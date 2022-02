Pērn sasniegti "Rīgas Mežu" pēdējo gadu labākie darbības rezultāti

Turklāt pērnā gada peļņa ir teju četras reizes lielāka nekā 2020. gadā, kad tā bija vien 649 tūkstoši eiro.

“Šie rezultāti sasniegti, gan pateicoties darbiniekiem, gan arī jaunajai kapitālsabiedrības vadības komandai, kas strādā kopš pērnā gada sākuma. Šajā laikā “Rīgas Mežos” ieviesta jauna budžeta plānošanas un kontroles sistēma – ik mēnesi rūpīgi tiek sekots līdzi finanšu plūsmai, analizēti ieņēmumi, tiek ieviesti efektīvāki tehnoloģiskie risinājumi, optimizētas dažādas izdevumu pozīcijas, t.sk. administratīvās izmaksas,” norāda “Rīgas Mežu” padomes priekšsēdētājs Toms Auškāps.

“Gada laikā esam mērķtiecīgi strādājuši, lai nodrošinātu uzņēmuma izaugsmi. Tikai strādājot ar peļņu, mēs varam nodrošināt gudri iekoptu Rīgas un tās apkārtnes zaļo infrastruktūru, kas būtu ne vien estētiski skaista, bet arī lietderīgi izmantojama brīvā laika pavadīšanai. Mums vienlīdz svarīga ir gan uzņēmuma attīstība un laba pārvaldība, gan ilgtspējīga mežu un visu teritoriju apsaimniekošana, lai tajās esošās vērtības saglabātu nākamajām paaudzēm un sniegtu arī savu ieguldījumu klimata neitralitātes mērķu sasniegšanai,” stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Anita Skudra. Viņa pauž īpašu pateicību visiem saviem kolēģiem “Rīgas Mežos” par nesavtīgo darbu un pērn sasniegto.

Neto apgrozījums pērn bija pat par aptuveni 600 tūkstošiem eiro mazāks nekā 2020.gadā (2021.gadā – 17,6, bet 2020.gadā – 18,2 miljoni eiro), taču peļņa 2021.gadā bija teju četras reizes lielāka. Savukārt 2021.gadā uzņēmuma bruto rentabilitāte bija 18,6 %, bet neto – 14,4% (attiecīgi 2020.gadā: 12,5% un 3,6%).

Vienas no lielākajām ieņēmumu pozīcijām bija no kokmateriālu (apaļkoku) ražošanas un no zemes iznomāšanas.

Būtiski, ka šādi rādītāji pērn panākti, strādājot ar vienu no vēsturiski lielākajiem dotācijas samazinājumiem. Proti, 2021.gadā uzņēmums daļas “Dārzi un parki” funkciju veikšanai no pašvaldības saņēma tikai 43% no nepieciešamajiem 3,3 miljoniem eiro. Atlikušo summu – 1,87 miljonus eiro, uzņēmums nodrošināja pats.

Anita Skudra: “Lai nodrošinātu uzņēmuma stabilu izaugsmi, kā arī pašvaldības un rīdzinieku ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās intereses, “Rīgas Meži” strādā pie uzņēmuma tālākās stratēģiskās attīstības. Tas ir būtiski, jo veikti grozījumi “Mežu apsaimniekošanas plānā”, kā rezultātā samazināti mežistrādes apjomi, tiek pievērsta aizvien lielāka uzmanība vēl saudzīgākai meža kopšanai, kā arī rekreācijas teritoriju attīstībai. Tāpat nepieciešams stiprināt labu korporatīvo pārvaldību un ieviest mūsdienīgas tehnoloģijas”.