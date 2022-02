"Food Union" ukraiņiem plāno ziedot 26 tonnas pārtikas produktu

"Food Union" skaidro, ka lēmums ziedot pārtikas produktus pieņemts, atsaucoties uz Zemkopības ministrijas aicinājumam sniegt palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem.

"Ukraina ir mūsu otrā nozīmīgākā eksporta valsts. Produktu sūtījumus uz Ukrainu mēs vēlētos turpināt, ja tas būs iespējams," pauda uzņēmuma pārstāvji.

Kopumā "Food Union" produkciju eksportē uz vairāk nekā 30 valstīm, no kurām lielākās (pēc eksporta apmēra portfelī) ir Lietuva, Ukraina, Azerbaidžāna, Igaunija, Norvēģija, Dānija, Lielbritānija, Taivāna, Rumānija, Polija un citas. Tikmēr uz Kaļiņingradu Krievijā kompānija eksportē 1% no saldējuma eksporta portfeļa.

"Food Union" pārstāvji arī apliecināja, ka pielāgosies Eiropas Komisijas un Latvijas Ārlietu ministrijas noteiktajām izmaiņām uzņēmējdarbības skartajās valstīs, lai kādas tās būtu.

"Food Union" grupā ir arī saldējuma ražotājs Baltkrievijā "Ingman Ice Cream".

Kompānijas grupā ir Latvijas "Rīgas piena kombināts", kas 2020.gada februārī pievienoja "Rīgas piensaimnieku", un "Valmieras piens", tāpat grupā ir lielākais saldējuma ražotājs Igaunijā "Premia", lielākais saldējuma ražotājs Dānijā "Premier Is" un saldējuma izplatītājs "Hjem Is", saldējuma ražotājs Norvēģijā "Isbjrn Is", saldējuma ražotājs Rumānijā "Alpin57Lux" un saldējuma ražotājs Baltkrievijā "Ingman Ice Cream". "Food Union" ir arī divas piena produktu un bērnu pārtikas ražotnes Ķīnā.

Pārtikas koncerns "Food Union" 2020.gadā Latvijā strādāja ar 109,7 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 11% vairāk nekā gadu iepriekš.

Jauns.lv jau ziņoja, ka ceturtdienas, 24.februāra, rītā neilgi pēc Krievijas prezidenta Vladimira Putina pavēles sākt "militāru operāciju" Ukrainā tajā no dažādām pusēm iebruka Krievijas karaspēks.

Reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, ES līderi piektdienas rītā noslēdza ārkārtas samitu ar vienošanos noteikt "maksimālas ietekmes" sankcijas pret Krieviju, vēršoties pret tās finanšu, enerģētikas un transporta nozarēm.

Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena preses konferencē paziņoja, ka šīs sankcijas būs ar "maksimālu ietekmi uz Krievijas ekonomiku un politisko eliti".

