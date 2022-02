Barents aicina izdzīvot 20.gs. mākslu unikālā kokteiļkartē

Barents bārmeņi radījuši desmit jaunus, oriģinālus dzērienus, kas veidoti gluži kā stāsti, iedvesmojoties no spilgtiem dažādu jomu Latvijas mākslas dižgariem: gleznotāja Kārļa Padega, režisora Eduarda Smiļģa, kordiriģentes Ausmas Derkēvicas, tēlnieka Kārļa Zāles, fotogrāfa Jāņa Kreicberga, arhitektes Martas Staņas, rakstnieces Vizmas Belševicas, baletmeistara Māra Liepas, rakstnieces un grafiķes Margaritas Stārastes un komponistes Lūcijas Garūtas.



Šo mākslinieku personības, dzīvesstāsti, darbi un pat ārējais tēls ietērpts jaunās un tikai viņus raksturojošās garšās, kas vienlaikus ieturētas Barents koncepta vadlīnijās – ziemeļnieciski, minimālistiski, kosmopolītiski. Tie ir kokteiļi, caur kuriem izdzīvot 20. gadsimta kultūru un mākslu.



Vizmai Belševicai veltītajam kokteilim dots rakstnieces autobiogrāfiskās triloģijas BILLE nosaukums un trīsdimensiāls raksturs. Dzēriens sniedz trīs garšu maiņu (no skābas uz svaigu, no svaigas uz saldu), kas notiek ar ēdamas dekorācijas palīdzību, simbolizējot dzīves rūdījumu un notikumu secību garšās.



Kokteilis PADEGS ir īsts dendijs ar dziļu iekšējo pasauli un nestandarta dzīves uztveri. Dzēriens spēlējas ar latviešu grafiķa un gleznotāja Kārļa Padega ārējo tēlu – pasniegts garā, augstā glāzē ar cepurei līdzīgu dekoru un garšu, kas saistās ar māksliniekam tik raksturīgo pīpi jeb dūmiem. Garšu veido dūmakains meskāls, dzērvene un jūras sājums Negroni variācijā.



LŪCIJA. Latviešu pianiste, komponiste, muzikoloģe, kantātes „Dievs, Tava zeme deg!” autore Lūcija Garūta bērnībā vairāk par visu sapņoja iemācīties lidot. Reiz, ar pašas darinātiem spārniem lecot no skapja, meitene sasita muguru, kas padarīja viņu salīkušu uz visu mūžu. Nepiepildītā sapņa vietā Lūcijai tika uzdāvinātas klavieres, caur kurām viņa ļāvās fantāzijas lidojumam mūzikā, visu mūžu turpinot jūsmot par aviāciju. Tādēļ kokteiļa LŪCIJA bāzei izmantots 1917. gada kokteilis Aviation. Dzēriena debeszilā krāsa ceļ spārnos reizē ar citrusa svaigumu, vijolīšu saldumu un ķiršu kauliņu liķiera saspēli gaisīgajā džina kokteilī.



„Šo un citu jauno kokteiļu CENTURY ARTISTS recepšu veidošana mūsu bārmeņiem bija patiesi māksliniecisks izaicinājums. Vai dzērienu garšās ir iespējams ietērpt Kārļa Zāles projektētā Brīvības pieminekļa trīs zvaigžņu stāstu, Margaritas Stārastes Zīļuka piedzīvojumus vai Eduarda Smiļģa skatuves mākslas pamatelementus? Jā, viss ir iespējams, ja iztēli apvieno ar mūsu zināšanām un pieredzi. Aicinām baudīt un ceram, ka jaunie kokteiļi rosinās sarunas par mākslu un iedvesmos radīšanai,” saka Barents bāra vecākais bārmenis Toms Remers.

Par godu Valentīndienai Barents kokteiļu un jūras velšu bārs būs atvērts arī pirmdien 14. februārī, no pl 12.00 līdz 23.00.