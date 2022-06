Auto ziņas: un kas par "putnu" ir neparastais franču limuzīns Citroen C5X?

Uz agrāk tapušo ekscentrisko lielo Citroen fona C5 X izskatās pat ļoti normāls. Pēc izmēriem, idejas un apveidiem to var salīdzināt ar Volkswagen Arteon Shooting Brake.

“Citroen ir drosmīgs, ciktāl tas attiecas uz dizainu. Bieži vien avangards robežojas ar pārmērībām. Bet C5 X ir negaidīti harmonisks. Šī daļa piedod reprezentablu izskatu, un it atsauce uz Citroen C6, ar ko toreiz brauca Francijas prezidents. Šie lukturi pārstāv Citroen modernāko daļu, un atkāpjoties redzams, ka šis ir augstākas klases produkts,” saka Normunds Avotiņš.

Citroen pacenties izgatavot arī smalkākus nekā parasti aizmugurējos lukturus un citas detaļas. Tam ir savi iemesli, jo Ķīnā, kas ir nozīmīgs Citroen un DS tirgus, C5X skaitās luksusauto.

“Atceros kā C5 X parādījās Rīgā pirmoreiz. Tas bija autoizstādē. No sākuma cilvēki domāja, kas par ērmu. Bet tad apskatīja to otro, trešo reizi, un beigās sāka novērtēt, ka aizmugurē spārni smuki izvirzīti uz āru. Kopumā mašīna ir tik reprezentabla, ka uz vidējiem jumta balstiem izteikti trūkst kāda ģerboņa vai kā cita, kas piešķirtu papildus šiku.”

Daudz svarīgāk ir tas, ka C5X durvis nevis nosedz slieksni, bet pat aptver to no apakšas, kur uzstādīta papildus blīve.

“Pieņemot, ka C5 X kļūs par Francijas prezidenta dienesta auto, vajadzētu pārliecināties, vai aizmugurē viss ir labi. Nu tad...”

Durvis varēja vērties plašāk, taču par laimi tās ir garas.

“Citroen ir vēlk viens C5, tas ir krosovers Aircross. Diezgan forša mašīna, tikai aizmugurē maz vietas. C5 X šī problēma ir novērsta. X burts modeļa nosaukumā rada bažas, ka tas atkal ir pašizdomāts krosovers. Tā ir liela, godīga pasažieru automašīna. Tas ir universāļa, sedana un liftbeka savienojums. Kāpēc? Tūlīt parādīšu.”

Bagāžas nodalījuma proporcijas ir labākajos Sportback vai pat Shooting Brake modeļu tradīcijās. Jautājums, pie kādām tradīcijām Citroen pieturējies C5X salonā?

“Šāds Citroen maksā ap 40 000. Viņi gan ir krietni pastrādājuši, lai mēs šeit justos citādi. Vertikāls panelis, es sēžu zemu, te ir jauni apdares materiāli, bezvadu lādētāji. Jauna multimēdiju sistēma, citādas pogas durvīs. Vienīgais, ko gribētos dārgāku ir stūre.

Bet no otras puses, lakotais vidus ir norāde uz Citroen limuzīnu pagātni, kad tiem bija stūre ar vienu vienīgu spieķi.”

Pirms gadiem desmit loģiskākā izvēle lielam franču auto būtu sulīgs dīzelis, vēlams 2,7 litru V6 kā savulaik bija Citroen C6.

“Lielai mašīnai vajag pieklājīgu jaudu, sevišķi, ja ir kaut nelielas premium ambīcijas. Citroen tik lielu motoru mūsdienās nav. Bet 180 ZS ir kas ikdienā nodrošina dinamiku.”

Lai gan dzinējs nav liels, tam vismaz ir četri nevis trīs cilindri, lai gan ir arī tāda opcija.

“Varbūt te viss nav ideāli, un stūri gribētos izvilkt tālāk, bet kopumā nopietns pieteikums. Jāsaka, ka arī stūrējas labi, savam izmēram patīkams un tiešs.”

Šajā ziņā C5X ar jauno "progresīvi hidraulisko" piekari par galvas tiesu pārspēj savus ekstravagantos un mazliet ļodzīgos senčus.

“Bet kā tad ar superkomforta piekari? Tā darbojas. Ne gluži kā vecajos Citroen, bet te ir interesants efekts. Varbūt brīžiem nošūpojas vairāk nekā gribētos, bet tas piestāv tēlam.”

Nu gan Citroen iznācis kas patiešām neredzēts. C5 X ir liels, plašs, komfortabls, brīžiem pat pārāk komfortabls automobilis. Tas varēja būt lētāks, bet mūsdienās visas mašīnas ir dārgākas. Braucot ar to neatstāj doma, ka šis Citroen nu gan varētu būt elektrisks. Tam piestāvētu būt elektromobilim. Pa pusei elektrisku to var dabūt kā PHEV.

Verdikts

Kā tad ir? Vai C5X ir krosovers vai nav? Citroen mums saka, ka ir. No vienas puses klīrenss ir lielāks un melnas plastmasas mala. Bet no otras puses nav nedz pilnpiedziņas, ne tādu braukšanas režīmu. Domāju, ka varam palikt pie kompromisa. Citroen C5x ir kaut kas ļoti līdzīgs Volvo XC ar to vien atšķirību, kas tas nav vagons un bez AWD.

Citroen C5 X

+ sevišķi līgana balstiekārta

+ pieklājīga montāžas kvalitāte

+ plašs, garš salons

- kaitinošs pārnesumkārbas slēdzis

- gurds paātrinājums

- neskaidra nākotnes vērtība

Dzinējs: 1598 ccm, R4 turbo

Jauda: 180

Paātrinājums: 8,1

Patēriņš: 6,6

CO2: 139

Cena: no 31 990 eiro