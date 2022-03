Gaidāmas izmaiņas "Baltic International Bank" akcionāru sastāvā

Darījums tiks pabeigts pēc Eiropas Centrālās bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apstiprinājuma saņemšanas.

Bankā norāda, ka 2021.gada novembrī "Baltic International Bank" emitēja jaunas akcijas, lai piesaistītu pamatkapitālam 12 miljonus eiro. Akcionāru sarakstam pievienojās trīs jauni investori, kuru mērķis ir attīstīt un audzēt bankas kapacitāti gan vietējā tirgū, gan arī Eiropas Savienībā un pasaulē.

Šeihs al Nahjans bija viens no minētajiem trim investoriem, kas 2021.gada novembrī ieguldīja līdzekļus bankas kapitālā. Tāpat akcijas iegādājās Adels al Širavi no AAE un Tomass Adrians Šaetti no Šveices.

Pēc bankā minētā, šeihs al Nahjans uzskata, ka Latvija kā Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts ir īstā vieta, kur veidot spēcīgu un neatkarīgu banku, lai tādējādi veicinātu attīstību tālāk Eiropā un pasaulē.

Tāpat bankā min, ka AAE šeihs al Nahjans darbojas galvenokārt ar holdinga grupas struktūrvienības "HBK Projektu departaments" starpniecību, kas reģistrēta Abū Dabī.

"Baltic International Bank" 2021.gada beigās bija desmitā lielākā banka Latvijā pēc aktīvu apmēra. Tās lielākie akcionāri ir Valērijs Belokoņs (44,43%) un Vilorijs Belokoņs (24,82%).

"Baltic International Bank" peļņa pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, bija 870 000 eiro apmērā pretstatā zaudējumiem 2020.gadā. Savukārt bankas aktīvi 2021.gada 31.decembrī bija 210,795 miljonu eiro apmērā, kas ir par 2,8% jeb 6,051 miljonu eiro mazāk nekā 2020.gada beigās.