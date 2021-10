Ar kūdru un inovācijām Latvija sevi prezentē Apvienotajos Arābu Emirātos. FOTO. VIDEO

Tiesa gan, vienā otrā interneta komentārā jau parādījušies apgalvojumi, ka Latvijas paviljons atgādinot teju vai mazpilsētas tirgu. Tomēr to pauduši cilvēki, kas nemaz tur nav bijuši. Viņi vienīgi pauž gandarījumu, ka Latvijai izdevies samazināt dalības maksu šajā izstādē – no 4,4 uz 1,4 miljoniem eiro, jo Latvijas investīciju un attīstības aģentūra attiecās no sava paviljona būvniecības, to nu īrējot no AAE.

Uz “Expo 2020” Dubaijā bija devusies arī žurnāliste Una Ulme un Jauns.lv viņai lūdza dalīties iespaidos par to. Viņa teica:

“Pati savām acīm visu redzēju, atšķirībā no dažiem labiem interneta komentētājiem, kuri visu zina labāk, kaut arī tur nav bijuši…

Mani ļoti patīkami pārsteidza tas, kā Latvija sevi spēja prezentēt paviljona pirmajā stāvā. Pats koncepts bija balstīts uz tādu kā četru dimensiju lāzeršovu, kurā ļoti pārredzami varēja iziet cauri Latvijas pieredzei un bija ieskicēti mūsu inovāciju uzņēmumi, patika, kā tas viss bija integrēts videostāstā. Tas nebija tā, ka uz podesta uzliek preci, un tad skaties…

Salīdzinot ar citu valstu paviljoniem, jāteic, ka sevi prezentējām ļoti gaumīgi. Bija atrasts zelta vidusceļš starp māksliniecisko un praktisko. Lielākajā daļā paviljonu bija tā, ka viņi tevi vai nu aizveda pilnīgā lāzeršovā, kur nebija nekā no biznesa sadaļas, vai arī bija tikai šī biznesa sadaļa.

Savukārt paviljona otrajā stāvā bija tik daudz interesantu, ko es pat, dzīvojot Latvijā, nezināju. Skumīgi, ka mēs sevi par to neslavējam – sākot no elektrokartinga, lielā drona un beidzot ar organisko suņu barību”.

“Expo 2020” notiek trīs tematiskos kvartālos - Ilgtspējība, Mobilitāte un Iespējas. Latvijas paviljons atrodas Iespēju kvartālā un tas līdz nākamā gada martam īstenos 13 tirdzniecības misijas un virkni citu pasākumu, kas būs pieskaņotas izstādes tematiskajām nedēļām. Līdz oktobra beigām Dubaijā notiek tematiskā nedēļa, kas veltīta kosmosa nozarei, kurā piedalās arī mūsu valsts Latvijas uzņēmēji un zinātnieki - Latvijas Kosmosa industrijas asociācija, SIA “2AM”, “Allatherm”, “Eventech”, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, SIA “Mission tech” un Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs.

“Mūsu galvenais mērķis, kādēļ piedalāmies, protams, ir mūsu uzņēmēji. Ņemot vērā, ka Dubaija ir kā krustpunkts starp Āzijas, Eiropas un Āfrikas kontinentiem, tad šī ir tā vieta, kur nereti Latvijas uzņēmējiem izdodas atrast klientus no Eiropas līdz pat Austrālijai. Tādēļ Latvijas paviljonā lielāko fokusu redzēsiet uz mūsu uzņēmēju sasniegumiem, inovācijām tieši no globāla skatu punkta,” paudusi Latvijas paviljona “Expo 2020” direktore Inga Ulmane.

Latviju “Expo 2020” dažādos formātos pārstāvēs ap 200 dalībnieku: 120 uzņēmēju dosies uz Dubaiju, lai piedalītos klātienē, bet 80 to darīs neklātienē. Latvijas paviljons izstādē veidots kā četri multimediāli stāsti par Latviju četrās dažādās telpās ar četriem dažādiem arhitektoniskajiem elementiem, kas fiziski veidoti no Latvijas dabas materiāla - kūdras.