Latvijā arvien populārāka kļūst kredītu apvienošana – kā ar to samazināt esošo kredītu procentu likmi, ikmēneša maksājumu un atmaksas termiņu?

Neapdomīga, neizdevīga kredītu ņemšana un tās sniegtās mācības jau sen ir sava veida folklora.

Starp mums netrūkst ļaužu, kuri šādā veidā pamatīgi cieta iepriekšējās finanšu krīzes gados, bet arī tie, kuriem līdz šim ir palaimējies izvairīties no problēmām ar kredītsaistībām, ir lieliski informēti par to, cik neapskaužama ir tāda situācija.

Līdz ar to šis ir jūtīgs jautājums.

Ja ir kredīti – tos vislabāk klusībā, lēnītēm atdot, veicot savus ikmēneša maksājumus, kamēr neviens neskatās. Jebkādas papildu manipulācijas vai interese par saistību nosacījumu maiņu momentā asociējas ar problēmām atmaksāt kredītus... tā nudien ir slikta slava – tieši šādi liela daļa sabiedrības spriež par kredītsaistībām.

Taču iedziļināšanās un aktīva interese par savu kredītu atmaksas nosacījumiem, un iespējām šo procesu optimizēt savā labā ir pat ļoti ieteicama un “veselīga” kopējai “kredītņēmēju kultūrai”.

Reaģējot gan uz aizdevēju, gan kredītņēmēju paradumiem kā Latvijā, tā citviet pasaulē jau pietiekami ilgu laiku savus pakalpojumus piedāvā tā dēvētie kredītu apvienošanas speciālisti.

Ko dara kredītu apvienošanas speciālists?

“Kredītu apvienošana ir vairāku nomaksājamu kredītu aizstāšana ar vienu izdevīgāku kredītu. Ieguvumi ir vairāki – zemāka procentu likme, labāks kredītreitings, mazāks ikmēneša maksājums un īsāks atmaksas termiņš,” skaidro SIA “LATVIJAS KREDĪTŅĒMĒJU PALĪDZĪBAS PROGRAMMA” (LKPP.LV) klientu atbalsta vadītāja Sanita Jasinska.

Uzņēmums, kuru viņa pārstāv, Latvijā darbojas pietiekami šaurā nišā, ieguldot visus pieejamos resursus, zināšanas un pieredzi kredītu apvienošanas procesā.

Kredītu apvienošanas procesa būtība patiesībā ir pietiekami vienkārša. Iesākumā tiek analizēta potenciālā klienta līdzšinējā prakse, atmaksājot kredītu, kā arī konkrētās saistības – katrs kredīts atsevišķi. Bieži vien tie ir vairāki kredīti ar atšķirīgām procentu likmēm un citām niansēm nosacījumos.

Pēcāk tiek izsecināts, vai konkrētajā gadījumā kredītņēmējam būs finansiāls ieguvums no atsevišķo kredītu apvienošanas vienā kredītā.

Ja šāda iespējamība pastāv, LKPP.LV dodas pie kāda no saviem sadarbības partneriem (citām kredītiestādēm) ar piedāvājumu izsniegt aizdevumu konkrētajam kredītņēmējam, kurš segtu visas iepriekšējās, konkrētajā gadījumā aktuālās kredītsaistības, tādējādi atstājot klientu ar vienu kredītu.

Te nu arī pats būtiskākais moments – šis viens kredīts, kurš nu, pēc būtības aizstāj vairākus iepriekšējos, ir jāizcīna ar noteikumiem, kuri, raugoties ilgtermiņā, ir daudz izdevīgāki klientam, nekā vairāku atsevišķu kredītu atmaksa. Tas tad arī ir darbs, kurš veiksmīgi jāpadara LKPP.LV kredītu apvienošanas speciālistam.

Rezultātā laimīgi ir gan iepriekšējie aizdevēji, kuri saņem atmaksu, gan klients, kurš tiek pie izdevīgākiem kredītsaistību nosacījumiem, gan arī kredītu apvienošanas speciālista piesaistītais sadarbības partneris, kurš šādi tiek pie jauna atmaksāt-spējīgāka un motivētāka klienta.

