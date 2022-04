“Huawei Nova9 SE” – budžeta telefons ar virkni patīkamu pārsteigumu

Pēdējos gados esam jau sākuši pierast, ka viedtelefonu cenas kāpj debesīs, tiesa gan, līdz ar to piedāvātajām funkcijām un to kvalitāti.

Taču konkrētais “Huawei” budžeta sērijas “Nova9” viedtelefons ir pat ļoti demokrātiski izcenots, un tieši tādēļ šī recenzija būtībā ir pietiekami interesants ieskats tajā, “cik daudz telefona” var iegūt par šādai ierīcei visnotaļ pievilcīgo cenu – vien nedaudz pāri 300 eiro.

Kas ir kastītē?

Ņemot vērā to, ka šis ir budžeta sērijas telefons, būtu jāsāk ar īsu pārskatu par to, ko tad īsti mēs varam izcelt no kastītes, pārnākot mājās no veikala.

Īsumā – mēs varam izcelt diezgan daudz. “Huawei”, atšķirībā no citiem ražotājiem, saviem demokrātiskāk izcenotajiem telefoniem līdzi dod lādētāju (USB vadu un pašu lādētāju), mīksto vāciņu un pat ekrāna aizsargplēvi, kas jau ir uzklāta uz viedtālruņa.

Tas varētu šķist nekas īpašs, taču, domājams, ka vairums atzīs, cik noderīgs ilgtermiņā var būt telefona vāciņš un aizsargplēve, un cik grūti bieži vien ir saņemties, lai to nopirktu atsevišķi.

Jānorāda arī, ka “Huawei” jaunajiem modeļiem vāciņš patiesībā ir jāuztver kā teju vai neatņemama ierīces sastāvdaļa un katram viedtālruņa īpašniekam to būtu ieteicams izmantot.

Iemesls – pēdējo modeļu arvien lielākās, iespaidīgās kameras ir ievērojami izbīdītas no tālruņa korpusa, un, ja to ikdienā lieto bez vāciņa, kas izlīdzina ierīces virsmu, vizuāli u.c. bojājumi telefona aizmugurē ir ļoti iespējami.

Tehniski iespaidīgs budžeta rīks

Pirms turpināt par lietotāja pieredzi, kā vienmēr jāieskicē tehniskie parametri tam, ko mēs lietojam.

“Huawei” sērijas “Nova9” “SE” versijas viedtelefons ir aptuveni 191 gramu viegls, 164,64 milimetrus augsts, 75,55 milimetrus plats un 7,94 milimetrus biezs, jeb – pareizāk būtu teikt plāns.

Ņemot vērā tajā ietilpstošās funkcijas un rīkus, šis viedtālrunis, salīdzinājumā ar citiem, ir uzskatāms par īpaši kompaktu.

“Nova9 SE” ir 6,78 collu displejs (17,2 cm) (TFT LCD (IPS)), taču šeit, iespējams, kādam svarīga liksies nianse – šim viedtālrunim ir noapaļoti stūri un arī displejs, kā tas ir vairumam jauno viedtelefonu, līdz ar to patiesais displeja laukums ir nedaudz mazāks, nekā norādīts brošūrā.

Kā viedtālruņa sirds pukst “Qualcomm Snapdragon 680” astoņu kodolu procesors (EMUI 12 operētājsistēma).

Tagad par pašu spilgtāko šī pievilcīgi izcenotā viedtelefona aspektu – kamerām. Kopumā tās ir četras:

Neskatoties uz cenu, “Huawei Nova9 SE” aizmugurē ir iestrādāta 108 MP augstas izšķirtspējas kamera, 8 MP platleņķa kamera, 2 MP 3D dziļuma kamera un 2 MP makro kamera.

Telefona aizmugures kameras piedāvā neskaitāmus režīmus selfiju uzņemšanai kā dienā tā naktī un citos apstākļos, piedāvājot viedu programmatūru uzņemto fotogrāfiju uzlabošanai ar filtru u.c. metožu palīdzību.

Telefona priekšpusē ir pieejama 16 MP kamera ar vairākiem režīmiem.

Tas viss, bez šaubām, ir iespaidīgs foto/video rīku klāsts, kuru mēs iegūstam par cenu, kas ir nedaudz virs 300 eiro.

“Huawei Nova9 SE” ir 4G paaudzes telefons ar divu SIM karšu iespēju, tam ir “Bluetooth”, USB, GPS, gravitācijas sensors, pirkstu nospiedumu sensors un citas papildu funkcijas.

Telefonu iespējams nopirkt trīs krāsās – kristāl-zilā, pērļu-baltā un pusnakts-melnā.

Neatliekama izvēle tiem, kurus primāri interesē funkcionalitāte un cena

Visupirms nedaudz liriskāk prasītos izteikties par paša telefona dizainu. Pirmais iespaids ir pat ļoti labs – tālrunis nekādā veidā nerada budžeta sērijas iespaidu, ko patiesībā itin labi varēja sajust no citiem “Nova9” modeļiem.

“Nova9 SE” ir pietiekami kluss un elegants savos krāsu toņos, un uz tā nav lieku savienojumu, izvirzījumu, caurumu u.c. knifu.

Uzmanību pavisam noteikti piesaista “Nova9” sērijai raksturīgā aizmugurējās kameras lielā acs, kas piešķir šim tālrunim pietiekami daudz punktus efektīva aksesuāra kontekstā.

Grūti identificēt iemeslu, taču “Nova9 SE” ir ievērojami ergonomiskāks, kā daudzi citi modeļi. Tas lieliski turas plaukstā un pat ar vienu roku nav grūti aizsniegt telefona skārienjutīgā displeja vistālākos stūrus, kas nereti šāda lieluma ierīcēm ir pagrūti izdarāms.

Jāteic, ka no lietotāja skatpunkta vislielākā šī telefona pievienotā vērtība droši vien ir daudzās kameras un to funkcijas.

Jaunietim, kurš ir aktīvs sociālajos tīklos, un kuram regulāri ir iedvesma radīt arvien jaunu saturu, šis tālrunis to palīdz izdarīt ātri un esot kustībā. Kontekstā ar jauniešiem, protams, lielu lomu var nospēlēt jau daudzkārt pieminētā telefona cena.

Visādi citādi šis tālrunis ir pārpilns ar funkcijām un, ņemot vērā izcenojumu, ir pat ļoti intereses vērts.

Kā plus vēl ir jāpiemin arī šī telefona baterijas pieklājīgā veiktspēja.

Protams, joprojām “Google Play” vietā šīs ierīces lietotājiem ir jāizmanto paša ražotāja izstrādātais “App Gallery”, taču šis aplikāciju lielveikals pēdējā laikā paliek arvien interesantāks.

Bez šaubām “Huawei Nova9 SE” ir pat ļoti ieteicams kā opcija tiem, kuri vēlas būtiskāko, tieši šobrīd aktuālo viedtelefona funkcionalitāti par nu ļoti pievilcīgu cenu.