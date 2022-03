Auto ziņas: kāds ir modernizētais kompaktnieks Kia Ceed? 

Atjauninātais Kia Ceed Eiropā bez plaša šova nāca klajā 2021. gada vasarā. Tā kā pašreizējā kompaktklases modeļa paaudze iznāca jau 2018. gadā, bija pienācis laiks tā sauktajam "feisliftam".

“Vizuālā modernizācija gk. skārusi priekšu, kur ir jaunas formas dienasgaitas lukturi - 4 diodes, kas atgādina kādu sporta auto marku. Arī jauna reste, miglas lukturi un vēl šis tas,” stāsta Normunds Avotiņš.

Atkarībā no komplektācijas pakāpes, jaunajam Ceed ir izteiksmīgākas un spožākas gaismas. Toties Kia raksturīgā "tiger nose" radiatora reste zaudējusi striktos apveidus.

“Hečbekā izskatās it kā Kia būtu aktrituši atpakaļ Āzijas stilistikā. Bet jums vajadzētu redzēt jauno Proceed - reāla bomba!”

Tieši tāpat kā vajadzētu ievērtēt jaunos GT- Line komplektācijas lukturus. Šo Ceed tagad var atpazīt no liela attāluma. Bet mums laiks iepazīties ar jaunā Ceed motoriem.



“Kia nav iesācējs elektrifikācijā, Ar šo marku pazīstam gan elektroauto, gan hibrīdus. Tāpēc prieks, ka Kia joprojām attīsta parastos motorus. Šim Ceed uzstādīts 1.5 l tiešās iesmidzināšanas turbomotors ar 160 ZS.”

Ko tas dod sekunžu izteiksmē, pārbaudījām jau ārpus pilsētas.

“Mūsdienās, kad pat piecvietīgam auto normāls skaitās 1,2 motors, pusotra litra turbo šķiet sapņu piepildījums.

Interesanti, ka tam ir par 10ZS vairāk neā līdzīgam VW motoram. Milzu atšķirību paātrinājumā nevar just, laikam tas bija ;principa jautājums.

Savukārt ja jūsu princips ir pirkt pēc iespējas lielāku hečbeku par pēc iespējas mazāku naudu, mierīgi var iztikt ar litra motoru., Jautājums vai tur varēs dabūt divsajūgu kārbu?”

Atbilde - nē, nevarēs vis. Toties Ceed joprojām ražo arī ar dīzeli.

“Tā īsti neatceros, vai Ceed vienmēr braucis tik maigi, vai tikai jaunais un ar ziemas riepām. Bet vispār patīkams un relaksējošs auto. Ja tas neatbilst jūsu temperamentam, nospiežam pogu sport un - opā! Ir arī lāpstiņas zem stūres, var paspēlēt autosportu.”

“Par to, ka braucat modernizēto Ceed nepārgtraukti atgādinās jaunais logo uz stūres. Tās forma arī mainījusies un kā jau pie Kia uz sportisko pusi. Iedarbināšana ar atslēgu. Arī panelis ir analogais, kas daudziem patīk labāk par virtuālo.”

Infodisplejs vidū gan ir bagātīgi animēts, tāpēc Ceed nerada vakardienas auto iespaidu. Apple Car Play jau ir bezvadu, un šajā izpildījumā ir arī dalīta klimata iekārta.

“Šī ir samērā vienkārša Ceed komplektācijā, bet te ir daudz vadītāja asistenu. Mūsdienu standarts! Mums ir noguruma mērītājs, līniju lasītājs, automātiskā piestūrēšana. Pārbaudīsim....Re, auto griežas pats!”

Kia Ceed Eiropas tirgū ir ārkārtīgi iecienīts modelis, un viegli saprast, kāpēc. Atkarībā no virsbūves, dzinēja un komplektācijas to var pielāgot visplašākajam pircēju lokam no tirdzniecības aģenta līdz spilgtam individuālistam.

“Un vēl Ceed ir atradums tiem, kurus tracina jaunā mode ar ekrāniem un paneļiem bez pogām. Šeit katrai lietai ir sava poga!

Gribam pagriezt siltāk/aukstāk, katrai pusei savs kloķītis, nav nekur jāgramstās pa ekrānu. Gribam pagriezt tumšāk paneli, atkal jau nav jālien ekrāna trešajā izvēlnē. Vecajā vietā ir foršs taustiņš, kor var atrast uz tausti pat uz to neskatoties.”

Spriežot pēc tā, kā izskatās jaunā Sportage panelis, nākamās paaudzes Ceed tik daudz pogu vairs nebūs. Bet līdz tam vēl paies trīs līdz pieci gadi.

Secinājumi

Cik jauks, nepretenciozs un godīgs auto ir tas Kia Ceed! Forši brauc, pieklājīgi izskatās, un, pats galvenais, daudz nemaksā. Šis ar visu, kas iekšā, maksā 20 000 eiro. Ja sagribēsiet ko lustīgāku, arī nebankrotēsit. Ja brauksit ar manuālo kārbu, tad mašīna izmaksās zem 20K.