Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" logo. (Foto: LETA)

"Latvijas gāze": Krievijas prasība maksāt par dabasgāzi rubļos pirmšķietami nepārkāpj sankciju režīmu un ir iespējama

Bizness un ekonomika Jauns.lv / LETA

AS "Latvijas gāze" analizē Krievijas paziņotās norēķinu metodes par gāzi maiņu no eiro uz rubļiem gan no juridiskā, gan arī no koncerna biznesa interešu viedokļa, teikts kompānijas paziņojumā biržai "Nasdaq Riga", vienlaikus atzīmējot, ka pirmšķietami šāda norēķinu kārtība formāli nepārkāpj sankciju režīmu un ir iespējama.