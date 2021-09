Auto iepirkumu maisiņā: ar vērienīgu vides objektu "Maxima" atklāj lielāko automašīnu loteriju

Par godu "Maxima" 20 gadu jubilejai Latvijā, vērienīgā loterija tika atklāta ar rekordliela izmēra "Maisiņš vaig" vides objekta atvēršanu pie “Radisson Blu” viesnīcas Elizabetes ielā, ko tiešraidē vēroja vairāki tūkstoši skatītāju.

“Mūsu klienti vienmēr ir bijusi viena no mūsu galvenajām vērtībām, tāpēc nepārtraukti meklējam veidus, kā viņus patīkami pārsteigt, vienlaikus sniedzot iespējas iegādāties kvalitatīvus produktus par zemām cenām mūsu veikalos. Šogad “Maxima Latvija” savā 20 gadu jubilejā ir sagādājusi vēl nebijušu pārsteigumu – jubilejas loteriju, dodot iespēju desmit laimīgajiem savā īpašumā iegūt vērtīgu un visai ģimenei noderīgu dāvanu – uzticamo Volkswagen T-Cross. Patiesi ceram, ka šīs balvas iepriecinās un sniegs iespēju desmit laimīgajiem doties aizraujošos piedzīvojumos,” stāsta Liene Dupate-Ugule, "Maxima Latvija" komunikācijas vadītāja.

"Līdz tiešraides brīdim man nebija ne jausmas par to, kas varētu slēpties maisiņā, tikai manas versijas. Es biju līdzīgās domās ar citiem minētājiem sociālajos tīklos, ka maisiņā slēpsies "Ekspress Maxima" kiosks vai jaunais depozīta taromāts, taču, par manu pārsteigumu, tā bija automašīna! Prieks redzēt, ka tika izvēlēts arī objekts ar nozīmi - popularizēt papīra maisiņus, kas ir videi draudzīgāka izvēle ikdienas pirkumos," izsakās raidījumu vadītāja Baiba Sipeniece-Gavare.

Loterijas nosacījumi

No šodienas līdz pat 29. novembrim ikviens, kurš būs iepircies kādā no “Maxima” veikaliem Latvijas teritorijā vismaz 20 eiro vērtībā, varēs reģistrēt savu pirkuma čeku vietnē www.maxima-loterija.lv* un piedalīties izlozē par kādu no desmit Volkswagen T-Cross. Izlozes notiks katru otrdienu līdz 30. novembrim, un uzvarētāji tiks izziņoti mājaslapā www.maxima-loterija.lv līdz katras izlozes dienas beigām, norādot laimējušās personas vārdu un laimējušo čeka numuru. Katru nedēļu būs iespēja no jauna piedalīties izlozē, tādējādi sniedzot iespēju laimēt automašīnu plašākam cilvēku lokam.

Pirkuma čeks ir jāsaglabā līdz balvas saņemšanas brīdim. Loterijā nedrīkst reģistrēt čekus, kuros ir iekļauti alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi un citi ar smēķēšanu saistīti produkti, kā arī enerģijas dzērieni un zāles. Katrs čeks var piedalīties izlozē vienu reizi, bet jebkurš cilvēks var iesniegt vairākus unikālus čekus 20 eiro vērtībā.

*Vairāk informācijas par loterijas nosacījumiem skatīt šeit.