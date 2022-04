Lietoti auto un degvielas ekonomija: kā maksāt mazāk?

Opcija #1: iegādājies automobili ar ekonomisku dzinēju

Ir virkne iespēju, kā degvielas patēriņu samazināt. Taču, ja automašīnas dzinējs ir ļoti rijīgs, tās dos vien simbolisku efektu. Tādēļ, pērkot automašīnu, noteikti ieskaties, kāda ir degvielas patēriņa amplitūda konkrētajam auto. Vērā ņem ne tikai ražotāja datus, bet arī auto testus un lietotāju atsauksmes, ar kurām vari iepazīties dažādos forumos, Facebook grupās un citviet. Kā arī atceries – mazāks dzinēja tilpums ne vienmēr nozīmē mazāku degvielas patēriņu!

Opcija #2: seko līdzi automašīnas tehniskajam stāvoklim

Palielināts degvielas patēriņš ir bieža parādība automobiļiem ar sliktu tehnisko stāvokli, piemēram, bojātu piekari vai dzinēju. Lietoti auto ar šādām likstām saskaras ievērojami biežāk, tāpēc ir svarīgi sekot līdzi to stāvoklim un parūpēties par dažādu defektu laicīgu novēršanu.

Protams, pēkšņas un negaidītas problēmas var atgadīties arī mazlietotiem un jauniem automobiļiem. Secinājums – gan jauni, gan lietoti auto iespēju robežās ik pa laikam jāpārbauda pašam īpašniekiem, kā arī tos regulāri jāatrāda zinošam speciālistam.

Opcija #3: izvērtē savu braukšanas stilu un pielāgo to

Pārlieku agresīvs braukšanas stils nozīmē ne vien ātrāk nodilušas automašīnas komponentes, drošības apdraudējumu sev un citiem satiksmes dalībniekiem un risku iedzīvoties nepatikšanās, bet arī krietni lielāku degvielas patēriņu. Tāpēc, pirmkārt, ātrumu uzņem un samazini vienmērīgi. Braukšanas laikā rūpīgi seko līdzi tam, lai īstajā brīdī pārslēgtu pārnesumus. Paātrinoties automašīnas pārnesumu pārslēdz pēc iespējas ātrāk, savukārt bremzējot pārej uz zemāku pārnesumu, nevis uzreiz ķeries pie bremzes pedāļa.

Galvenais nosacījums gan zemākam degvielas patēriņam, gan drošībai ir vienmērīga braukšana, tāpēc uz ceļa netrako, ievēro drošu braukšanas distanci un rūpīgi seko līdzi uz ceļa notiekošajam.

Opcija #4: izvēlies atbilstošas riepas

Riepas ir vienīgā automašīnas komponente, kas rada saķeri ar ceļu, tāpēc to iegādei un stāvoklim jāpievērš īpaši liela uzmanība. Pirmkārt, riepās jābūt optimālam gaisa spiedienam. Ja spiediens ir pārāk mazs, rites pretestība un līdz ar to arī degvielas patēriņš var pieaugt ievērojami. Neatbilstošs gaisa spiediens ne tikai palielina degvielas patēriņu, bet arī padara braukšanu nedrošu un rada nevienmērīgu riepu nodilumu, tāpēc vismaz reizi mēnesī spiedienu izmēri (atceroties, ka tas jādara aukstām riepām jeb pirms braukšanas).

Otrkārt, pērkot riepas, uzmanību pievērs rites pretestībai. Šāda informācija atrodama uz riepas esošās uzlīmes. Rites pretestība tiek norādīta klasēs no A līdz E. Jo klase augstāka (tuvāk burtam A), jo mazāka rites pretestība un līdz ar to – arī mazāki izdevumi par degvielu. Ja uz uzlīmes redzi arī F un G klases, riepa ir ražota pirms 2021. gada 1. maija, kad tika ieviests jauns riepu marķējums. Tiesa, mazāka rites pretestība nereti nāk komplektā ar sliktāku vadāmību, tāpēc primāri izvēlies riepas, kas ir uzticamas uz ceļa, un tikai pēc tam vērtē rites pretestības klasi. Daudz par riepām iespējams uzzināt to testos, kas plaši pieejami internetā.

