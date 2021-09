Latvijā ir ienācis pasaulē jaudīgākais 10 Gbit/s optiskais internets

Nākotnes interneta ātruma standarts 10 Gbit/s ir nepārspēts ātruma un signāla aiztures līmeņa ziņā. Tas ļauj 4K filmu lejupielādēt mazāk nekā 30 sekundēs vai vienlaikus tiešsaistē skatīties 1,700 filmas. Līdz šim Latvijā ātrākais pieejamais optiskā interneta ātrums bija 1 Gbit/s.

“Tehnoloģiju attīstības, interneta un mobilo tīklu izmantošanas apjoma pieaugums ir digitālās izaugsmes neatņemama sastāvdaļa. Šī jaudīgā interneta ienākšana Latvijā ir liels solis uz priekšu elektronisko sakaru infrastruktūras attīstībā, un esmu pārliecināts, ka tādu priekšā vēl daudz. Arī viena no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īstenotajām valsts digitālās transformācijas prioritātēm ir darbs pie kvalitatīva un nepārtraukta interneta pārklājuma un pieejamības nodrošināšanas neatkarīgi no tā, vai atrodies pilsētā, ciemā vai pārvietojies pa kādu no Latvijas autoceļiem,” uzsver vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs.

“Optiskais tīkls visā pasaulē ir un vēl daudzus gadus būs spēcīgākā tehnoloģija, kas kalpos kā pamats inovatīviem risinājumiem, tostarp veicinās valsts iedzīvotāju digitālo progresu, inovāciju izaugsmi, 5G tīkla izvēršanu un kopējo Latvijas ekonomikas attīstību. Visās industrijās prasības pēc arvien lielāka datu apjoma pieaug, tādēļ spēja arvien ātrāk un drošāk pārraidīt datus kļūst arvien būtiskāka ikdienas efektivitātei un elastībai. Jau šobrīd Latvijas ģimenēs internetam ir pieslēgtas vidēji četras ierīces, un šis rādītājs ar katru gadu aug, tāpat kā pieaug video apjoms un kvalitātes prasības un citu lietoto datu apjoms. Tādēļ 10 Gbit/s ir jaunais standarts, uz ko kopīgi tiekties,” saka Tet galvenais izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks.

Foto: Publicitātes

“Iespēja būt par sadarbības partneriem pirmā jaunākās paaudzes optiskā interneta ievilkšanai nozīmē, ka esam daļa no stāsta par Latviju kā izcilu vietu, kur dzīvot. Salienas projekts jau līdz šim ir noteicis jaunus dzīves standartus Latvijā, būdams jaunatklājējs daudzās jomās. Pateicoties mūsu ambiciozajiem plāniem, esam kļuvuši par starptautiskās izglītības centru Latvijā ar trim starptautiskām skolām, mums ir viens no izcilākajiem golfa laukumiem Baltijā, mūsu teritorijā atrodas vienīgais Latvijā Outlet ciemats. 10 Gbit/s optiskā interneta ierīkošana ir atbilstoši nākamais solis mūsu attīstībā, kas saskan ar mūsu jaunatklājēja un inovatora misiju,” norāda Salienas Group valdes priekšsēdētājs Maikls Makarovs.

10 Gbit/s ātrais internets nodrošina lielāko datu pārraides ātrumu, kāds līdz šim Latvijā ir bijis pieejams. Tas izceļas ar teicamu pieslēguma kvalitāti un sakaru nepārtrauktību. Pieejamība nākotnes internetam ir milzīga priekšrocība arī to profesiju pārstāvjiem, kuriem ir nepieciešama liela apjoma informācijas pārsūtīšana, piemēram, cilvēkiem, kas darbojas izklaides industrijā, datorspēļu industrijā, nodarbojas ar video tiešraidēm un citiem. Ātrā lejupielāde un augšupielāde kā arī minimālā signāla aizture ir lieliski piemērota arī datorspēļu entuziastiem.

Ceļā uz nākotnes interneta ieviešanu pēc iespējas lielākam skaitam iedzīvotāju un uzņēmēju, Tet turpina pilnveidot optiskā tīklu infrastruktūras izbūvi visā Latvijā. Šogad optiskais internets ir kļuvis pieejams papildus gandrīz 5000 mājokļos.

Reklāmraksts tapis sadarbībā ar "Tet".