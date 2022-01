6 veidi, kā nopelnīt naudu internetā

1. Pārdod lietotas preces vai paštaisītas lietas

Lietas, kuras vari pārdot, ir visdažādākās, sākot no nevajadzīgām mantām līdz paštaisītiem labumiem. Nevajadzīgas un lietotas lietas vari pārdot sludinājumu portālos kā SS.lv vai Facebook Marketplace sadaļā, bet paštaisītas mantas vari izrādīt platformā Etsy, kuras lietotāji specializējas šādā praksē.

Tiesa, pirms nolem kaut ko pārdot, izvērtē, vai tavas pārdotās preces ir kvalitatīvas un būs noderīgas potenciālajiem pircējiem.

2. Pelni ar savām fotogrāfijām no fotobankām

Foto: Unsplash.com/James Bold

Ja tev ir ķēriens uz skaistu attēlu uzņemšanu, tad savu mākslasdarbu ievietošana fotobankās – iStock, Shutterstock un citās ir lielisks veids, kā nopelnīt naudu. Kad savu foto ievietosi kādā fotobankā, to lejupielādēs atsevišķi lietotāji vai uzņēmumi mārketinga vajadzībām, un tu par to saņemsi atlīdzību. Pirms attēlu augšupielādēšanas gan rūpīgi izpēti katras fotobankas lietošanas noteikumus un izpēti jau pieejamās bildes, lai saprastu, kādus darbus tev veidot.

3. Testē mājaslapas

Šis varbūt izklausās pēc grūta pienākuma, taču tā gluži nav. Dažādi uzņēmumi vēlas saprast, vai to mājaslapas funkcionē pilnvērtīgi, un tāpēc tās ir nepieciešams testēt. Bieži vien šis darbs tiek piedāvāts cilvēkiem no malas un par to tiek saņemta atlīdzība. Uzdevums nemaz nav sarežģīts, jo tev būs nepieciešams izskatīt mājaslapu sadaļas un atzīmēt kādas problēmas, ja tās pamanīsi.

4. Sniedz pakalpojumus

Milzīgam daudzumam interneta lietotāju katru dienu ir nepieciešams kāds pakalpojums. Šajā sfērā pastāv ārkārtīgi plašas iespējas, bet svarīgi ir saprast, ko proti darīt vislabāk. Šādi var darboties, izveidojot savu profilu kādā freelance platformā (piemēram, Daram.lv) un sazinoties ar cilvēkiem, kuriem attiecīgais pakalpojums nepieciešams.

Vari izpalīdzēt ar:

grāmatvedību;

tulkošanu;

programmēšanu;

mājaslapu un lietotņu izstrādi;

fotogrāfiju apstrādi, un citiem pakalpojumiem.

5. Apmāci citus

Foto: Unsplash.com/LinkedIn Sales Solutions

Tev, tāpat kā daudziem citiem, noteikti piemīt plašākas zināšanas par kādu nozari nekā lielākajai daļai cilvēku. Tāpēc neturi šīs zināšanas pie sevis un padod tās citiem! To vari darīt daudzās un dažādās platformās, tiešsaistē rīkojot seminārus, treniņus vai privātas konsultācijas. Vēl vari izmantot mājaslapu Patreon, kurā tavi klienti katru mēnesi maksās summu (kuru tu pats drīksti noteikt) par tevis sniegtajiem pakalpojumiem.

Šis ir ne tikai efektīvs veids, kā nopelnīt naudu, bet arī cienījams darbs, jo varēsi citiem interneta lietotājiem iemācīt lietas, kas viņiem nākotnē noteikti noderēs.

6. Pildi tiešsaistes aptaujas

Vēl viens labs veids, kā internetā nopelnīt mazliet naudas, ir tiešsaistes aptauju pildīšana. Tas strādā pēc ļoti vienkārša principa – izpildi aptauju, un apmaiņā pret to saņem naudu vai virutālos punktus, kurus vari pēc tam apmainīt pret dāvanu kartēm, satura abonēšanas servisu (piemēram, straumēšanas platformu) pakalpojumiem, un citiem labumiem. Tāpat arī bieži vien tiek piedāvāta iespēja piedalīties dažādās izlozēs, kurās var tikt pie dažādām balvām.

Īsāk sakot – ir ļoti daudz veidu, kā nopelnīt naudu tiešsaistē, ieguldot vien savu laiku. Ja prāto, kā sapelnīto naudu ietaupīt, Vizia.lv blogā nupat ir publicēts raksts “Kā ietaupīt naudu? Uzzini 5 efektīvus padomus”, kas tev palīdzēs tieši ar to.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Vizia