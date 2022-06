Auto ziņas: tādu KIA vēl nebūsit redzējuši. Izmēģinām elektromobili KIA EV6

Eiropas Gada auto 2022, Best of The Best Red Dot dizaina balvas ieguvējs, Top Gear Gada krosovers un vēl daudzu citu godalgu laureāts - tas viss ir viens automašīnas modelis, elektromobilis Kia EV6. Tagad neparastā Kia pieejama arī Latvijā, un mēs raudzīsim noskaidrot, kāda tā īsti ir.