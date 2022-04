Visu veidu nolietotās un nederīgās sadzīves un elektroiekārtas ir videi kaitīgie atkritumi, jo var saturēt bīstamas vielas, piemēram, svinu, kadmiju, alvu, dzīvsudrabu u.c. Ja baterijas vai elektroiekārtas nenodod pārstrādei, bet vienkārši izmet atkritumos, tās, nokļūstot apkārtējā vidē, var radīt toksisku piesārņojumu, kas kaitē gan dabai, gan cilvēku veselībai.

Mājās glabājas pat tonna tehnikas

Ik gadu tirdzniecībā Latvijā nonāk aptuveni 25 000 tonnu elektroiekārtu. Prasības to atpakaļsavākšanai pērn 1. jūlijā palielinājās no 40,5% uz 65 procentiem.

“Kā pierāda pagājušajā un aizpagājušajā gadā īstenoto elektroiekārtu šķirošanas kampaņu rezultāti, cilvēkiem mājās glabājas patiešām liels apjoms nolietotās tehnikas. Vietām no vienas mājsaimniecības pieņemta pat teju tonna dažādu veidu iekārtu jeb svara ziņā apmēram 20 vidēja izmēra ledusskapji,” stāsta Zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis.

Viņš aicina būt atbildīgiem pret vidi un pievērst uzmanību arī saviem patēriņa paradumiem, ikdienā ieviešot vismaz kādu no 5P principiem – pateikt nē nevajadzīgu lietu iegādei, izvēlēties to, kas videi draudzīgs, izmantot vēlreiz, pārveidot un nodot pārstrādei.

Iespēja neizniekot dabas bagātības

SKDS aptauja liecina, ka 2018. gadā elektroiekārtas un sadzīves tehniku šķiroja 28% Latvijas iedzīvotāju, bet 2020. gadā – jau 38%, turklāt iespējas nodot nevajadzīgo tehniku gadu no gada palielinās.

“Ja cilvēkiem jau šķiet pašsaprotami sašķirot iepakojumu un stikla taru, tad elektrotehnika itin bieži tomēr atrod kādu stūri mājās, šķūnītī vai garāžā, kur tā mēdz stāvēt vairākus gadus un pat gadu desmitus. Tas nav ilgtspējīgi pret apkārtējo vidi, jo tā vietā, lai nevajadzīgo tehniku novirzītu pārstrādē un no pārstrādātajām izejvielām varētu ražot jaunu tehniku, elektrotehnikas ražošanā nākas izmantot pirmreizējos dabas materiālus, no kuriem daļa ir strauji izsīkstoši derīgie izrakteņi,” atgādina Eco Baltia vide valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts.

Būs arī balvas

Kampaņas pirmajā posmā nolietoto tehniku varēs nodot speciālajā tūres busiņā pie 28 Maxima veikaliem vairāk nekā 20 novados. Otrajā posmā no 1. līdz 30. jūlijam tehniku piedāvās nogādāt uz 58 atkritumu šķirošanas laukumiem visā Latvijā. Visi dalībnieki, nododot veco elektrotehniku, tiks reģistrēti izlozei par balvām: pirmajā posmā Maxima dāvanu kartēm 50 eiro vērtībā, otrajā – jaunam telefonam, grīdas tīrīšanas robotam un televizoram.

Zināšanai – pārstrādājot nolietotās elektropreces, izdodas atgūt apmēram 83% no to materiāliem, galvenokārt plastmasu, metālu un stiklu. Tomēr ANO pētījums liecina, ka no 44,7 miljoniem tonnu elektronikas atkritumu pasaulē savāc un pārstrādā tikai 20 procentus. Tajā pašā laikā ik gadu jaunu elektroierīču izgatavošanai pasaulē patērē vairāk nekā 320 tonnu zelta un vairāk nekā 7500 tonnu sudraba.

Pēc Eiropas Vides biroja aplēsēm, pašlaik vidējais viedtālruņa kalpošanas laiks Eiropā ir trīs gadi, klēpjdatoriem apmēram seši gadi, tikpat putekļsūcējiem, veļas mašīnām 11 gadu.

Veikali Maxima, pie kuriem nodot veco tehniku

Rīga, Mūkusalas iela 71 – 30. aprīlī

Rīga, Maskavas iela 257 – 1. maijā

Rīga, A. Saharova iela 20 – 7. maijā

Rīga, A. Deglava iela 67 – 8. maijā

Rīga, Ieriķu iela 3 – 14. maijā

Rīga, Grostonas iela 1 – 15. maijā

Madona, Rūpniecības iela 49 – 30. aprīlī un 1. maijā

Pļaviņas, Daugavas iela 72 – 30. aprīlī un 1. maijā

Kuldīga, Mucenieku iela 24 – 30. aprīlī un 1. maijā

Daugavpils, Cietokšņa iela 60 – 30. aprīlī un 1. maijā

Valmiera, Georga Apiņa iela 10A – 7. maijā

Tukums, Kurzemes iela 36 – 7. un 8. maijā

Gulbene, Skolas iela 7 – 7. un 8. maijā

Ogre, Rīgas iela 23 – 7. un 8. maijā

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 141A – 7. un 8. maijā

Cēsis, Valmieras iela 17A – 14. maijā

Balvi, Bērzpils iela 15 – 14. un 15. maijā

Jēkabpils, Brīvības iela 108 – 14. un 15. maijā

Roja, Selgas iela 2 – 14. un 15. maijā

Limbaži, Stacijas iela 8 – 21. maijā

Jelgava, Rīgas iela 11A – 21. un 22. maijā

Liepāja, Klaipēdas iela 62 – 21. un 22. maijā

Talsi, Rīgas iela 8 – 21. un 22. maijā

Preiļi, Rēzeknes iela 4a – 28. un 29. maijā