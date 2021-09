"Bla-bla-bla," - Grēta Tūnberga raksturo pasaules līderu solījumus

"Trīsdesmit gadus bla-bla-bla. Nav planētas B, nav planētas bla- bla-bla. Zaļa ekonomika bla-bla-bla. Klimata neitrāls bla-bla-bla. Tas ir viss, ko mēs dzirdam no mūsu līderiem - vārdi, kas izklausās lieliski, bet līdz šim nav noveduši pie rīcības. Mūsu cerības un sapņi noslīkst tukšos vārdos un solījumos. Protams, mums ir nepieciešams konstruktīvs dialogs, bet viņiem ir bijuši 30 gadi bla-bla-bla. Kur tas ir mūs novedis? Vairāk nekā 50 procenti no visām mūsu CO2 emisijām ir radušās kopš 1990. gada un trešdaļa - kopš 2005. gada. Tas viss, kamēr plašsaziņas līdzekļi ziņo par to, ko līderi saka, ko viņi darīs, nevis to, ko viņi faktiski dara, un tad neuzņemas atbildību par savu rīcību, pareizāk sakot, par bezdarbību," runā pauda Tūnberga.

Viņa turpināja, norādot, ka pārmaiņas ir ne tikai iespējamas, bet arī nepieciešamas, bet tās nenotikšot, ja turpināsies, kā līdz šim.

Tūkstošiem jaunu aktīvistu šonedēļ Milānā ir sapulcējušies no aptuveni 190 valstīm, lai sadarbotos ar politikas veidotājiem, izstrādājot priekšlikumus iespējamiem klimata risinājumiem. "Tā dēvētie līderi ir izvēlējušies jauniešus uz šādām sanāksmēm, lai izliktos, ka viņi mūs klausās, bet patiesībā viņi neklausās," skeptiski sacīja Tūnberga.

ANO konferences mērķis ir nodrošināt vērienīgāku rīcību klimata jomā no valstīm, kas 2015. gadā parakstīja Parīzes klimata nolīgumu un vienojās ierobežot cilvēku izraisīto globālo sasilšanu, lai nepārsniegtu 1,5 grāda robežu pēc Celsija.

Jāpiebilst, ka planēta jau sasniegusi globālās sasilšanas līmeni 1,1 °C un tuvojas 1,5 °C. Tā ir kritiskā robeža, ko pasaules līderi bija vienojušies nesasniegt.