Latvijas jaunuzņēmumos tuvāko trīs gadu laikā plānots piesaistīt investīcijas 400 miljonu eiro apmērā

Kā informēja Ekonomikas ministrijā (EM), minētā likuma ievaros kopumā ir atbalstīti 75 uzņēmumi par kopējo atbalsta summu 3,49 miljoni eiro, piesaistot 130 darbiniekus, kā arī nodrošinot vidējā darījuma apjoma kāpumu no 1,3 miljoniem eiro uz 4,2 miljoniem eiro.

Puse no Latvijas jaunuzņēmumiem darbojas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozarē, 17% apstrādes rūpniecībā, 17% profesionālajos, zinātniskajos un tehniskajos pakalpojumos un 5% vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā. Lielākās investīcijas - 318 miljoni eiro apmērā Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmā ir no ASV, 39 miljoni eiro ir investīcijas no Lielbritānijas, savukārt 28 miljoni eiro ir investīcijas no Latvijas. Vislielākās investīcijas tiek ieguldītas IKT nozarē un apstrādes rūpniecībā.

Investoru skaits kopš 2018.gada palielinājies trīs reizes - no vismaz 70 investoriem līdz 203 investoriem 2021.gadā. Arī kopējā jaunuzņēmumu nodokļu nomaksa palielinājusies no 16,2 miljoniem eiro 2018.gadā līdz 25,9 miljoniem eiro 2020.gadā, un tas vairāk nekā septiņas reizes pārsniedz kopējo apstiprināto valsts atbalsta summu.

Ekonomikas ministre Ilze Indriksone (NA) norāda, ka Latvijā jaunuzņēmumu ekosistēma turpina augt un attīstīties, ik gadu tiek dibināti vismaz 50 jaunuzņēmumi - 2021.gadā Latvijā darbojās 512 jaunuzņēmumi, kas nodarbināja vairāk nekā 2500 kvalificētus un zinošus darbiniekus. Gada laikā investīciju apjoms ir pieckāršojies, sasniedzot 350 miljonus eiro.

Valdība, pieņemot zināšanai ziņojumu, lēma, ka EM sadarbībā ar jaunuzņēmumu ekosistēmas pārstāvjiem izstrādās jaunuzņēmumu ekosistēmas darbības stratēģiju turpmākajiem trīs gadiem. Vienlaikus, paredzēts, ka EM līdz 2025.gada 1.jūnijam iesniegs Ministru kabinetā ziņojumu par Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma īstenošanu.