Ergonomisks biroja krēsls – kādam tam jābūt?

Taču, kas raksturo un kādam būtu jābūt tiešam ergonomiskam un kvalitatīvam biroja krēslam?



Veikalos pieejama plaša biroja krēslu izvēle, kā arī cenu diapazons. Ar ko atšķiras visi šie krēsli, kas nosaka datorkrēsla cenu un kāds ir tiešām ergonomisks biroja krēsls?

Atbilstība ergonomikas prasībām

Izvēloties datorkrēslu, pirmkārt jāatceras, ka nav viena modeļa, kas būtu vienlīdz labi piemērots visiem. Taču kvalitatīvu biroja krēslu raksturo plašas pielāgošanas iespējas, kas nodrošina iespējami lielāku ērtību krēsla lietotājam. Šīs adaptīvās krēsla funkcijas sauc par ergonomiku.

Regulējams augstums

Viena no pamata funkcijām ir krēsla pielāgojamība augstumā. Tas ļauj sēdētajam ieņemt ergonomiski pareizu pozu un veicina asinsriti kājās. Tādēļ, izvēloties biroja krēslu, jāņem vērā sēdētāja augums un krēsla augstuma regulācijas amplitūda.



Kvalitatīviem biroja krēsliem augstuma regulācijai tiek izmantoti pneimatiski vai hidrauliski mehānismi, kas nodrošina vienmērīgu, līganu darbību un kalpo krietni ilgāk kā analogi atsperu mehānismi vai lētāki analogi.

Pielāgojami roku balsti

Patiesi ergonomiska krēslam jābūt aprīkotam ar augstumā regulējamiem roku balstiem, kas pielāgojami arī to horizontālajā leņķī un izvirzījumā. Šī funkcionalitāte ir svarīgs priekšnosacījums saspringuma mazināšanai plecos un sprandas daļā.

Pielāgojams muguras atbalsts

Atzveltnes augstuma regulācija nodrošina nepieciešamo atbalstu mugurai un pielāgojams jostasvietas balsts palīdz samazināt slodzi uz jostasvietu.

Pielāgojams sēdekļa dziļums

Lai nodrošinātu pielāgotu ergonomiku, kvalitatīvi datorkrēsli nodrošina sēdekļa dziļuma regulāciju. Tas ļauj sēdētājam noregulēt krēsla sēdekli ergonomiski pareizā pozīcijā, lai attālums līdz atzveltnei ir pietiekams pilnvērtīgam muguras atbalstam un ceļgalu locītavas sēdus stāvoklī veido 90 grādu leņķi.



Vēlams, lai krēsls būtu aprīkota arī ar galvas / kakla atbalstu atzveltnes augšgalā.

Funkcionalitāte

Ergonomiski biroja krēsli ir aprīkoti ar dažādām papildu funkcijām, kas padara krēsla pielāgojamību vēl plašāku.



Multisinhronais mehānisms – Datorkrēsla sēdeklis un atzveltne kustas neatkarīgi viens no otra, tomēr abas daļas iespējams fiksēt atsevišķi jebkurā stāvoklī. Piemēram, tu vari nofiksēt atzveltni, vienlaicīgi ļaujot sēdeklim brīvi sekot tava ķermeņa kustībām, vai otrādi.



Brīvkustības funkcija – Datorkrēsla sēdeklis un atzveltne kustas sinhroni, tomēr sēdekli iespējams arī atvienot. Brīvkustības funkcija ļauj uzlabot asins cirkulāciju kājās un pēdās.



Šūpošanās funkcija – Datorkrēsla sēdeklis un atzveltne kustību laikā saglabā vienādu leņķi attiecībā viens pret otru. Tā ir ērta un ergonomiska funkcija, kas palīdz mainīt darba pozu, ja sēdus stāvoklī pie datorgalda jāpavada ilgāks laika posms.

Kvalitāte un ilgtspējība

Kvalitatīvi biroja krēsli kalpo ilgāk un to lietošana ir krietni ērtāka pateicoties ražošanā izmantotajiem materiāliem un tehniskajiem risinājumiem. Šādi biroja krēsli, kaut arī cenas ziņā dārgāki par līdzīgiem risinājumiem, tomēr atmaksājas ilgtermiņā.



