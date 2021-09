Sensacionālā Viļņa: interesantākās apskates un pusdienu vietas Viļņā

Bloga sapnumedniece.lv autori Alīna Andrušaite un Jēkabs Andrušaitis ciemojās Viļņā nedēļas nogales izbraucienā sadarbībā kopā “Go Vilnius” un “SIXT” auto nomu, izmēģinot jauno “Nissan Juke”, un ieskatam piedāvājam iespaidīgākās vietas, ko noteikti jāapmeklē šajā pilsētā!

Piecas apskates vietas, ko nepalaist garām Viļņā

1.Lukiškių kalėjimas 2.0 jeb Lukišķu cietums 2.0

Jaunākais apskates objekts Viļņā, kas ir izraisījis sajūsmu gan Lietuvā, gan ārpus tās robežām, ir nesen apmeklētājiem atvērtais Lukišķu cietums jeb tā jaunā versija 2.0. Darbojies kā cietums līdz pat 2019.gadam, tagad tas ir mājvieta koncertiem, teātra uzvedumiem, bāram un tajā iespējams izstaigāt agrāk plašai publikai nepieejamās telpas gida pavadībā. Šajā vietā nupat ir filmēta seriāla “Stranger Things” jaunākā sezona, tāpat te filmētas ainas zviedru seriālam “Young Wallander”. Taču, pat tiem, kas par šiem seriāliem nav pat dzirdējuši, ekskursija cietumā būs neaizmirstams piedzīvojums.

Ekskursija cietumā ir piedzīvojums visām maņām - cigarešu smaka zonā, kur tiek atvesti arestētie, pirms tie vēl ir pārmeklēti. Kameras pagrabstāvā mazītiņiem logiem un mitro gaisu, par kurām iemītnieki sūdzējušies, ka uzturēšanās tajās pārkāpj cilvēktiesību normas. Astoņvietīgās kameras trešajā stāvā ar tualetes “troni” un asinis stindzinošajiem uzrakstiem uz sienām. Konfiscētie priekšmeti un atribūti, kurus atnesuši kādreizējie cietuma iemītnieki, kas tagad paši nāk ekskursijā uz cietumu. Ekskursijas vilinājums ir pat ne tik daudz tajā, ko var redzēt, bet gida stāstījumā - par slengu, notikumiem un šajā cietumā dzīvojošajiem iemītniekiem. Tā kā cietums ir celts 20.gs sākumā, balstoties uz Sanktpēterburgas “Кресты” un Filadelfijas “East Penitentiary” cietumu plāniem, tas ir arī arhitektūras piemineklis, kurā piedevām ir pareizticīgo baznīca, sinagoga un katoļu kapela.

Šobrīd cietuma ekskursijas ir tik populāras lietuviešu vidū, ka angļu valodā tiek piedāvātas vai nu privātas ekskursijas vai tikai viena kopīgā ekskursija dienā, darbdienās 11:00, savukārt, krievu valodā runājošiem, ir iespējams iepriekš pieteikties uz nakts ekskursiju, ko vada cietuma kādreizējais sargs.

2.Stiklu kvartāls

2018.gadā kādreizējais ebreju zeltkaļu, stiklinieku un mākslinieku rajons tika apzīmēts kā Stiklu kvartāls, un tagad Stiklių, M. Antokolskio, Gaono un Žydų ielas ir kļuvušas par jauno populārāko tūristu rajonu Viļņā.

Klusajos pagalmos ir izvietotas skulptūras, ik pēc pārdesmit metriem slēpjas kāds sienas gleznojums, un ieliņās ik pēc pāris mēnešiem tiek nomainītas piekaramās dekorācijas - kādā brīdī tie bija gaisa baloni, tad zvaigznītes, šobrīd spirālveida mākonīši, un šis rajons tiek saukts par vienu no instagramīgākajiem Viļņā. Par to ir parūpējušies arī vietējie uzņēmēji, izveidojot krāšņus kafejnīcu skatlogus.

3.Bernardīnu dārzs

Vai līst vai spīd saule, Bernardīnu dārzs ir lieliska vieta pastaigām! Alejas, strūklakas, puķu dobes un pat karuselis rada īpašu, Parīzes parku atmosfēru tepat Viļņas centrā. Turpat blakus ir arī Sv.Annas un Bernardīnu baznīcas, kas ir vieni no spilgtākajiem gotiskās arhitektūras piemēriem Lietuvā.

