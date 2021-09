Jaunākos elektroautomobiļus apskati izstādē "Auto 2021" un ripo zaļi!

Elektroautomobiļu realizācijas apjomi Latvijā pastāvīgi pieaug – ik mēnesi autoparku papildina ap 100 jaunu un lietotu elektromobiļu. No 2022. gada izsludinātais valsts atbalsts 4500 eiro apmērā jauna elektroauto iegādei auto pircēju interesi par elektriska transportlīdzekļa iegādi ir būtiski palielinājis. “Skandi Motors” un “Norstat” aptaujā 44% potenciālo jauno auto pircēju atzina, ka valsts atbalsts jauna elektroauto iegādei viņus būtiski motivētu kā nākamo spēkratu izvēlēties tieši elektromobili.

“Tirgū ir jūtama reakcija uz valdības izsludināto finansiālo atbalstu elektroauto iegādei. Privātpersonas atliek elektromobiļa iegādi uz nākamo gadu cerībā šo atbalstu saņemt. Tajā pat laikā priecē kārtējie rekordi lietotu elektrisko transportlīdzekļuiegādes segmentā. Tas nozīmē, ka arvien vairāk cilvēku ir gatavi par savu auto saukt elektroautomobili,” komentē Auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs.

Ripo zaļi

Līdz ar e-mobilitātes ekspozīciju Auto asociācija izstādē “Auto 2021” prezentēs arī jauno interneta platformu “Ripo zaļi”, kurā būs apkopota informācija par elektroauto modeļiem, to uzlādes iespējām, valsts sniegto atbalstu elektromobiļu iegādei, e-mobilitātes nozares jaunumiem, kā arī ekspluatācijas izmaksu (TCO) kalkulators un statistika.

Hyundai Ioniq 5 (Foto: Publicitātes)

Stilīgais un pieprasītais “Hyundai Ioniq 5”

“Auto 2021” e-mobilitātes ekspozīcijā būs dažādu autoražotāju jaunie elektroauto un to tirdzniecības pārstāvji, kas sniegs detalizētu informāciju gan par modeļiem, gan to ekspluatācijas īpatnībām. Viens no karstākajiem jaunumiem tirgū šajā stendā būs elektromobilis “Hyundai Ioniq 5”, kas ar savu veiksmīgo vintāžas stila dizainu jau ir radījis plašu rezonansi un milzu pieprasījumu visā Eiropā.

Mercedes-Benz EQV (Foto: Publicitātes)

Astoņvietīgais minivens “Mercedes-Benz EQV”

Baltijas mēroga pirmizrādi izstādē piedzīvos arī elektriskais “Mercedes-Benz EQV”.Astoņvietīgais minivens ar pilnu uzlādi spēj nobraukt gandrīz 400 kilometru, bet pilsētas braukšanas režīmā pat līdz 465 km. Tas elektromobilim ir ievērojams rezultāts!

Taycan Cross Turismo (Foto: Publicitātes)

Veiktspējīgais “Taycan Cross Turismo”

Sportisko elektromobiļu cienītāji “Ripo zaļi” ekspozīcijā varēs novērtēt abas “Porsche Taycan” versijas – gan standarta, gan paaugstinātas pārgājības “Taycan Cross Turismo”. Šis vācu elektromobilis veiktspējā ir salīdzināms ar “Tesla”, jo “Turbo S” versijā no 0 līdz 100 km/h paātrinās nepilnās trijās sekundēs, bet, mierīgi braucot, nodrošina sniedzamību vairāk par 400 km.

Škoda Octavia vRS iV (Foto: Publicitātes)

Sportiskais hibrīds “Škoda Octavia vRS iV”

Cenā pieejamāks sportiskais automobilis, kas spējīgs braukt arī simtprocentīgi elektriskā režīmā, būs apskatāms uzlādējamais hibrīds “Škoda Octavia vRS iV”. Tikai ar elektroenerģiju tas spēj nobraukt līdz 60 km distanci, bet sportiskākai veiktspējai talkā nāk 1,4 litru turbopūtes benzīna dzinējs, hibrīda sistēmai sasniedzot kopumā 245 zirgspēku jaudu.

