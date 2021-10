VIDEO: Mēneša iespaidi trīs minūtēs – Cīruļu ģimene atrāda košos piedzīvojumus Meksikā!

Cīruļi ir kaislīgi sportiska, veselīga dzīvesveida entuziasti. Ivars ir 2012. gada pasaules čempions spēka trīscīņā un vairāku pasaules rekordu īpašnieks, savukārt viņa sieva Lelde aizraujas ar fitnesu un pārzina veselīgu un sportisku uzturu.

Abi kopā ir izveidojuši sporta biedrību “GoldBarbell”, kas visā Latvijā organizē dažādus sporta festivālus gan bērniem, gan pieaugušajiem, viņiem ir arī sava privātā sporta bāze Dobelē, kur Cīruļi rīko treniņnometnes, tostarp arī profesionāliem sportistiem.

Cita starpā vērts arī piebilst, ka tieši Ivars Cīrulis Latvijā aizsāka aktīvu pasaulē virālā deju izaicinājuma “Jerusalema” popularizēšanu, kā rezultātā vairākās pašvaldības, Sākot ar Dobeli, metās lielā skaitā izdejot populāro deju, nofilmējot priekšnesumu videoklipus.

“24 dienas Meksikā tas ir daudz vai maz? Tas ir pietiekami, lai redzētu, izbaudītu, nogaršotu, iepazītu un dzirdētu. Protams, to visu var arī redzēt divās nedēļās, bet tad skrējiens ir diezgan ātrs, un to visu izbaudīt, jūs spēsiet, tikai atgriežoties mājās, kad pārguruši, iegāzīsieties savās gultās! Arī mums, sākuma plānā bija iekļautas tikai 14 dienas Meksikā un tad 10 dienas ASV, tad nāca otrs plāns, 19 dienas Meksikā un 7 dienas Dubaijā, bet mums, negaidīti, sanāca trešais plāns, 24 dienas Meksikā. [...] šoreiz mēs satikāmies un sadraudzējāmies ar Anna Ķirse-Dance un viņas draugiem, gan no Latvijas, kas jau sen dzīvo Meksikā, gan vietējiem meksikāņiem. Par šo, mūsu tikšanos ar latviešiem, būs atsevišķa sērija! Ko tur daudz stāstīt, visu jau drīz paši redzēsiet, pirmā lielā sērija jau 9. oktobrī!” par jaunāko video izsakās Ivars Cīrulis.