“Kredītu apvienošanu var salīdzināt ar ekonomiskāka auto iegādi, kura ikmēneša izmaksas ir mazākas. Maksāt mazāk un izvēlēties lētāku pakalpojumu ir jebkura patērētāja tiesības,” apgalvo LKPP.LV speciāliste.

Šobrīd arvien vairāk esot arī tādu klientu, kuri par kredītu apvienošanu interesējas energoresursu un degvielas cenu kraso izmaiņu, kā arī saspringtās ģeopolitiskās situācijas motivēti.

Nevis glābšanas riņķis krīzē, bet saprātīgs, ikdienišķs solis

Runājot par kredītu atmaksāšanu, grūti neizklausīties tā, it kā šis pakalpojums būtu saistošs vien tiem, kuri ir sprukās. Realitātē gan ir pavisam citādi.

Sanitas Jasinskas pārstāvētais uzņēmums apkalpo kredītņēmējus, kuriem ir problēmas ar saistību izpildi un tādu ir vairākums – ap 60%.

Bet netrūkstot arī kredītņēmēju, kuriem nebūt nav grūtību atmaksāt prasītās summas, taču, kuri vienlaikus labprāt pārskatītu savu situāciju un izietu cauri kredītu apvienošanas procesam, ja tas nozīmētu izdevīgākus nosacījumus.

“Mūsu pamata mērķis šobrīd ir vairāk piesaistīt tieši tos klientus, kuri veiksmīgi tiek galā ar savām saistībām un maksā, bet, kuriem ir acīmredzama iespēja ietaupīt ilgtermiņā – tikt pie viena, daudz izdevīgāka aizņēmuma un beigu beigās ietaupīt,” stāsta LKPP.LV pārstāve.

Pats process LKPP.LV gadījumā ir gaužām vienkāršs: potenciālajam klientam nepieciešams vien aizpildīt pieteikumu – vai nu telefoniski, vai tīmeklī – pievienot savu konta pārskatu (maksātspējas izvērtēšanai) un pievienot saistošos kredītu līgumus.

“Ja mēs redzam, ka mums ir iespēja palīdzēt, mēs ķeramies klāt šai lietai. Ja secinām, ka konkrētā gadījumā mums tomēr nebūs, tā teikt, telpas, kur izvērsties – mēs klientam to paskaidrojam,” stāsta speciāliste.

Ne visiem klientiem uzreiz izdodas tikt pie iespējas ar LKPP.LV kredītu apvienošanas speciālistu starpniecību citā kredītiestādē apvienot savas saistības. Ir gadījumi, kad šis process prasa regulāras darbības.

“Ja ar pirmo reizi šis process neizdodas, pēc trīs mēnešiem mēs atkārtoti sazināmies ar klientu un rosinām mēģināt vēlreiz. Ja arī tad konkrētajam klientam neizdodas panākt kredītu apvienošanu, gaidām pusgadu, lai mēģinātu trešo reizi,” informē Jasinska.

Kam ir cerības uz veiksmīgu kredītu apvienošanu?

Šeit būtiski saprast, ka visreālākās iespējas šajā procesā panākt vislielāko labumu ir tiem kredītņēmējiem, kuri savās kredītsaistībās ir atmaksas perioda sākumā, un, kuriem ir pietiekami augsta procentu likme – šī tad arī ir telpa, ar kuru var strādāt LKPP.LV, vienojoties ar sadarbības partneri par kredītu apvienošanu.

“Ja klientam ir saistības, kuru izpildei ir atlikuši vismaz 2 gadi, ja procentu likmes ir vismaz 10% - tas ir tas minimums, ar kuru var sākt strādāt, skatīties, vai tur ir kas izdarāms,” atklāj LKPP.LV pārstāve, “Ja vien tie ir patēriņa kredīti, es ieteiktu pilnīgi visiem, kuriem ir šādas saistības, vērties pie mums un noskaidrot, vai šeit ir kaut kas uzlabojams.”

Šis process ir ļoti ātrs un aizņem vien pāris stundas. To var izdarīt attālināti mājas lapā, pa telefonu vai pa e-pastu.

LKPP.LV prakse rādot, ka gandrīz katrs otrais klients tiek pie iespējas apvienot savus kredītus.