Raugoties no uzņēmuma skatpunkta, kvalitatīva datorkrēsla iegāde ir ļoti pārdomāta investīcija. Šāds krēsls ne vien kalpo ilgi, bet nodrošina kvalitatīvu un ergonomisku vidi darbiniekiem. Plašās, šādu krēslu pielāgojamības funkcijas, ļauj tos izmantot vairākiem darbiniekiem, piemēram zvanu operatoru centrālēs vai apsardzes posteņos, kur darbs norit pēc maiņu grafika.



Arī krēsla ritenīšu materiāls ir detaļa, kas sākumā var šķist maznozīmīga, taču ilgtermiņā ļoti ietekmē krēsla lietojamību. Ritenīši no cietas, plānas plastmasas ir skaļi un tiem salīdzinoši ātri zūd vieglā slīdamība, tādēļ kvalitatīva biroja krēsla iezīme būs klusa, vienmērīga un viegla ritenīšu mehānisma darbība.

Dabai draudzīgi risinājumi

Rūpējoties par dabai saudzīga ražošanas procesa ieviešanu, aizvien lielāks skaits pircēju izvēlas biroja mēbeles, kuru ražošanā izmantoti otrreizēji pārstrādāti un pārstrādājami izejmateriāli.



Arī Latvijas tirgū pieejami biroja krēsli ar kvalitatīvu, izturīgu, moderna dizaina pārvalka materiālu, kas ražoti no otrreizēji pārstrādātu PET pudeļu izejvielām. Piemēram, biroja krēsls Langford no AJ Produkti sortimenta.



Neskatoties uz šāda materiāla dabai draudzīgo izcelsmi, tas ir pietiekami nodilumizturīgs un paredzēts ilgstošai lietošanai.



Šo nodilumizturību mēra pēc Martendeila skalas (mD) un kvalitatīvu biroja krēslu audumam būtu jābūt ar vismaz 80000 mD atzīmi.



Vēsturiski, uz ofisa krēsla augsto kvalitāti norādīja ādas apdare. Mūsdienās aizvien pieprasītāki kļūst biroja krēsli ar mākslīgās ādas apdari, kas vizuāli praktiski neatšķiras no iepriekš tik pierastā ādas biroja krēsla. Tehnoloģijām attīstoties, mākslīgās ādas materiāla īpašības ir nozīmīgi uzlabojušās un kvalitātes ziņā šāds risinājums ir pierādījis savu ilgtspējību. Lielisks piemērs ir datorkrēsls Stanley vai gaming krēsls Lincoln no AJ Produkti sortimenta.

24 stundu biroja krēsli

Šī ir īpaša datorkrēslu kategorija, kas paredzēta ilgstošam darbam sēdus stāvoklī. Ergonomiski risinājumi nodrošina augstu krēsla pielāgojamību un īpašu komfortu. Šāds krēsls lieliski noderēs gan kā vadītāja krēsls, gan ērts darba krēsls darbiniekiem, kuru darba diena pie rakstāmgalda ilgst vairāk kā 8 stundas.

Noslēgumā

Izvēloties biroja krēslu, jāizvērtē visi augstāk minētie fakti un krēslu īpašības, lai izvēlētais risinājums būtu ne vien finansiāli izdevīgs, bet arī ilgtspējīgs un kvalitatīvs. Pirms krēsla iegādes ir lietderīgi to aplūkot klātienē un kopā ar profesionālu produktu speciālistu pārliecināties, ka krēsla dizains un uzbūve atbilst tavām prasībām un spēj nodrošināt pienācīgu un atbilstošu ergonomiku.

Protams, reizēm var būt sarežģīti noorientēties plašajā piedāvājumu, risinājumu un dizaina konceptu klāstā, tādēļ, ja nepieciešams kompetents padoms kvalitatīva biroja krēsla, elektriski augstumā regulējam biroja galda vai citu kvalitatīvu biroja mēbeļu izvēlē, sazinies ar nozares profesionāļiem - AJ Produkti.

