Auto ziņas: BMW i4 ir elektrisks, bet joprojām drivers car!

Ciparam 5 pirmā elektriskā M Motorsport modeļa personībā ir plaša nozīme. Piemēram, jauda zirgspēkos šeit arī sākas ar pieci...

Iekšdedzes dzinēja priekšā vairs nav, un tieši tāpēc gribas zināt, kas tad tur ir?

“Nez kas tad te ir? Kaut kādi vāciņi šķidrumiem. Kāpēc BMW nav ielicis kasti vadiem jeb frunk,” stāsta Normunds Avotiņš.

Atbilde atrodama noņemot dekoratīvo vāku.

“Objektīvi skatoties, kastei te nepietiku vietas. Agregāti aizņem visu motortelpu, Tas ir invertors, apakšā priekšējais elektromotors, bet šis laikam ir siltumsūknis. Stiprības atsaites arī kā jau BMW pienākas.”

i4 ir plaši unificēts ar 4. sēriju, tāpēc elektromobiļa ražošanai nevajadzēja būvēt jaunu rūpnīcu. Tas tiek montēts BMW ražotnē Minhenē uz vienas līnijas ar iekšdedzes modeļiem.

“Savas atšķirības ir, neesmu reste fans. Bet te tā kaut kā iederas. Vispār jāsaka, ka šī ir līdz šīm skaistākā 4. sērijas Gran Coupe. Skatā no aizmugures auto vispār ir lielisks. Bet mēs parunāsim par tehniku. Šeit nekas par to neliecina, bet M50 vienmēr būs xDrive ar diviem elektromotoriem. Ir arī modelis ar 1 motoru, bet tādu pat bateriju. Sniedzamība jūtami pieaug.”

510 līdz 590 km ar vienu uzlādi ir ambiciozs rādītājs.

“Braukt ar elektrību laikam ir izdevīgāk nekā ar degvielu. Šis novērojums gan neattiecas uz automašīnu. BMW i4 bāzē maksā no 60 000 eiro.M50 jau no 69 000. Šis auto ar ekstrām maksā 91 000 eiro. Bet BMW i4 tik un tā var saņemt valsts subsīdiju, jo to piemēro pēc bāzes cenas.”

Pie jaunā tipa rokturiem gan vēl jāpierod. Tādi tagad ir ne tikai BMW elektromobiļiem, bet arī parastam 2. sērijas minivenam.

“Pēdējos gados novērojama mode taisīt elektromobiļus trūcīgākus salonā. Tā ir liekulība, BMW i4 M50 viss ir pareizi. Par tādu naudu es gribu braukt salonā no "karbona", nevis pārstrādātām PET pudelēm.”

Live Cockpits savienoto un izliekto displeju komplekss veido pilnīgi jaunu BMW lietošanas pieredzi.

“Vācieši paliek vācieši, un vietām viņiem patīk sarežģīt lietas, Labs piemērs ir galvenā izvēlne, Tajā ir 29 ikonas. Es pārskkaitīju - 29!”

Par laimi to visu joprojām var komandēt ar i drive grozāmsviru. Un vispār i4 interjers nomierinoši līdzinās normālam BMW.

“Es nezinu, kurš un kad iedomājās, ka elektromobilim nevajag starta pogu. Iekāp iekšā, auto it kā ir gatavs braukt, bet nevar saprast, var vai nevar. BMW i4 viss ir pa labi - iekāpjam piesprādzējamies, nospiežam starta pogu, liekam draivā un braucam! Kaut arī šis i4 nav nekāds M3 analogs, 544 ZS ir daudz. Kā tas iespiež sēdeklī!”

Visiem BMW i4 ir 76 kWh baterija, tikai katrā modelī tai ir citāds uzdevums.

“Ieslēgsim Sportā? Kāds te viss sarkans palika! Un parādījās arī skaņa!!”

Pie tādas jaudas par sniedzamības rekordiem jāaizmirst. Vai nu 3,9 sekundes līdz simtam vai....

“Piemēram M50 rāda gandrīz 400 km. Pāri 300 noteikti sanāk. Ja izmet ārā vienu motoru, bet patur to pašu bateriju, tad jau sniedzamība tiešām sasniegs tos 500 km?”

Ikdienā var likt lietā rekuperācijas sistēmu. Atšķirībā no citiem elektromobiļiem, kur rekuperācijas līmeņus pārslēdz ar roku, BMW piedāvā četrus darbības režīmus.

“BMW i4 ir fantastiska mašīna. Taču stāsts pat nav par elektrību. Kas šajā mašīnā liecina par elektromobilitāti? Nekas. Pa gabalu izskatās, ka aizmugurē droši vien ir 4 izpūtēji un mums darīšana ar normālu benzīna spridzekli. Lai uztaisītu noderīgu elektroauto nav nepieciešamas to pārvērst bezizmešu klimpā. Tas joprojām var būt drivers car - kā i4.”