Tas gan nozīmē, ka cilvēki nereti dažādu apstākļu ietekmē noslēdz neizdevīgus, vai pat ļoti neizdevīgus līgumus, tostarp arī ar tā dēvētajām “ātro kredītu” iestādēm.

“Diemžēl cilvēki nereti aizņemas naudu, esot steigā, maksimāli ātri vēloties tikt pie līdzekļiem un pievēršot uzmanību vien aizdevēju piedāvātajām procentu likmēm, nevis kopējām kredīta izmaksām. Pārskatot tā dēvētos “vecos līgumus” – saistības, kuras noslēgtas līdz 2019. gada 1. jūlijam, kad gada procentu likme (GPL) drīkstēja pārsniegt 25.55%, nācies sastapties ar saistībām, kuras paredz pat 120% likmi. Tas nozīmē fenomenāli lielu, klaji neizdevīgu pārmaksu. Cilvēks paņem 2000 eiro aizņēmumu, trīs gadus maksā ikmēneša maksājumus un beigās pārmaksā gandrīz 6000 eiro,” ne tik reto ainu, īpaši ātrās kreditēšanas buma laikā, ieskicē LKPP.LV speciāliste.

“Ātrie kredīti Latvijā vispār ir skaudrs stāsts. Ir virkne cilvēku, kuri pamatīgi iesprūst šajā procesā un gadiem ilgi maksā to, ko šāds aizdevējs uzdod par “ļoti izdevīgu procentu likmi”, novirzot no realitātes – ka gandrīz vispār netiek adekvāti nomaksāta pamata summa. Jā, mēs atņemam klientus šādām iestādēm, esam par to arī saskārušies ar zināmu pretdarbību,” atklāj uzņēmuma pārstāve.

Viņa norāda, ka ātrais kredīts ir izdevīgs tad, ja tas tiek atmaksāts norādītajā termiņā, kas parasti ir 30 dienas: “Ja pamatsummas atmaksa tiek stiepta garumā, tad pārmaksa ir ļoti liela. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārskatu par patērētāju [nebanku] kreditēšanas tirgus darbību 2020. gadā, 53% kredītņēmēju pagarina kredītu trīs un vairāk reizes. Kredīta pagarināšanas maksājums neiekļauj sevī tekošā kredīta pamatsummas atmaksu.”

Gandarījums nopelnīt, palīdzot citiem ietaupīt

LKPP.LV savā ikdienas darbā potenciālos klientus uzrunā arī ar tā dēvēto “auksto zvanu” palīdzību.

“Mums ir sistēma, kas ģenerē tālruņa numurus un veic izejošos zvanus. Zinot situāciju Latvijā, ka teju katram ceturtajam ir bijusi saskarsme ar nebanku kreditētājiem vai ātrajiem kredītiem, mums nebūt nav sarežģīti sasniegt ieinteresētus potenciālos klientus. Darbs gan nav vienkāršs, jo kredīti, tas ir pietiekami personisks jautājums, kas ir saprotami. Bieži vien pirmais grūtais uzdevums ir atvērt klientu turpmākai sarunai. Taču beigu beigās ir gandarījums – nopelnīt, pārdodot cilvēkam pakalpojumu, kurš viņam reāli dzīvē palīdz,” iespaidos dalās Jasinska.

Speciāliste atminas, ka līdz šim lielākā uzvara ir bijis gadījums ar klientu, kuram apvienoti 10 aktīvi kredīti un viens aktīvs parādu piedziņas process. “Klients piecu gadu griezumā ietaupīja 14 500 eiro,” atklāj LKPP.LV pārstāve.

SIA “SIA LATVIJAS KREDĪTŅĒMĒJU PALĪDZĪBAS PROGRAMMA” ir licencēts kredītu starpnieks (licences nr. KS-15). Kopš 2017. gada LKPP.LV ir Latvijā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Katru mēnesi ar LKPP.LV palīdzību vidēji 500 kredītņēmēji samazina savu esošo kredītu procentu likmi, ikmēneša maksājumu un atmaksas termiņu. LKPP.LV mēneša finansētās summas apjoms ir 1,6 miljoni eiro. No 2022. gada LKPP.LV palīdz arī saimnieciskās darbības veicējiem.