4.Užupes republika

Aptuveni septītā daļa Užupes iedzīvotāju ir mākslinieki, un šis bohēmas un mākslinieku rajons ir īpaši iecienīta tūristu vieta pēdējos gados. Bez labi zināmās nāriņas, Užupes konstitūcijas un Tibetas laukuma, ir vērts ieklīst arī dziļāk šajā republikā, paviesojoties Bernardīnu kapsētā. Tā ir viena no trim senākajām pilsētā, un te ir apglabāti aptuveni 14 000 cilvēki. Te ir maz cilvēku pat nedēļas nogalēs, kad Užupe ir pilna tūristu, un ir īsta miera oāze, kur pastaigāties un vērot senos, apsūbējušos pieminekļus. Kapsētai upes pretējā pusē ir jaunais “Paupio turgus”, kas ir kafejnīcu un veikaliņu kopums koši apzaļumotā telpā.

5.Ģedimina tornis

Protams, ka Ģedimina torni ir redzējis katrs, kas ir bijis Viļņā, jo to vienkārši nav iespējams palaist garām! Bet vai katrs ir bijis tā skatu laukumā? Tornis atrodas kalnā, no kura paveras panorāma gan uz jauno Viļņas debesskrāpju rajonu, gan vecpilsētu, gan arī apkārtējiem, koku apaugušajiem kalniem. Kāpjot pa kāpnēm, skatu laukumu var apmeklēt bezmaksas, braucot ar funikulieri, pieaugušo biļete maksā 1 eur katrā virzienā.

Trīs vietas, kur ieturēt maltīti Viļņā

1.“Augustas and Barbora love story café”

Viena no Stiklu kvartāla populārākajām vietām ir Lietuvas dižkunigaiša Sigismunda II Augusta un viņa sievas, Barbaras Radzivilas, Polijas karalienes, mīlas stāstam veltītā kafejnīca “Augustas and Barbora love story café”. Gan tās fasāde ir krāšņi dekorēta visos gada laikos, un pie tās ir vērts piestāt kaut vai lai tikai nofotografētos, gan arī kafejnīcas iekšpusē ir iespaidīgs dizains.

2.“Sugamour”

“Sugamour” ķēdei ir vairāki restorāni Viļņā, mēs ciemojāmies Vokiečių gatvē esošajā, kura fasāde vien ir iemesls to apmeklēt, nemaz nerunājot par ārkārtīgi garšīgajām un neparastajām kūkām (desertu ēdienkarte ir atsevišķa grāmatiņa!)! Te var arī padzert izsmalcinātu tēju pulksteņa ciparnīcā (šo galdiņu labāk rezervēt iepriekš), un, protams, nobaudīt arī kādu sātīgu pamatēdienu, īpaši izslavēties te ir olas Benedikta gaumē.

3.“Queensberry”

Kur ir labākie cepelīni Viļņā? “Queensberry”! Šajā centra restorānā ir gan pierastie cepelīni ar gaļu, krējumu un speķīti, gan arī retāk redzētie ar biezpiena vai pat sēņu pildījumu! Porcijas ir tik iespaidīgas, ka pagaršošanai vienu cepelīnu maltīti var droši pasūtīt divatā. Tāpat, noteikti ir vērts pagaršot auksto zupu - Lietuvā to vienmēr pasniedz ar kartupeļiem uz atsevišķa šķīvīša!

Praktiska informācija

Viesnīcu izvēle Viļņā ir ārkārtīgi plaša, gan no mazām boutique stila viesnīcām, gan arī lielas, zināmu zīmolu viesnīcas. Šoreiz mūsu izvēle krita par labu “Radisson Blu Hotel Lietuva”, kas atrodas Konstitūcijas prospektā. Tā kā ceļojumā devāmies ar “SIXT” laipni sagādāto jauno “Nissan Juke”, apskatot pilsētu, automašīnu novietojām pilsētas centrā - tā kā stāvvietu lietotnē iespējams reģistrēties tikai ar lietuviešu telefona numuru, tad tūristiem apmaksai ir vai nu jāizmanto monētas vai arī jāsūta īsziņa uz numuru 1332, norādot stāvvietas zonu, kas redzama uz stāvvietas automāta, un automašīnas numuru.

