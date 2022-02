"Līvu Akvaparks" marta sākumā plāno atsākt darbību

Šonedēļ 12 000 m2 plašajā "Līvu Akvaparkā" sāksies visaptverošas tehniskās pārbaudes un iekārtu regulēšanas procedūras, tā, lai nākamajā nedēļā varētu uzsākt ūdens piesildīšanu. Dīkstāves laikā ūdens akvaparka baseinu tilpnēs, kopumā vairāk nekā divu tūkstošu kubikmetru apmērā, tika turēts 24⁰C, un, ūdens sasildīšanas process līdz nepieciešamajam tropu siltumam 29-30⁰C, tāpat telpu piesildīšana, agregātiem strādājot ar pilnu jaudu, personāla iemaņu atgūšana un treniņš prasīs vairākas nedēļas.

"Tāda apmēra ūdens atrakciju parka kā "Līvu Akvaparks" darbības atsākšana nav tējkannas slēdža ieslēgšana un izslēgšana…”, norāda "Līvu Akvaparka" izpilddirektore Velta Lasmane, uzsverot, ka "iedarbinot visaptverošas sagatavošanās procedūras un procesus akvaparka darbības atsākšanai, uzņēmums paļaujas uz spēkā esošo valdības noteikto normatīvo aktu bāzes un to pēctecību, kur 28. februārī beidzas MK noteikumos Nr. 720 noteiktais ārkārtējais stāvoklis, un sāk darboties uz ārkārtējo laiku apturētie MK noteikumi Nr.662, un tā kā valdība katru nedēļu veica uzlabojumus un grozījumus, ir pamats domāt, ka tie ir noslīpēti līdz ideālam, un piespiedu kārtā slēgtie uzņēmumi var sākt strādāt.”

Plānots, ka "Līvu Akvaparks" no 3. marta būs atvērts apmeklētājiem 4 dienas nedēļā no ceturtdienas līdz svētdienai, ierastajos darba laikos. Biļetes varēs iegādāties tikai "Līvu Akvaparka" mājas lapā www.akvaparks.lv no š.g. 25.februāra.