoties uz pakalpojumu un servisa pilnveidi 2022. gadā.

VAS "Latvijas Pasts" nodrošina plašāko pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus. Latvijas Pasts ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā ap 3000 darbinieku. Uzņēmuma iekšzemes sūtījumu piegādes kvalitātes mērījumus veic viena no Latvijas vadošajām tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūrām Kantar TNS, savukārt pārrobežu sūtījumu piegādes kvalitātes kontroles mērījumi tiek nodrošināti Starptautiskās pasta korporācijas (International Post Corporation) ietvaros ar izpētes kompāniju Kantar TNS, Ipsos un Quotas starpniecību.