Škoda Enyaq iV (Foto: Ekrānuzņēmums)

Pirktākais elektrauto “Škoda Enyaq iV”

No “Škoda” markas elektrificētajiem modeļiem izstādē prezentēs vispirktāko elektroauto “Enyaq iV”, kas pārstāv “Volkswagen” koncerna jaunās “ID” saimes tehnoloģijas. Ar “VW ID.4” radniecīgais “Škoda Enyaq iV” atkarībā no versijas nodrošina līdz pat 534 km sniedzamību.

Mini Countryman Plug-In Hybrid (Foto: Publicitātes)

Stilīgais “Mini Countryman Plug-In Hybrid”

No uzlādējamiem hibrīdiem e-mobilitātes ekspozīcijā būs pārstāvēts arī stilīgais “Mini Countryman Plug-In Hybrid”, kas simtprocentīgi elektriskajā režīmā ir spējīgs nobraukt līdz 50 kilometru distanci. Turklāt tas ir pilnībā pietiekami vairumam autovadītāju ikdienas ekspluatācijā. Hibrīda sistēmā ir vēl arī 1,5 litru benzīna turbomotors, kas kopumā ļauj automobilim attīstīt 220 ZS.

Ekspozīcijā “Ripo zaļi” izstādes apmeklētāji varēs ne tikai noskaidrot visu par elektromobiļu ekspluatācijas īpatnībām, bet arī apskatīt elektroauto uzlādes iekārtas “CTEK” un “Webasto”, ko demonstrēs “KG Knutsson”.

Elektroautomobiļi būs arī citu “Auto 2021”dalībnieku ekspozīcijās, piemēram, “Moller Auto” prezentēs “Volkswagen ID.3” un “ID.4”, “Audi e-tron”, “e-tron GT” un “Q4 e-tron”, savukārt “Autobrava” demonstrēs jauno “Jeep Wrangler 4xe”.

Kā zināms, izstādē “Auto 2021” varēs iepazīt aktuālo nozares piedāvājumu trīs tematiskajās ekspozīcijās: jauno automobiļu un komerctransporta sadaļā “Jauni auto”, auto remonta instrumentu, servisa iekārtu, rezerves daļu, apkopes līdzekļu un aksesuāru sadaļā “Auto mehānika” un skaļākajā, krāšņākajā sadaļā – tūninga šovā “Auto Exotica”.

“Auto 2021” notiks zaļajā un ģimeņu režīmā!

24. septembrī izstādē darbosies zaļais režīms. Epidemioloģiskās drošības noteikumu izpratnē kā zaļu saprot vidi, kurā atrodas tikai pret Covid-19 vakcinētas vai pēdējā pusgada laikā to pārslimojušas personas. Pirmajā izstādes dienā ne dalībniekiem, ne apmeklētājiem sejas maskas nav jālieto.



Brīvdienās – 25. un 26. septembrī – izstādē būs Ģimeņu dienas, kad kopā ar vakcinētiem vai pārslimojušiem vecākiem “Auto 2021” varēs apmeklēt arī bērni līdz 12 gadiem bez sertifikāta. Savukārt bērni vecumā no 12 līdz 18 gadiem, kuriem nav sadarbspējīgs sertifikāts, uz izstādi varēs doties arī ar negatīvu Covid-19 testēšanas sertifikātu. Šajās izstādes dienās visiem ir jālieto sejas maskas, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam.

Pie ieejas Izstāžu centrā būs jāuzrāda derīgs ES sadarbspējīgs digitālais Covid-19 sertifikāts (ar QR kodu) un personu apliecinošs dokuments.

“Auto” organizē Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1.

Darba laiks:

24.–25. septembrī 10.00–19.00

26. septembrī 10.00–17.00

Biļešu cenas:

Pieaugušajiem – 5 €

Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas!

Bērniem no 7 līdz 18 gadiem – 3 €

Studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 4 €

Ģimenes biļete (2 pieaugušie un 2 bērni līdz 18 gadu vecumam) – 12 €

Par katru nākamo bērnu – 1,50 €