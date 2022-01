Un cik liela ir tava kamera? Jaunā “Huawei” smagsvara “P50 Pro” apskats

Teju kopš pirmā ar fotokameru aprīkotā mobilā telefona ražotāji ir centušies visdažādākajos veidos uzsvērt kameras un lēcas esamību ierīcē.

Bija periods, kad stilīgi skaitījās to pozicionēt pa vidu un maksimāli izcelt, bija periods – nu jau viedtālruņu ērā –, kad kamera tika teju vai nomaskēta ierīces kopējā dizainā.

Jau kādu laiku – ņemot vērā to, ka pasaules vadošajiem ražotājiem ir iespējas lieliem soļiem attīstīt viedtelefonu video un fotokameru spējas – kameru esamība tiek īpaši akcentēta ar specifiskiem dizaina elementiem.

Aplūkojot jaunāko modeļu ierīces, kļūst skaidrs, ka kameru un lēcu dizains telefonam ir tas pats, kas eleganti auskari dāmai vai dārgs rokaspulkstenis kungam – tam ir jāpiesaista apkārtējo uzmanība, signalizējot par augstu vērtību, spējām un citām labām lietām.

Ja jums ir svarīgi, lai jūsu personīgo ierīci pamana, “Huawei P50 Pro” pavisam noteikti ir jūsu paša uzmanības vērts.

Tehniskie parametri:

Kā vienmēr, vispirms virspusēji aplūkosim šīs ierīces tehniskos parametrus.

“Huawei P50 Pro” izmēra un svara ziņā, vismaz turot rokā, ir diezgan līdzīgs iepriekšējam “P40” modelim, taču faktiski ir nedaudz plānāks, nedaudz vieglāks, bet nedaudz garāks – 158,8 milimetrus garš 72,8 milimetrus plats un 8,5 milimetrus biezs. Tā svars – aptuveni 195 grami (ar bateriju).

“Huawei P50 Pro” ir 6,6 collu OLED displejs (450 ppi, 2700 x 1228) ar noapaļotiem stūriem – tas nozīmē, ka dizaina labā faktiski “skatāmais laukums” ir nedaudz mazāks.

Telefonam ir astoņu kodolu “Snapdragon 888 4G” procesors (8GB RAM) un “HarmonyOS” operētājsistēma. Būtiski gan piebilst, ka atsevišķas funkcijas ir atkarīgas no tā, kurā no pasaules tirgiem/malām tālruni esat iegādājušies vai plānojat to darīt.

Tālrunim ir četras galvenās kameras – 50 MP “True-Chroma” kamera, 40 MP “True-Chroma” kamera, 13 MP “Ultra-Wide Angle” kamera un 64 MP “Telephoto” kamera.

Īsāk sakot – foto un videokameru funkcionalitāte šim tālrunim ir, maigi sakot, nudien liela. Ir arī nepeļama 13 MP “selfiju” kamera telefona priekšpusē.

“Huawei P50 Pro” darbojas 4G, bet ne 5G tīklā, tam ir pieejama bezvadu lādēšanas funkcija. Tālrunim ir USB Type-C (USB 3.1GEN1) iespēja un tas ir ūdens un putekļu noturīgs.

Telefons tiem, kuri sagaida foto un video kvalitāti

Pirmie iespaidi par “Huawei P50 Pro” pavisam noteikti vairumam radīsies saistībā ar divām milzīgajām, melnajām acīm telefona aizmugurē, kur satilpinātas jaudīgākas kameras un “Leica” lēcas.

Ir vēlreiz jāatkārto, ka foto un videokameru funkcijas jaunajam “Huawei” tālrunim simbolizē kārtējo lēcienu uz priekšu šajā specifiskajā tehnoloģijas lauciņā.

Digitālais “zoom” šai ierīcei ir izcils, un īpaši priecē monohromā kamera, kas producē izcilas melnbaltas fotogrāfijas.

“Huawei P50 Pro” ir visnotaļ pamanāmi labi funkcionējošs auto-fokuss video uzņemšanas laikā un laba stabilizācijas funkcija.

Tālrunis arī lieliski “saprot” fotografēšanu/filmēšanu diennakts tumšajās stundās.

Ilgāku laiku spaidot ierīci, nevar nepamanīt, ka milzīgajām kamerām klāt ir pievienots arī ne mazums saziņas, plānošanas, izklaides u.c. telefoniem raksturīgas funkcijas.

No tehnoloģijās ne īpaši zinoša lietotāja skatpunkta “Huawei P50 Pro” ir ļoti pievilcīgs dizains un tas būs gana intuitīvs, ja vien nav pats pirmais viedtālrunis jūsu īpašumā.

Funkciju klāsts ir visnotaļ milzīgs, ieskaitot jau sākotnēji pievienotās nosacīti noderīgās aplikācijas un tādus pasaulē iecienītus laika zagļus kā “TikTok” un “SnapChat”.

Tomēr vēlreiz jāuzteic “Huawei P50 Pro” displejs, kurš liek atcerēties laikus, kad priecājāmies par krāsainu displeju telefonā, un apjaust, cik tālu tomēr ir nonākusi tehnoloģija, pietuvojoties dažai labai vecākai zinātniskās fantastikas filmai.

Nevar gan nepieminēt, ka “Huawei P50 Pro” joprojām nav pieejams “Google Play”, taču tā vietā audzis un attīstījies savā piedāvājumu klāstā ir ražotāja izveidotais “App Gallery”.

Te nu gan katram pašam ir jāizlemj – ir vai nav šis tehnoloģiju gigantu un lielvalstu savstarpējo batāliju rezultātā radies apstāklis svarīgs.

Visādi citādi “Huawei P50 Pro” ir visnotaļ spēcīgs pieteikums “augšējā gala” viedtelefonu tirgū, ja, protams, neskaita 5G funkcijas neesamību.

Lai arī sākotnēji tas bija pieejams vien Ķīnā, nu “Huawei P50 Pro” ir/būs nopērkams arī citviet, tostarp, pie mums.

“Huawei P50 Pro” ieteicamā cena ir 1199 eiro, un tas būs pieejams iepriekšpārdošanā no 27.01. līdz 09.02.2022.