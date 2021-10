Kuras pārtikas preces kļuvušas dārgākas?

Piena produkti

Piena produktu grupā, salīdzinot ar šī gada jūniju, vērojams cenu pieaugums visām precēm, izņemot biezpienu un Krievijas sieru, kas kļuvuši lētāki vidēji par 0.73 un 0.77 eiro. Par 0.03 eiro samazinājas arī vidēja sviesta cena.

Piena cena ir augusi par 0.16 eiro, bet kefīra - par 0.26 eiro. 2021. gada septembrī litrs piena Latvijas veikalos maksāja 1.10, tikmēr gadu iepriekš – 1 eiro. Olu cena pieaugusi vidēji par 0.23 eiro un tagad 10 M izmēra olas veikalos var iegādāties par 1.69 eiro.

Gaļas produkti

Gaļas produktiem tajā pašā periodā, piemēram, cīsiņu "Rakveres" cena sarukusi par 0,65 eiro un veidoja 4,52 eiro kilogramā, sardelēm cena pagājušā gada septembrī bija 5,32 eiro kilogramā, tagad tos var iegādāties par 3.41 eiro/kg, savukārt vistas, broilera cena sarukusi par 0,20 eiro - līdz 2,79 eiro par kilogramu. Par 0.38 eiro pieaugusi arī vidēja doktora desas cena.

Maize un labības izstrādājumi

Vidējā cena baltmaizei šī gada septembrī ir 0.80 eiro par kilogramu, gadu iepriekš tā bija 1.28 eiro, bet šī gada jūnijā – 1.90 eiro par kilogramu.

Auzu pārslu vidējā cena palikusi gandrīz nemainīga (sadārdzinājums par 0.01 eiro), makaroni kļuvuši lētāki par 0.16 eiro un griķi par 0.54 eiro, toties rīsu cena pieaugusi par 1.16 eiro un par kilogramu tagad jāmaksā 2.32 eiro, kamēr gadu iepriekš -1.56 eiro.

Pelēkiem zirņiem arī ievērojams cenas pieaugums – vēl jūnijā tie maksāja 0.78 eiro, bet septembrī – 1.62 eiro. Pagājušā gada septembrī kilograms pelēko zirņu izmaksāja vidēji 1.29 eiro.

Augu valsts produktu grupa

Augļu cenu samazinājums, salīdzinot ar jūniju, šī gada septembrī vērojams āboliem (no 0.85 eiro uz 0.62 par 1kg) un bumbieriem (no 1.46 eiro uz 1. 29 par 1kg). Ja salīdzina ar 2020. septembri, tad cenas šiem augļiem gandrīz nav mainījušās - samazinājums par 0.03 un 0.08 eiro.

Ievērojams cenu pieaugums ir apelsīniem (no 1.39 eiro par kg uz 1.87 eiro) un kivi (no 3.24 uz 3.73), bet visvairāk ir augušas cenas citroniem – no 1.8 eiro uz 2.45 eiro par kg, salīdzinājumā ar jūniju, bet gada griezumā pieaugums ir par 1.05 eiro.

Banāniem vērojams arī vidējās cenas kritums (no 1.13 uz 1.05 eiro par 1kg). Savukārt mandarīniem cena ir pieaugusi līdz 2.42 eiro par kg, iepriekšejo 2.37 eiro vietā.

Dārzeņiem vidējās cenas svārstības nelielas, ievērojamākais cenu pieaugums ir sīpoliem (no 0.46 uz 0.59 eiro par kg), tomātiem cenas samazinājušas par 1.10 un sastādīja 1.60, salīdzinot ar 2.70 eiro par kg jūnijā.

Gadu iepriekš kilograms tomātu izmaksāja par eiro vairāk. Vidējās cenas izmaiņas kartupeļiem (no 0.66 uz 0.59 eiro par 1kg) un burkāniem (no 0.87 eiro uz 0.62), šampinjoniem (no 3.22 eiro uz 2.27 eiro).

Eļļa

“Risso” rapšu eļļas vidējā cena no 2.57 uz 2.95 eiro, saulespuķu – no 2.14 uz 2.95.

Dzērienu grupa

Ievērojams cenu pieaugums ir maltajai kafijai par 250g paciņu – no 1.61 eiro uz 2.64 eiro.

Dzeramajam ūdenim vidējās cenas svārstības minimālas, piemēram, minerālūdenim “Mangaļi” 1,5l gāzēts – no 0.59 uz 0.56 eiro un minerālūdenim “Mangaļi” 1,5 negāzēts 0.53 līdzšinējo 0.56 eiro vietā.

Tāpat cenas izmaiņas “Rīgas šampanietim” – no 4.14 eiro uz 4.99 eiro, salīdzinot ar jūniju. Gadu iepriekš pudele maksājusi 4.85 par litru.