Noteikti izvairies no ziemas riepu izmantošanas vasaras mēnešos. Tā ir visai iecienīta prakse, kas īstermiņā daudziem šķiet izdevīga, bet ilgtermiņā, gluži pretēji, jūtami sit pa kabatu. Pirmkārt, ziemas riepas ir mīkstākas un līdz ar to vasarā izceļas ar lielāku rites pretestību, palielinot izmaksas par degvielu. Mīkstāks sastāvs nozīmē arī to, ka tās ātrāk dilst. Tam visam papildus ziemas riepas vasarā uz ceļa uzvedas sliktāk, samazinot gan braukšanas komfortu, gan drošību. Un vēl tās ir skaļākas.

Opcija #5: nepārvadā neko lieku

Fizikas likumus neapmānīt – jo lielāks automašīnas svars, jo vairāk jaudas nepieciešams, lai tā brauktu. Rezultāts ir likumsakarīgs, proti, palielināts degvielas patēriņš. Risinājums nav tālu jāmeklē, atliek vien automobili atbrīvot no visa liekā. Protams, nav nepieciešams ieslīgt galējībās, cīnoties par katru kilogramu, bet bagāžas nodalījumā paslēpies kartupeļu maiss vai smagu hanteļu komplekts degvielas uzpildes stacijā maciņu liks pavērt nedaudz plašāk.

Opcija #6: neaizmirsti par aerodinamiku

Ne velti auto inženieri nemitīgi strādā pie tā, lai automašīnas aerodinamiku padarītu arvien labāku. Tādējādi tiek panākts, ka automobilim braukšanas laikā ir pēc iespējas mazāka pretestība, un tas palīdz gan stabilitātes nodrošināšanai, gan degvielas patēriņa samazināšanai. Tāpēc, ja vien uz jumta esošais bagāžnieks šobrīd nav nepieciešams, noņem to! Tādā veidā uzlabosies ne tikai aerodinamika; mazāks kļūs arī automašīnas kopējais svars.

Aerodinamikai traucē arī jumta reliņi, velosipēdu pārvadāšanas statīvi un citi aksesuāri, kas piestiprināti automašīnas ārpusē. Starp citu, aerodinamiku negatīvi ietekmē arī atvērti logi. Protams, lietotas automašīnas īpašnieks, kura auto nav aprīkots ar kondicionieri, karstās vasaras dienas diezin vai spēs izturēt bez atvērtiem logiem, taču šobrīd lielākajai daļai auto ir šī patīkamā ekstra, un kondicionieris ir krietni efektīvāka izvēle. Izņēmums ir sēdēšana sastrēgumos un ļoti lēna braukšana – šādos brīžos atvērti logi aerodinamiku praktiski neietekmē.

Opcija #7: ņem vērā operatīvo informāciju par to, kas notiek uz ceļiem

Izvairīties no sastrēgumiem un nevajadzīgu līkumu mešanas palīdz sekošana līdzi tam, kas notiek plānotajā maršrutā. Iespējams, labākais risinājums šim mērķim ir lietotne Waze, kuru iecienījuši miljoniem autovadītāju visā pasaulē, tostarp Latvijā. Tā palīdzēs teju uzreiz redzēt, kādi šķēršļi (sastrēgumi, avārijas, remontdarbi u. c.) gaidāmi plānotajā maršrutā un operatīvi pielāgos to.

Opcija #8: vairākus īsākus braucienus apvieno vienā garākā

Kad dzinējs ir kārtīgi uzkarsis, tas darbojas efektīvāk. Tāpēc, ja vien tas iespējams, vairākus atsevišķi plānotus braucienus apvienot vienā vai dažos. Lūk, piemērs: šodien pēc darba gribi doties uz auto mazgātavu, rīt – savākt paciņu no pakomāta, bet parīt – braukt iepirkties uz lielveikalu. Efektīvāks risinājums (raugoties no degvielas patēriņa viedokļa) būtu to visu izdarīt vienā dienā.

Opcija #9: brauc mazāk

Pavisam vienkārši – jo mazāk izmantosi automašīnu, jo mazāk degvielas tiks iztērēts. Nelielu attālumu veikšanai dod priekšroku pastaigai vai braucienam ar velosipēdu. Tādējādi ne tikai ietaupīsi degvielu, bet arī vairāk izkustēsies un līdz ar to būsi veselīgāks.

Degvielas un laika patēriņu palīdz samazināt arī darbs no mājām (ja vien tāds ir iespējams), bet izdevumus par degvielu – braukšana uz darbu vai citiem galamērķiem kopā ar kolēģiem un/vai draugiem, izmaksas pēc tam sadalot.

