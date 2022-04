Auto ziņas: kā netrāpīties ceļā kravas mašīnai? Uzlūkojam satiksmi no "fūres" kabīnes

“Lielākajai daļai nav pieredzes vadot kravas automobili. Tātad nav saprašanas ne par redzamību, ne par bremzēšanas ceļu,” saka Jānis Vanks, DBS autoskolas direktors.

Kopā ar Scania Latvia braukšanas apmācību meistaru uzzināsim, ko redz un ko neredz kravas auto šoferis, kas sēž augstāk par mūsu automašīnas jumtu.

“Kravas mašīnai ir 4 aklās zonas - priekšā, aizmugurē un abās pusēs,” atklāj Gints Vārtukapteinis, Scania Latvia autovadītāju apmācību meistars.

Diezgan loģiski, ka vissliktāk pārskatāma brauktuves daļa, kas atrodas vistālāk no šofera.

“Labajā stūrī iespēja paslēpties neliela izmēra mašīnai utt. jo redzamība ir ierobežota. Redzamība sāka no kabīnes aizmugures.”

Kontrolēt situāciju ap kravas auto sastāvu - jo parasti tā sauktā "galva" velk puspiekabi, palīdz spoguļi. To ir vismaz divreiz vairāk nekā vieglajam auto.

“Kopā seši spoguļi, lielie rāda šaurā leņķi. Mēs redzam to kas blakus mašīnai līdz piekabes beigām.”

Lielo spoguļu redzesleņķis ir diezgan šaurs, tāpēc virs tiem atrodas mazāki papildu spoguļi.

“Sfēriskie spoguļi paplašina redzeslauku. Iespējams, ka tajos grūtāk skatīties. Tie ir sfēriski un maza izmēra.”

Tā kā kravas vilcēja priekša ir augsta un stāva, arī tai ir savs spogulītis virs vējstikla.

“Viens spogulis priekšā rāda no šī stūra....var redzēt, kas mašīnai priekšā.”

Bet šis ir, iespējams, svarīgākais spogulis no citu satiksmes dalībnieku viedokļa.

“Šis spogulis novērš aklo zonu tālāk no šofera.”

Dažu marku, tostarp Scania jaunākajos vilcējos daļu spoguļi aizstājušas kameras, taču principu tas nemaina. Labā puse nav droša.

“Kravas auto labajā pusē nevajag būt nevienam.”

Ne velti Francijā nesen ar likumu noteikts izvietot uz kravas mašīnām brīdinošus uzrakstus par aklajām zonām.

“Uzlīmes atrodas gan uz mašīnas gan piekabes.”

Uzskatāmības labad novietosim labajā pusē autoskolas golfiņu. Šadā pozīcijā šoferis to neredz nevienā spogulī, bet tiešo redzamību aizsedz kabīnes jumta statne.

“Šī ir bīstamākā pozīcija, jo pastāv iespēja uzbraukt virsū.”

Kravas automašīnām, kas strādā pilsētā dažkārt ir zemākas kabīnes un stikls durvju apakšā, kas uzlabo redzamību, taču problēmu neatrisina pilnībā.

“Galvenais kas jāņem vērā pie labās puses nevajag uzturēties. Ja jāapsteidz tad ātri.”

Tas attiecas arī uz braukšanu ārpus apdzīvotām vietām. Kravas sastāvu atļautais ātrums ir zemāks nekā vieglajiem auto, bet pārkāpumus reģistrē kabīnēs uzstādītie tahogrāfi. Tāpēc pat vislēnākais braucējs beigu beigās sagribēs to fūri apdzīt.

“Mēs nedrīstam piebraukt par tuvu, jo neredzam neko. Lai mums ir ieksrējiena ceļs un vairāk redzētu pa labi un pa kreisi.”

Kad esam pārliecinājušies, ka apdzīšanai nekas netraucē un pats galvenais - tai pietiks laika un vietas - uz priekšu!

“Tas manevrs jāveic ātri. Jo īsāku laiku pavadīsim pretējā joslā jo drošāk.”

Nekādā gadījumā nedrīkst atgriezties savā joslā tieši kravas mašīnai gar pašu priekšu! Pat ja šofera reakcijas laiks ir bieži pieminētā 1 sekunde, tehnika tik ātri apstāties neprot.

“Atšķiras tas, ka bremžu nostrādāšana laiks vieglai mašīnai ir 0,2 sek. Kravas mašīnai tas ir divreiz garāks.”

Bet atgriezīsimies pilsētā. Iztēlojieties ielu ar divām joslām katrā braukšanas virzienā. Kāpēc "smagais" no labās malējās joslas rāda kreiso pagriezienu?

“Jāņems vērā, ka kravas automašīnas, lai iegrieztos, nevar to no malējās joslas dara to no otras un tā drīkst.”

Lielākā problēma, ka puspiekabes riteņi iet pa mazāku rādiusu nekā mašīnas riteņi un griež iekšmalas. Bīstamība tāda, ka puspiekabe var aizķert velosipēdistu vai gājēju.

Īsāk sakot, nestrīdieties ar kravas automašīnu, pat ja tā šķiet ļoti lēna. Laikus rādiet pagriezienus, ievērojiet distanci un vispār iespēju robežas turieties no kravas automašīnām pa gabalu!

“Šajos gadījumos tas ir kā salīdzināt vieglo auto un motociklu, jo mēs esam mazāk aizsargātais satiksmes dalībnieks. Kravas mašīna ir smaga, liela un augsta.”