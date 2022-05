Sadarbībā ar “DHL Express” “Zalando” ievieš eksprespiegādi Latvijā

Par papildus samaksu “Zalando” klienti tagad varēs saņemt pirkumus 1 - 2 dienu laikā. Pateicoties sadarbībai ar “DHL Express”, klientiem būs iespēja ne tikai saņem pasūtījumus ātrāk, bet arī izvēlēties starp dažādām ērtām un elastīgām piegādes iespējām, izmantojot pašapkalpošanās portālu “DHL On Demand Delivery”. Tas sniegs klientiem lielākas ērtības, jo būs iespējams nogādāt sūtījumu uz jebkuru izvēlēto adresi un veikt piegādes adreses maiņu arī pēdējā brīdī. Turklāt, ikvienu no aptuveni 460 000 produktiem no 2000 pieprasītajiem zīmoliem, kas pieejami jaunajos tirgos, tagad ir iespējams atgriezt bez maksas 100 dienu laikā. “Zalando” Ziemeļvalstu un Baltijas valstu ģenerāldirektore Joanna Hummela (Joanna Hummel) uzsver: “Esam priecīgi, ka varam uzlabot Latvijas klientu pieredzi, nodrošinot savā klasē ērtāko iepirkšanās procesu un plašu modes preču klāstu. Mūsu mērķis ir veidot ciešākas attiecības ar klientiem ikvienā tirgū, nodrošinot īpaši pielāgotus pakalpojumus, paplašinot piedāvājumu un attīstot jaunus, inovatīvus pakalpojumus.” Klientu ērtība ir bijusi neatņemama “Zalando” pakalpojumu sastāvdaļa no pirmās darbības dienas. “Zalando” nepārtraukti pēta jaunas iespējas un iegulda savos piegādes un atgriešanas pakalpojumos, veidojot spēcīgus tīklus ar vietējiem partneriem.