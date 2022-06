Graudaugu sējumi. (Foto: Ivars Soikāns/LETA)

No "graudu kara" ietekmes neizvairīties arī Latvijā

Lauksaimniecība vienmēr bijusi atkarīga no laikapstākļiem, turklāt ne tikai konkrētā zemnieka laukā, bet arī no klimata citās pasaules vietās. Ja kādā labības lielvalstī nav padevusies raža, tad ietekmi jūt ļoti plašā reģionā. Tagad tam ir pievienojies arī karš Ukrainā, kas no pasaules labības klēts ir izolējis Ukrainā un Krievijā izaudzētos graudus.